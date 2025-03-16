- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AIEQ: Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF
Le taux de change de AIEQ a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.72 et à un maximum de 44.87.
Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIEQ Nouvelles
- Stock traders’ six favorite AI tools fare 10% worse than the S&P 500
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- AIEQ: The AI ETF That Thinks, But Doesn't Outperform Yet (NYSEARCA:AIEQ)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- A Rally Is Coming, But Then What
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AIEQ aujourd'hui ?
L'action Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF est cotée à 44.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 44.59 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de AIEQ présente ces mises à jour.
L'action Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF est actuellement valorisé à 44.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AIEQ.
Comment acheter des actions AIEQ ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF au cours actuel de 44.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.72 ou de 45.02, le 10 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AIEQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AIEQ ?
Investir dans Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.27 - 45.22 et le prix actuel 44.72. Beaucoup comparent 3.40% et 21.46% avant de passer des ordres à 44.72 ou 45.02. Consultez le graphique du cours de AIEQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AI Powered Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de AI Powered Equity ETF l'année dernière était 45.22. Au cours de 31.27 - 45.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AI Powered Equity ETF ?
Le cours le plus bas de AI Powered Equity ETF (AIEQ) sur l'année a été 31.27. Sa comparaison avec 44.72 et 31.27 - 45.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AIEQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AIEQ a-t-elle été divisée ?
Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.59 et 20.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.59
- Ouverture
- 44.75
- Bid
- 44.72
- Ask
- 45.02
- Plus Bas
- 44.72
- Plus Haut
- 44.87
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 3.40%
- Changement à 6 Mois
- 21.46%
- Changement Annuel
- 20.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8