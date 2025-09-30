CotaçõesSeções
AHT-PF
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer

15.00 USD 0.18 (1.21%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHT-PF para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.00 e o mais alto foi 15.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHT-PF hoje?

Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) está avaliado em 15.00. O instrumento é negociado dentro de 1.21%, o fechamento de ontem foi 14.82, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PF em tempo real.

As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer pagam dividendos?

Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer está avaliado em 15.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.48% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHT-PF?

Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) pelo preço atual 15.00. Ordens geralmente são executadas perto de 15.00 ou 15.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHT-PF?

Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer envolve considerar a faixa anual 12.07 - 16.18 e o preço atual 15.00. Muitos comparam 0.81% e 20.48% antes de enviar ordens em 15.00 ou 15.30. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) no último ano foi 16.18. As ações oscilaram bastante dentro de 12.07 - 16.18, e a comparação com 14.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?

O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) no ano foi 12.07. A comparação com o preço atual 15.00 e 12.07 - 16.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PF?

No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.82 e 20.48% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.00 15.00
Faixa anual
12.07 16.18
Fechamento anterior
14.82
Open
15.00
Bid
15.00
Ask
15.30
Low
15.00
High
15.00
Volume
1
Mudança diária
1.21%
Mudança mensal
0.81%
Mudança de 6 meses
20.48%
Mudança anual
20.48%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4