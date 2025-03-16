QuotazioniSezioni
AIEQ: Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF

44.81 USD 0.09 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIEQ ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.59 e ad un massimo di 44.81.

Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIEQ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AIEQ oggi?

Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF sono prezzate a 44.81. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 44.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AIEQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF pagano dividendi?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF è attualmente valutato a 44.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AIEQ.

Come acquistare azioni AIEQ?

Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF al prezzo attuale di 44.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.81 o 45.11, mentre 2 e 0.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AIEQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AIEQ?

Investire in Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.27 - 45.22 e il prezzo attuale 44.81. Molti confrontano 3.61% e 21.70% prima di effettuare ordini su 44.81 o 45.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AIEQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AI Powered Equity ETF?

Il prezzo massimo di AI Powered Equity ETF nell'ultimo anno è stato 45.22. All'interno di 31.27 - 45.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AI Powered Equity ETF?

Il prezzo più basso di AI Powered Equity ETF (AIEQ) nel corso dell'anno è stato 31.27. Confrontandolo con gli attuali 44.81 e 31.27 - 45.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AIEQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AIEQ?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.72 e 20.46%.

Intervallo Giornaliero
44.59 44.81
Intervallo Annuale
31.27 45.22
Chiusura Precedente
44.72
Apertura
44.59
Bid
44.81
Ask
45.11
Minimo
44.59
Massimo
44.81
Volume
2
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
3.61%
Variazione Semestrale
21.70%
Variazione Annuale
20.46%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8