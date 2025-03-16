- Übersicht
AIEQ: Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF
Der Wechselkurs von AIEQ hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.59 bis zu einem Hoch von 44.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIEQ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AIEQ heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) notiert heute bei 44.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.72 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von AIEQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AIEQ Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF wird derzeit mit 44.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AIEQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich AIEQ-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) zum aktuellen Kurs von 44.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.70 oder 45.00 platziert, während 8 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AIEQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AIEQ-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF müssen die jährliche Spanne 31.27 - 45.22 und der aktuelle Kurs 44.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.35% und 21.40%, bevor sie Orders zu 44.70 oder 45.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AIEQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AI Powered Equity ETF?
Der höchste Kurs von AI Powered Equity ETF (AIEQ) im vergangenen Jahr lag bei 45.22. Innerhalb von 31.27 - 45.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AI Powered Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von AI Powered Equity ETF (AIEQ) im Laufe des Jahres betrug 31.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.70 und der Spanne 31.27 - 45.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AIEQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AIEQ statt?
Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.72 und 20.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.72
- Eröffnung
- 44.59
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Tief
- 44.59
- Hoch
- 44.81
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 21.40%
- Jahresänderung
- 20.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8