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Сигналы / MetaTrader 5 / PeakBottom EA Live
Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
Xiaoyu Huang

Xiaoyu Huang

4.6 (10)
Я более 10 лет занимаюсь разработкой автоматизированных торговых систем на финансовых рынках.
Фокус на MQL5 и долгосрочную стабильную доходность с большими средствами
17 продуктов 5 сигналов 4 темы 144 комментария
0 отзывов
Надежность
273 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 65%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 950
Прибыльных трейдов:
1 415 (72.56%)
Убыточных трейдов:
535 (27.44%)
Лучший трейд:
20.73 USD
Худший трейд:
-20.70 USD
Общая прибыль:
957.82 USD (86 820 pips)
Общий убыток:
-817.95 USD (68 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (7.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.22 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.07%
Макс. загрузка депозита:
89.37%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
1 077 (55.23%)
Коротких трейдов:
873 (44.77%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.68 USD
Средний убыток:
-1.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-18.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.87 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.06%
Годовой прогноз:
-0.68%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.39 USD
Максимальная:
79.60 USD (25.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.52% (79.60 USD)
По эквити:
8.72% (55.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 262
GBPJPY 241
EURJPY 218
AUDUSD 188
AUDJPY 183
EURGBP 176
GBPUSD 115
EURUSD 105
EURAUD 97
USDCHF 52
AUDCHF 45
EURCAD 39
USDCAD 24
GBPAUD 23
CHFJPY 21
CADJPY 21
EURNZD 20
NZDJPY 20
AUDCAD 15
NZDCHF 15
GBPNZD 14
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUDNZD 10
EURCHF 8
CADCHF 5
GBPCHF 5
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 21
GBPJPY -26
EURJPY 19
AUDUSD 21
AUDJPY 45
EURGBP 18
GBPUSD 15
EURUSD 31
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 10
EURCAD -10
USDCAD -1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 10
EURNZD 5
NZDJPY -4
AUDCAD -3
NZDCHF -21
GBPNZD -11
GBPCAD -7
NZDUSD 3
AUDNZD 1
EURCHF 3
CADCHF -9
GBPCHF 5
NZDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -74
GBPJPY -89
EURJPY 2.1K
AUDUSD 1.5K
AUDJPY 6.2K
EURGBP 1.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 2K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 909
EURCAD -850
USDCAD 112
GBPAUD 258
CHFJPY 663
CADJPY 1.5K
EURNZD 514
NZDJPY -591
AUDCAD -36
NZDCHF -468
GBPNZD -1.2K
GBPCAD -312
NZDUSD 339
AUDNZD 170
EURCHF 235
CADCHF -822
GBPCHF 162
NZDCAD 152
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.73 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.79 USD
Макс. убыток в серии: -18.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FPMarketsLLC-Live
0.86 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
FOREX.comCA-Live 532
2.55 × 53
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
еще 20...
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Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 15:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.17 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 12:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 02:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.09 14:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.30 20:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 09:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.14 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PeakBottom EA Live
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
1K
USD
273
50%
1 950
72%
8%
1.17
0.07
USD
12%
1:200
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