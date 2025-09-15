Валюты / GBPNOK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GBPNOK: Pound Sterling vs Norwegian Krone
13.39682 NOK 0.10534 (0.79%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Norwegian Krone
Курс GBPNOK за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.29690 NOK за 1 GBP, а максимальная — 13.40820 NOK.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Норвежской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GBPNOK
- GBP/USD растет на слабости доллара – BBH
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- GBP/USD: любое продвижение вряд ли достигнет 1,3660 - UOB Group
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
- Фунт стерлингов подскочил до двухмесячного максимума на фоне стабильных данных по занятости в Великобритании
- Pound Sterling jumps to two-month high on steady UK employment data
- GBP/USD Forecast Today 16/09: Attempts to Break Out (Video)
- GBP/USD Forex Signal 16/09: Extremely Bullish (Chart)
- Когда выйдет отчет по занятости в Великобритании и как он может повлиять на GBP/USD?
- GBP/USD tests fresh multi-week highs ahead of Fed & BoE double-header
- British Pound Price Action Setups: GBP/USD, GBP/JPY, GB
- Forex Today: US Dollar slides as Retail Sales, Fed decision loom
- GBP/USD растет, так как дивергенция в политике ФРС и Банка Англии благоприятствует фунту стерлингов
- GBP/USD climbs as Fed-BoE policy divergence favors Sterling
- GBP/USD: Above 1.3595, a move toward 1.3635 can be expected – UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- GBP: Гораздо более загруженная неделя для фунта – ING
- GBP: A much busier week for sterling – ING
- GBP/USD Forecast 15/09: Threatens Resistance (Chart)
- Фунт стерлингов растет в преддверии решений ФРС и Банка Англии по денежно-кредитной политике
- Pound Sterling gains ahead of Fed and BoE monetary policy decisions
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- Фунт стерлингов держится в плюсе выше 1,3550 на фоне возможного снижения ставки ФРС
Торговые приложения для GBPNOK
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Quant Algo
Lungile Mpofu
Quant Algo Trader is fully automated bot for multi-currency pairs trading. This fully automated algo target few TP pips on every pair attached. The bot can trade more than 20 pairs without a challenge. The trades are opened in ONE DIRECTIONAL on every pair, which means that if EURUSD pair open Sell Trades, it will not open any Buy trade on the same EURUSD. The same on the whole entire pairs. This Algo Bot does not use any Indicator. It is based on Quote and Base Currency strategy which works sim
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Email Mobile RSI Alert
Jose Luis Lominchar
Этот простой индикатор предназначен для отправки алертов по электронной почте и/или на мобильное устройство (push-уведомления), если RSI превышает установленные лимиты перекупленности/перепроданности. Он анализирует серию таймфреймов и предустановленных Форекс-символов , отмечает крестиками превышения лимитов и отправляет сгруппированные уведомления со следующим настраиваемым видом: Уведомления RSI Alert Oversoldl! EURUSD PERIOD_M15 14.71 Overbought! EURTRY PERIOD_MN1 84.71 Overbought! USDTRY P
Дневной диапазон
13.29690 13.40820
Годовой диапазон
13.28061 14.36097
- Предыдущее закрытие
- 13.2914 8
- Open
- 13.3096 5
- Bid
- 13.3968 2
- Ask
- 13.3971 2
- Low
- 13.2969 0
- High
- 13.4082 0
- Объем
- 81.790 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -0.98%
- 6-месячное изменение
- -1.30%
- Годовое изменение
- -5.03%
17 сентября, среда