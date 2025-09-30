- Aperçu
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
Le taux de change de AHT-PF a changé de 1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.00 et à un maximum de 15.00.
Suivez la dynamique Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AHT-PF aujourd'hui ?
L'action Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer est cotée à 15.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.21%, a clôturé hier à 14.82 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de AHT-PF présente ces mises à jour.
L'action Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer verse-t-elle des dividendes ?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer est actuellement valorisé à 15.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AHT-PF.
Comment acheter des actions AHT-PF ?
Vous pouvez acheter des actions Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer au cours actuel de 15.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.00 ou de 15.30, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AHT-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AHT-PF ?
Investir dans Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.07 - 16.18 et le prix actuel 15.00. Beaucoup comparent 0.81% et 20.48% avant de passer des ordres à 15.00 ou 15.30. Consultez le graphique du cours de AHT-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC ?
Le cours le plus élevé de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC l'année dernière était 16.18. Au cours de 12.07 - 16.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC ?
Le cours le plus bas de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) sur l'année a été 12.07. Sa comparaison avec 15.00 et 12.07 - 16.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AHT-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AHT-PF a-t-elle été divisée ?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.82 et 20.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.82
- Ouverture
- 15.00
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Plus Bas
- 15.00
- Plus Haut
- 15.00
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.21%
- Changement Mensuel
- 0.81%
- Changement à 6 Mois
- 20.48%
- Changement Annuel
- 20.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4