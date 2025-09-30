- Visão do mercado
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
A taxa do AHT-PF para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.00 e o mais alto foi 15.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHT-PF hoje?
Hoje Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) está avaliado em 15.00. O instrumento é negociado dentro de 1.21%, o fechamento de ontem foi 14.82, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHT-PF em tempo real.
As ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer pagam dividendos?
Atualmente Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer está avaliado em 15.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.48% e USD. Monitore os movimentos de AHT-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHT-PF?
Você pode comprar ações de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer (AHT-PF) pelo preço atual 15.00. Ordens geralmente são executadas perto de 15.00 ou 15.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHT-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHT-PF?
Investir em Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer envolve considerar a faixa anual 12.07 - 16.18 e o preço atual 15.00. Muitos comparam 0.81% e 20.48% antes de enviar ordens em 15.00 ou 15.30. Estude as mudanças diárias de preço de AHT-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O maior preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) no último ano foi 16.18. As ações oscilaram bastante dentro de 12.07 - 16.18, e a comparação com 14.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC?
O menor preço de ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC (AHT-PF) no ano foi 12.07. A comparação com o preço atual 15.00 e 12.07 - 16.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHT-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHT-PF?
No passado Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.82 e 20.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.82
- Open
- 15.00
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 15.00
- High
- 15.00
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 20.48%
- Mudança anual
- 20.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4