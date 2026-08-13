货币 / USDKRW
USDKRW: US Dollar vs South korean won
1415.86 KRW 4.82 (0.34%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: South korean won
今日USDKRW汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点1409.99和高点1418.05进行交易。
关注US Dollar vs South korean won动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
US Dollar vs South korean won汇率是如何计算的？
USDKRW汇率基于1415.86和1416.16，反映了KRW的需求。波动显示在0.34%和1384.28 - 1561.27中。请查看US Dollar vs South korean won的实时图表。
我如何交易USDKRW？
交易USDKRW以1415.86或1416.16完成。观察1415.86、1409.99 - 1418.05和45729以评估市场状况。USDKRW的实时价格图表显示了这些更新。
US Dollar vs South korean won是什么类型的组合？
USDKRW是以KRW报价的货币对。其价格为1415.86，波动性反映在0.34%和1.70%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs South korean won走势。
什么是USDKRW波动性？
USDKRW波动性在1409.99 - 1418.05和1384.28 - 1561.27中可见。分析师还跟踪了0.34%和-2.43%与1415.86的对比。查看实时图表上的USDKRW价格。
日范围
1409.99 1418.05
年范围
1384.28 1561.27
- 前一天收盘价
- 1411.04
- 开盘价
- 1411.06
- 卖价
- 1415.86
- 买价
- 1416.16
- 最低价
- 1409.99
- 最高价
- 1418.05
- 交易量
- 45.729 K
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- -1.44%
- 6个月变化
- -2.43%
- 年变化
- 1.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
12:30
USD
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
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- 213 K
- 前值
- 199 K
12:30
USD
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
17:00
USD
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- 5.058%