AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
Der Wechselkurs von AHT-PF hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.00 bis zu einem Hoch von 15.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHT-PF heute?
Die Aktie von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) notiert heute bei 15.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.82 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von AHT-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHT-PF Dividenden?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer wird derzeit mit 15.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHT-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHT-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) zum aktuellen Kurs von 15.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.00 oder 15.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHT-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHT-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer müssen die jährliche Spanne 12.07 - 16.18 und der aktuelle Kurs 15.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.81% und 20.48%, bevor sie Orders zu 15.00 oder 15.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHT-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) im vergangenen Jahr lag bei 16.18. Innerhalb von 12.07 - 16.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) im Laufe des Jahres betrug 12.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.00 und der Spanne 12.07 - 16.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHT-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHT-PF statt?
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.82 und 20.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.82
- Eröffnung
- 15.00
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Tief
- 15.00
- Hoch
- 15.00
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 20.48%
- Jahresänderung
- 20.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4