AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer

15.00 USD 0.18 (1.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT-PF за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.00, а максимальная — 15.00.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AHT-PF сегодня?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) сегодня оценивается на уровне 15.00. Инструмент торгуется в пределах 1.21%, вчерашнее закрытие составило 14.82, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer в настоящее время оценивается в 15.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения AHT-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции AHT-PF?

Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) по текущей цене 15.00. Ордера обычно размещаются около 15.00 или 15.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AHT-PF?

Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer предполагает учет годового диапазона 12.07 - 16.18 и текущей цены 15.00. Многие сравнивают 0.81% и 20.48% перед размещением ордеров на 15.00 или 15.30. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) за последний год составила 16.18. Акции заметно колебались в пределах 12.07 - 16.18, сравнение с 14.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) за год составила 12.07. Сравнение с текущими 15.00 и 12.07 - 16.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AHT-PF?

В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.82 и 20.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.00 15.00
Годовой диапазон
12.07 16.18
Предыдущее закрытие
14.82
Open
15.00
Bid
15.00
Ask
15.30
Low
15.00
High
15.00
Объем
1
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
20.48%
Годовое изменение
20.48%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.