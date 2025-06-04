Der Wechselkurs von USDZAR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 17.30269 ZAR und einem Hoch von 17.40838 ZAR pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Südafrikanischem Rand-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.