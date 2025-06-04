Divisas / USDZAR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USDZAR: US Dollar vs Rand
17.31949 ZAR 0.02915 (0.17%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Rand
El tipo de cambio de USDZAR de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.30869 ZAR por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 17.47289 ZAR.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs rand sudafricano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDZAR News
- South Africa Forex Today: Rand stable ahead of South African Reserve Bank rate decision
- USD/ZAR Analysis Today 16/09: Rand Holds Strong (Chart)
- USD/ZAR Forecast 11/09: Rand Strengthens (chart)
- USD/ZAR Analysis 08/09: Reactive Movement (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 01/09: Suspicious FX Volumes (Chart)
- USD/ZAR Forex Signal 29/08: Holds Key Support (Chart)
- USD/ZAR Analysis 27/08: Trading Opportunity (Chart)
- USD/ZAR Forecast 21/08: Attempts to Grind Higher (Video)
- USD/ZAR Analysis 18/08: Incremental Trend Lower (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: August 2025 (Chart)
- USD/ZAR Analysis 28/07: Rise After Stronger Lows (Chart)
- USD/ZAR Analysis 21/07: Curious Momentum Lower (Chart)
- USD/ZAR Forecast 18/07: Eyes Break Above 200-Day EMA (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 14/07: Anxious Reactions (Chart)
- USD/ZAR Analysis today 02/07: Early Volatility (chart)
- USD/ZAR Analysis 01/07: Resilient Bearish Trend (Chart)
- USD/ZAR Monthly Forecast: July 2025 (Chart)
- USD/ZAR Forecast Today: Tests Key Support (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 23/06: Risk Jitters (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 16/06: Liquidity Warning (Chart)
- USD/ZAR Analysis Today 10/06: Near-Term Lows (Chart)
- Why the fragile dollar became funder for other currency bets and why it matters
- USD/ZAR Forecast Today 04/06: Trading Sideways (Chart)
Aplicaciones comerciales para USDZAR
Exotic Pair Long Term EA MT5
Pieter Sarel Hurter
Este EA realiza operaciones a corto plazo en un mercado USDZAR con tendencia. Utiliza un enfoque de arriba hacia abajo para establecer la tendencia, es decir, desde el período de tiempo diario hasta el período de tiempo de 60 minutos. A partir de ahí, se analiza una cesta de MA para la validación de la configuración y la entrada comercial óptima. Los períodos MA se actualizan dinámicamente en función de la volatilidad actual de los precios. TENGA EN CUENTA: Diseñado para USDZAR en broker sin m
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
El Calendario Económico de DYJ Tradays es un calendario de indicadores de acontecimientos macroeconómicos para el análisis fundamental del mercado. En él encontrará noticias e indicadores financieros de las principales economías mundiales: desde EE.UU. y la UE hasta Australia y Japón, un total de 23 economías, con más de 60 pares de divisas. Más de 800 indicadores y acontecimientos macroeconómicos se recogen de fuentes públicas en tiempo real. Para cada indicador se dispone de valores históricos
Expertos en la integración de los indicadores dyj - tradays con la Estrategia global dyj - tradewar, Dyj Global Trade War es una estrategia para convertir las pérdidas en ganancias que se caracteriza por: Obtener beneficios cuando el pedido está en la dirección correcta. Convertir una pérdida en un beneficio cuando un pedido está mal dirigido Usted puede establecer su beneficio objetivo. EA puede configurar el interruptor automático de comercio EA y el interruptor manual de comercio EA o el come
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Un asesor basado en el arbitraje triangular. El asesor analiza los precios de todos los instrumentos comerciales en toda la cuenta abierta en la revisión del mercado. El análisis se lleva a cabo a expensas de otros pares de divisas asociados con la moneda única. (triángulos de monedas). Ejemplos de triángulos: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD ¡Cada asesor de divisas analiza a través de las otr
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Sistema de Trading Basado en Reversión de Tendencias 1. ¿Qué es DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN es un sistema inteligente de trading de reversión de tendencias , diseñado para abrir y cerrar operaciones automáticamente cuando se detecta un cambio en la dirección del mercado. Este sistema es compatible con todos los instrumentos financieros y todos los brokers , incluyendo Forex e Índices Sintéticos . 2. Características Principales del Sistema Detección automática
Sequoia mt5
Yvan Musatov
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Richter mt5
Yvan Musatov
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Rango diario
17.30869 17.47289
Rango anual
17.15281 19.92471
- Cierres anteriores
- 17.3486 4
- Open
- 17.3486 4
- Bid
- 17.3194 9
- Ask
- 17.3197 9
- Low
- 17.3086 9
- High
- 17.4728 9
- Volumen
- 15.921 K
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- -1.71%
- Cambio a 6 meses
- -5.38%
- Cambio anual
- 0.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
13:00
ZAR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 7.25%
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B