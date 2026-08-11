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USDKRW: US Dollar vs South korean won
Курс USDKRW за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1411.23, а максимальная — 1418.64.
Следите за динамикой US Dollar vs South korean won. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs South korean won?
Курс USDKRW основан на 1413.52 и 1413.82, отражая спрос в KRW. Колебания показаны в -0.28% и 1384.28 - 1561.27. Смотрите график US Dollar vs South korean won в реальном времени.
Как я могу торговать USDKRW?
Торговля USDKRW осуществляется по 1413.52 или 1413.82. Отслеживайте 1413.52, 1411.23 - 1418.64 и 41558 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDKRW в реальном времени.
К какому типу инструментов относится US Dollar vs South korean won?
USDKRW — валютная пара, котируемая в KRW. Его цена — 1413.52, а волатильность отражается в -0.28% и 1.53%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs South korean won в реальном времени.
Какова волатильность USDKRW?
Волатильность USDKRW отображается в 1411.23 - 1418.64 и 1384.28 - 1561.27. Аналитики также отслеживают -0.28% и -2.59% в сравнении с 1413.52. Отслеживайте цену USDKRW на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 1417.50
- Open
- 1417.49
- Bid
- 1413.52
- Ask
- 1413.82
- Low
- 1411.23
- High
- 1418.64
- Объем
- 41.558 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -1.61%
- 6-месячное изменение
- -2.59%
- Годовое изменение
- 1.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%