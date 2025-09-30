- Panoramica
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
Il tasso di cambio AHT-PF ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.00 e ad un massimo di 15.00.
Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AHT-PF oggi?
Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer sono prezzate a 15.00. Viene scambiato all'interno di 1.21%, la chiusura di ieri è stata 14.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer pagano dividendi?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer è attualmente valutato a 15.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PF.
Come acquistare azioni AHT-PF?
Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer al prezzo attuale di 15.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.00 o 15.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AHT-PF?
Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer implica considerare l'intervallo annuale 12.07 - 16.18 e il prezzo attuale 15.00. Molti confrontano 0.81% e 20.48% prima di effettuare ordini su 15.00 o 15.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 16.18. All'interno di 12.07 - 16.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) nel corso dell'anno è stato 12.07. Confrontandolo con gli attuali 15.00 e 12.07 - 16.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PF?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.82 e 20.48%.
- Chiusura Precedente
- 14.82
- Apertura
- 15.00
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Minimo
- 15.00
- Massimo
- 15.00
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.21%
- Variazione Mensile
- 0.81%
- Variazione Semestrale
- 20.48%
- Variazione Annuale
- 20.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4