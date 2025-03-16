CotizacionesSecciones
Divisas / AIEQ
Volver a Acciones

AIEQ: Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF

44.69 USD 0.03 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AIEQ de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.59, mientras que el máximo ha alcanzado 44.81.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIEQ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de AIEQ hoy?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) se evalúa hoy en 44.69. El instrumento se negocia dentro de -0.07%; el cierre de ayer ha sido 44.72 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AIEQ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF?

Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF se evalúa actualmente en 44.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.13% y USD. Monitoree los movimientos de AIEQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de AIEQ?

Puede comprar acciones de Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) al precio actual de 44.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.69 o 44.99, mientras que 7 y 0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AIEQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de AIEQ?

Invertir en Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 31.27 - 45.22 y el precio actual 44.69. Muchos comparan 3.33% y 21.37% antes de colocar órdenes en 44.69 o 44.99. Estudie los cambios diarios de precios de AIEQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AI Powered Equity ETF?

El precio más alto de AI Powered Equity ETF (AIEQ) en el último año ha sido 45.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.27 - 45.22, una comparación con 44.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AI Powered Equity ETF?

El precio más bajo de AI Powered Equity ETF (AIEQ) para el año ha sido 31.27. La comparación con los actuales 44.69 y 31.27 - 45.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AIEQ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AIEQ?

En el pasado, Amplify ETF Trust Amplify AI Powered Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.72 y 20.13% después de las acciones corporativas.

Rango diario
44.59 44.81
Rango anual
31.27 45.22
Cierres anteriores
44.72
Open
44.59
Bid
44.69
Ask
44.99
Low
44.59
High
44.81
Volumen
7
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
3.33%
Cambio a 6 meses
21.37%
Cambio anual
20.13%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8