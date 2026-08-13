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USDKRW: US Dollar vs South korean won

1415.86 KRW 4.82 (0.34%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: South korean won

今日USDKRW汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点1409.99和高点1418.05进行交易。

关注US Dollar vs South korean won动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

US Dollar vs South korean won汇率是如何计算的？

USDKRW汇率基于1415.86和1416.16，反映了KRW的需求。波动显示在0.34%和1384.28 - 1561.27中。请查看US Dollar vs South korean won的实时图表。

我如何交易USDKRW？

交易USDKRW以1415.86或1416.16完成。观察1415.86、1409.99 - 1418.05和45729以评估市场状况。USDKRW的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs South korean won是什么类型的组合？

USDKRW是以KRW报价的货币对。其价格为1415.86，波动性反映在0.34%和1.70%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs South korean won走势。

什么是USDKRW波动性？

USDKRW波动性在1409.99 - 1418.05和1384.28 - 1561.27中可见。分析师还跟踪了0.34%和-2.43%与1415.86的对比。查看实时图表上的USDKRW价格。

日范围
1409.99 1418.05
年范围
1384.28 1561.27
前一天收盘价
1411.04
开盘价
1411.06
卖价
1415.86
买价
1416.16
最低价
1409.99
最高价
1418.05
交易量
45.729 K
日变化
0.34%
月变化
-1.44%
6个月变化
-2.43%
年变化
1.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%