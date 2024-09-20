- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 950
Прибыльных трейдов:
1 415 (72.56%)
Убыточных трейдов:
535 (27.44%)
Лучший трейд:
20.73 USD
Худший трейд:
-20.70 USD
Общая прибыль:
957.82 USD (86 820 pips)
Общий убыток:
-817.95 USD (68 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (7.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.07%
Макс. загрузка депозита:
89.37%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
1 077 (55.23%)
Коротких трейдов:
873 (44.77%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.68 USD
Средний убыток:
-1.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-18.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.87 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.06%
Годовой прогноз:
-0.68%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
79.60 USD (25.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.52% (79.60 USD)
По эквити:
8.72% (55.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|262
|GBPJPY
|241
|EURJPY
|218
|AUDUSD
|188
|AUDJPY
|183
|EURGBP
|176
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|105
|EURAUD
|97
|USDCHF
|52
|AUDCHF
|45
|EURCAD
|39
|USDCAD
|24
|GBPAUD
|23
|CHFJPY
|21
|CADJPY
|21
|EURNZD
|20
|NZDJPY
|20
|AUDCAD
|15
|NZDCHF
|15
|GBPNZD
|14
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUDNZD
|10
|EURCHF
|8
|CADCHF
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|21
|GBPJPY
|-26
|EURJPY
|19
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|45
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|31
|EURAUD
|25
|USDCHF
|-2
|AUDCHF
|10
|EURCAD
|-10
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|10
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|-4
|AUDCAD
|-3
|NZDCHF
|-21
|GBPNZD
|-11
|GBPCAD
|-7
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|3
|CADCHF
|-9
|GBPCHF
|5
|NZDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-74
|GBPJPY
|-89
|EURJPY
|2.1K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDJPY
|6.2K
|EURGBP
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|2K
|EURAUD
|3.1K
|USDCHF
|28
|AUDCHF
|909
|EURCAD
|-850
|USDCAD
|112
|GBPAUD
|258
|CHFJPY
|663
|CADJPY
|1.5K
|EURNZD
|514
|NZDJPY
|-591
|AUDCAD
|-36
|NZDCHF
|-468
|GBPNZD
|-1.2K
|GBPCAD
|-312
|NZDUSD
|339
|AUDNZD
|170
|EURCHF
|235
|CADCHF
|-822
|GBPCHF
|162
|NZDCAD
|152
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.73 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.79 USD
Макс. убыток в серии: -18.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.35 × 26
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FPMarketsLLC-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 458
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.55 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
273
50%
1 950
72%
8%
1.17
0.07
USD
USD
12%
1:200