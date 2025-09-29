- 概要
AHT-PF: Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Prefer
AHT-PFの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり15.00の安値と15.00の高値で取引されました。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AHT-PF株の現在の価格は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferの株価は本日15.00です。1.21%内で取引され、前日の終値は14.82、取引量は1に達しました。AHT-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferの株は配当を出しますか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferの現在の価格は15.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.48%やUSDにも注目します。AHT-PFの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PF株を買う方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferの株は現在15.00で購入可能です。注文は通常15.00または15.30付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。AHT-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHT-PF株に投資する方法は？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferへの投資では、年間の値幅12.07 - 16.18と現在の15.00を考慮します。注文は多くの場合15.00や15.30で行われる前に、0.81%や20.48%と比較されます。AHT-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最高値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの過去1年の最高値は16.18でした。12.07 - 16.18内で株価は大きく変動し、14.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INCの株の最低値は？
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC(AHT-PF)の年間最安値は12.07でした。現在の15.00や12.07 - 16.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHT-PFの動きはライブチャートで確認できます。
AHT-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series F Cumulative Preferは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.82、20.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.82
- 始値
- 15.00
- 買値
- 15.00
- 買値
- 15.30
- 安値
- 15.00
- 高値
- 15.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- 20.48%
- 1年の変化
- 20.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前