AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer

15.00 USD 0.18 (1.21%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHT-PF ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.00 e ad un massimo di 15.00.

Segui le dinamiche di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHT-PF oggi?

Oggi le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer sono prezzate a 15.00. Viene scambiato all'interno di 1.21%, la chiusura di ieri è stata 14.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHT-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer pagano dividendi?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer è attualmente valutato a 15.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHT-PF.

Come acquistare azioni AHT-PF?

Puoi acquistare azioni Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer al prezzo attuale di 15.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.00 o 15.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHT-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHT-PF?

Investire in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer implica considerare l'intervallo annuale 12.07 - 16.18 e il prezzo attuale 15.00. Molti confrontano 0.81% e 20.48% prima di effettuare ordini su 15.00 o 15.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHT-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 16.18. All'interno di 12.07 - 16.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) nel corso dell'anno è stato 12.07. Confrontandolo con gli attuali 15.00 e 12.07 - 16.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHT-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHT-PF?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.82 e 20.48%.

Intervallo Giornaliero
15.00 15.00
Intervallo Annuale
12.07 16.18
Chiusura Precedente
14.82
Apertura
15.00
Bid
15.00
Ask
15.30
Minimo
15.00
Massimo
15.00
Volume
1
Variazione giornaliera
1.21%
Variazione Mensile
0.81%
Variazione Semestrale
20.48%
Variazione Annuale
20.48%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4