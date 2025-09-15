КотировкиРазделы
GBPNOK: Pound Sterling vs Norwegian Krone

13.39682 NOK 0.10534 (0.79%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Norwegian Krone

Курс GBPNOK за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.29690 NOK за 1 GBP, а максимальная — 13.40820 NOK.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Норвежской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.29690 13.40820
Годовой диапазон
13.28061 14.36097
Предыдущее закрытие
13.2914 8
Open
13.3096 5
Bid
13.3968 2
Ask
13.3971 2
Low
13.2969 0
High
13.4082 0
Объем
81.790 K
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-0.98%
6-месячное изменение
-1.30%
Годовое изменение
-5.03%
17 сентября, среда