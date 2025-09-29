AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
今日AHT-PF汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点15.00和高点15.00进行交易。
关注Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AHT-PF股票今天的价格是多少？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票今天的定价为15.00。它在1.21%范围内交易，昨天的收盘价为14.82，交易量达到1。AHT-PF的实时价格图表显示了这些更新。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票是否支付股息？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer目前的价值为15.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.48%和USD。实时查看图表以跟踪AHT-PF走势。
如何购买AHT-PF股票？
您可以以15.00的当前价格购买Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer股票。订单通常设置在15.00或15.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AHT-PF的实时图表更新。
如何投资AHT-PF股票？
投资Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer需要考虑年度范围12.07 - 16.18和当前价格15.00。许多人在以15.00或15.30下订单之前，会比较0.81%和。实时查看AHT-PF价格图表，了解每日变化。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC的最高价格是16.18。在12.07 - 16.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer的绩效。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC股票的最低价格是多少？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC（AHT-PF）的最低价格为12.07。将其与当前的15.00和12.07 - 16.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHT-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AHT-PF股票是什么时候拆分的？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.82和20.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.82
- 开盘价
- 15.00
- 卖价
- 15.00
- 买价
- 15.30
- 最低价
- 15.00
- 最高价
- 15.00
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- 20.48%
- 年变化
- 20.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值