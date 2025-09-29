- Обзор рынка
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
Курс AHT-PF за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.00, а максимальная — 15.00.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AHT-PF сегодня?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) сегодня оценивается на уровне 15.00. Инструмент торгуется в пределах 1.21%, вчерашнее закрытие составило 14.82, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AHT-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer в настоящее время оценивается в 15.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения AHT-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции AHT-PF?
Вы можете купить акции Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) по текущей цене 15.00. Ордера обычно размещаются около 15.00 или 15.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AHT-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AHT-PF?
Инвестирование в Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer предполагает учет годового диапазона 12.07 - 16.18 и текущей цены 15.00. Многие сравнивают 0.81% и 20.48% перед размещением ордеров на 15.00 или 15.30. Изучайте ежедневные изменения цены AHT-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая высокая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) за последний год составила 16.18. Акции заметно колебались в пределах 12.07 - 16.18, сравнение с 14.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Самая низкая цена ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) за год составила 12.07. Сравнение с текущими 15.00 и 12.07 - 16.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AHT-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AHT-PF?
В прошлом Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.82 и 20.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.82
- Open
- 15.00
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 15.00
- High
- 15.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 20.48%
- Годовое изменение
- 20.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%