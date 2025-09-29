报价部分
货币 / AHT-PF
回到股票

AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer

15.00 USD 0.18 (1.21%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHT-PF汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点15.00和高点15.00进行交易。

关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AHT-PF股票今天的价格是多少？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票今天的定价为15.00。它在1.21%范围内交易，昨天的收盘价为14.82，交易量达到1。AHT-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票是否支付股息？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer目前的价值为15.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.48%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PF走势。

如何购买AHT-PF股票？

您可以以15.00的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票。订单通常设置在15.00或15.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AHT-PF的实时图表更新。

如何投资AHT-PF股票？

投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer需要考虑年度范围12.07 - 16.18和当前价格15.00。许多人在以15.00或15.30下订单之前，会比较0.81%和。实时查看AHT-PF价格图表，了解每日变化。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是16.18。在12.07 - 16.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer的绩效。

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PF）的最低价格为12.07。将其与当前的15.00和12.07 - 16.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHT-PF股票是什么时候拆分的？

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.82和20.48%中可见。

日范围
15.00 15.00
年范围
12.07 16.18
前一天收盘价
14.82
开盘价
15.00
卖价
15.00
买价
15.30
最低价
15.00
最高价
15.00
交易量
1
日变化
1.21%
月变化
0.81%
6个月变化
20.48%
年变化
20.48%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值