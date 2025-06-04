Währungen / USDZAR
USDZAR: US Dollar vs Rand
17.31589 ZAR 0.02155 (0.12%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Rand
Der Wechselkurs von USDZAR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 17.30269 ZAR und einem Hoch von 17.40838 ZAR pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Südafrikanischem Rand-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für USDZAR
Exotic Pair Long Term EA MT5
Pieter Sarel Hurter
Dieser EA handelt kurzfristig in einem trendigen USDZAR-Markt. Es wird ein Top-Down-Ansatz verwendet, um einen Trend zu ermitteln, d. H. Vom täglichen Zeitrahmen bis zum 60-Minuten-Zeitrahmen. Von dort aus wird ein Korb mit MAs auf Setup-Validierung und optimalen Handelseintritt analysiert. MA-Perioden werden basierend auf der aktuellen Preisvolatilität dynamisch aktualisiert. BITTE BEACHTEN SIE HINWEIS: Entwickelt für USDZAR auf Non-Dealing Desk Broker Wenn EA nach 2 Minuten deaktiviert ist,
DYJ Tradays Economic Calemdar
Daying Cao
Der DYJ Tradays Wirtschaftskalender ist ein Kalender mit Indikatoren für makroökonomische Ereignisse für die fundamentale Marktanalyse. Darin finden Sie Finanznachrichten und Indikatoren für die größten Volkswirtschaften der Welt - von den USA und der EU bis hin zu Australien und Japan, insgesamt 23 Volkswirtschaften, mit mehr als 60 Währungspaaren. Mehr als 800 makroökonomische Indikatoren und Ereignisse werden in Echtzeit aus öffentlichen Quellen gesammelt. Für jeden Indikator sind historische
DYJ Tradays Economic Calendar EA
Daying Cao
Die Experten für die Integration des DYJ Tradays Indikators in die DYJ GlobalTradeWar Strategie, DYJ GlobalTradeWar ist eine Strategie, Verluste in Gewinne umzuwandeln, seine Eigenschaften sind: Profitieren Sie, wenn der Auftrag in die richtige Richtung ist. Verluste in Gewinne verwandeln, wenn der Auftrag in die falsche Richtung geht Sie können den Zielgewinn festlegen. Der EA kann EA automatischen Handel und EA manuellen Handel Schalter oder gemischten Handel einstellen. Trades ist Kalender In
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Der Berater basiert auf Dreiecksschiedsverfahren. Der Berater analysiert die Preise aller Handelsinstrumente im gesamten Konto, das in der Marktübersicht geöffnet ist. Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die mit einer einheitlichen Währung verbunden sind. (Währungsdreiecke). Beispiele für Dreiecke: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD Jede Währung analysiert der Berater durch die
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
Richter mt5
Yvan Musatov
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Tagesspanne
17.30269 17.40838
Jahresspanne
17.15281 19.92471
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.3374 4
- Eröffnung
- 17.3374 4
- Bid
- 17.3158 9
- Ask
- 17.3161 9
- Tief
- 17.3026 9
- Hoch
- 17.4083 8
- Volumen
- 28.071 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- -5.40%
- Jahresänderung
- 0.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K