USDZAR: US Dollar vs Rand

17.31589 ZAR 0.02155 (0.12%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Rand

Der Wechselkurs von USDZAR hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 17.30269 ZAR und einem Hoch von 17.40838 ZAR pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Südafrikanischem Rand-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.30269 17.40838
Jahresspanne
17.15281 19.92471
Vorheriger Schlusskurs
17.3374 4
Eröffnung
17.3374 4
Bid
17.3158 9
Ask
17.3161 9
Tief
17.3026 9
Hoch
17.4083 8
Volumen
28.071 K
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
-1.73%
6-Monatsänderung
-5.40%
Jahresänderung
0.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K