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USDKRW: US Dollar vs South korean won

1413.52 KRW 3.98 (0.28%)
Сектор: Валюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: South korean won

Курс USDKRW за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1411.23, а максимальная — 1418.64.

Следите за динамикой US Dollar vs South korean won. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs South korean won?

Курс USDKRW основан на 1413.52 и 1413.82, отражая спрос в KRW. Колебания показаны в -0.28% и 1384.28 - 1561.27. Смотрите график US Dollar vs South korean won в реальном времени.

Как я могу торговать USDKRW?

Торговля USDKRW осуществляется по 1413.52 или 1413.82. Отслеживайте 1413.52, 1411.23 - 1418.64 и 41558 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDKRW в реальном времени.

К какому типу инструментов относится US Dollar vs South korean won?

USDKRW — валютная пара, котируемая в KRW. Его цена — 1413.52, а волатильность отражается в -0.28% и 1.53%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs South korean won в реальном времени.

Какова волатильность USDKRW?

Волатильность USDKRW отображается в 1411.23 - 1418.64 и 1384.28 - 1561.27. Аналитики также отслеживают -0.28% и -2.59% в сравнении с 1413.52. Отслеживайте цену USDKRW на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
1411.23 1418.64
Годовой диапазон
1384.28 1561.27
Предыдущее закрытие
1417.50
Open
1417.49
Bid
1413.52
Ask
1413.82
Low
1411.23
High
1418.64
Объем
41.558 K
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-1.61%
6-месячное изменение
-2.59%
Годовое изменение
1.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%