Курс USDKRW за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1411.23, а максимальная — 1418.64.

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