AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer

15.00 USD 0.18 (1.21%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHT-PF hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.00 bis zu einem Hoch von 15.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHT-PF heute?

Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) notiert heute bei 15.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.82 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von AHT-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHT-PF Dividenden?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer wird derzeit mit 15.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHT-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) zum aktuellen Kurs von 15.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.00 oder 15.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHT-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer müssen die jährliche Spanne 12.07 - 16.18 und der aktuelle Kurs 15.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.81% und 20.48%, bevor sie Orders zu 15.00 oder 15.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) im vergangenen Jahr lag bei 16.18. Innerhalb von 12.07 - 16.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) im Laufe des Jahres betrug 12.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.00 und der Spanne 12.07 - 16.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHT-PF statt?

Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.82 und 20.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.00 15.00
Jahresspanne
12.07 16.18
Vorheriger Schlusskurs
14.82
Eröffnung
15.00
Bid
15.00
Ask
15.30
Tief
15.00
Hoch
15.00
Volumen
1
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
0.81%
6-Monatsänderung
20.48%
Jahresänderung
20.48%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4