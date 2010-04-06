Binance Futures Risk Calculator

Binance Futures Risk Calculator

Binance Futures Risk Calculator — бесплатная утилита для расчёта размера позиции и торгового риска при работе с Binance USD-M Futures.

Калькулятор помогает заранее оценить основные параметры фьючерсной сделки перед тем, как вручную открыть позицию.


Binance Futures Risk Calculator — настройка и инструкция по использованию

Основные возможности

  • Расчёт Long и Short сделок

  • Расчёт размера позиции

  • Расчёт риска в USDT или процентах

  • Планирование Entry, Stop Loss и Take Profit

  • Расчёт Risk/Reward

  • Настройка кредитного плеча

  • Расчёт необходимой маржи

  • Оценка использования маржи

  • Расчёт примерных торговых комиссий

  • Расчёт потенциальной прибыли и убытка

  • Расчёт приблизительной цены ликвидации

  • Расстояние до ликвидации

  • Проверка риска и кредитного плеча

  • Поддержка инструментов Binance USD-M Futures

  • Получение публичных рыночных цен

  • API-ключ Binance не требуется

  • Торговые разрешения не требуются

Как работает калькулятор

Укажите:

  • размер торгового счёта;

  • допустимый риск;

  • цену входа;

  • Stop Loss;

  • Take Profit;

  • кредитное плечо.

После этого калькулятор автоматически определит:

  • объём позиции;

  • стоимость позиции;

  • потенциальный убыток;

  • потенциальную прибыль;

  • соотношение Risk/Reward;

  • необходимую маржу;

  • примерные комиссии;

  • необходимое кредитное плечо;

  • приблизительный уровень ликвидации.

Утилита не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Все торговые решения и исполнение ордеров остаются полностью под контролем пользователя.

Для работы не требуется подключать Binance-аккаунт. Утилита не запрашивает и не хранит API-ключи.

Для кого предназначена утилита

Binance Futures Risk Calculator может быть полезен трейдерам, которые хотят:

  • контролировать риск до открытия сделки;

  • рассчитывать размер позиции исходя из фиксированного процента риска;

  • понимать влияние расстояния до Stop Loss на объём позиции;

  • заранее оценивать необходимую маржу;

  • сравнивать потенциальный риск и прибыль;

  • избегать чрезмерно больших фьючерсных позиций.

Важно

Все расчёты являются приблизительными.

Фактические значения на Binance Futures могут отличаться в зависимости от рыночной цены, спецификации контракта, комиссий, funding fee, цены исполнения, maintenance margin и других условий биржи.

Перед открытием реальной сделки рекомендуется дополнительно проверить основные параметры непосредственно на бирже.

Настройка и инструкция

Подробная инструкция по настройке, объяснение расчётов и практические примеры доступны в моём блоге MQL5:


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Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Эксперты
GoldPro (MT5) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровождение
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (10)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 5 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие п
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.31 (16)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
EA Long Term MT5
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
Торговый советник   Long Term – это форекс советник торгующий с использованием фиксированного стоп лосса, не использующий сетки /усреднение.  Стратегия советника строиться на выявлении зон перекупленности и перепроданности актива, с использованием нескольких технических индикаторов. С оветник определяет точные зоны для входа в рынок и осуществляет контроль сделок с учетом текущего тренда и состояния рынка. В советнике есть функции переноса в без убыток, поэтому в случае изменения сигнала некотор
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Индикатор совместим с актуальными версиями ChatGPT, включая GPT-5.5 , GPT-5.4 , GPT-5.4-mini , GPT-5.4-nano , GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . GPT-5.5 — новейшая модель в списке, подходящая для наиболее глубо
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
4 (3)
Утилиты
Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике. Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке. Ключевые функции Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по сколь
FREE
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.6 (5)
Эксперты
Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений. SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа. Чем SPARK отличается? Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке. Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
4 (1)
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out. Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
FREE
Main Trading Info for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Утилита MTI (Main Trading Info) – показывает основную торговую информацию для трейдера, а именно: средний и текущий размер Cпреда размер Swapа для коротких и длинных позиций  Стоимость 1 пункта для 1 торгового лота размер Stop Level (минимальное расстояние для выставления отложенных ордеров) Время до окончания текущей (красный цвет) и время до начала следующей (серый цвет) торговой сессии Красным выводиться время до окончания текущей торговой сессии, серым время до открытия следующей сессии. Цве
FREE
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out/ Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Эксперты
Описание советника Советник Smart - это автоматический сеточный торговый советник, с авто-подбором настроек под каждую торговую пару.  Торговый советник сам автоматически подбирает настройки под каждую валютную пару, тем самым вам не нужно определять параметры для каждой пары, расчёты происходят исходя из волатильности торгуемого инструмента. В момент торговли вы можете задавать направления точек входа. Включать фильтр по тренду.  КЛАСНЫЙ ДНЕВНОЙ СКАЛЬПЕР -    https://www.mql5.com/ru/market/pro
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Индикаторы
Логика работы Важность данного индикатора заключается в том что он позволяет понять сколько “топлива еще осталось у инструмента”. Представьте ситуацию, вы выехали на машине с полу- разряженной батареей, в среднем обычно такого количества энергии машине хватает на 250 км, соответственно при всем желании путь в 700 км, вам не преодолеть. Так и у каждого инструмента, есть определенный дневной ход цены, и в результате статистических наблюдений было выявлено что 95% времени актив проходит 1 ATR в ден
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Утилиты
Утилита MTI (Main Trading Info) – показывает основную торговую информацию для трейдера, а именно: средний и текущий размер Cпреда размер Swapа для коротких и длинных позиций  Стоимость 1 пункта для 1 торгового лота размер Stop Level (минимальное расстояние для выставления отложенных ордеров) Время до окончания текущей (красный цвет) и время до начала следующей (серый цвет) торговой сессии Красным выводиться время до окончания текущей торговой сессии, серым время до открытия следующей сессии. Цве
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением Для нисходящего тренда   ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. Для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем по
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Эксперты
Логика стратегии Советник Pump and Dump –  полностью автоматический торговый советник , созданный трейдером для трейдеров.   Стратегия – «купи дешевле, продай дороже» . Открытие ордеров происходит после значительного роста/падения цены. Базовый смысл стратегии Pump and Dump – купить актив дешевле при падении цены, продать дороже при росте цены. Вы наверняка замечали, что после резких ценовых движений на рынке происходит значительный откат цены в обратную сторону, рисуются так называемые «шпильки
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Orders for MT4 - закрывает абсолютно все ордера, будь то отложенные или рыночные.  Закрытие ордеров происходит по по текущему в момент закрытия показателям прибыли/убытка.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все ордера по текущим показателям.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Добавляйте меня в друзья , у меня много других полезных продуктов. 
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Утилиты
Скрипт Close All Positive Orders for MT4   - позволит вам быстро закрыть все прибыльные ордера на счете.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все прибыльные ордера .  В скрипте есть единственный параметр для настройки Profit_in_pips - в нем вы указываете какое количество пунктов прибыли должно быть по ордеру что-бы он попадал под условия закрытия позиции.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Рекомендуемый Робот
True Supply and Demand
Sergey Batudayev
Индикаторы
Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Утилиты
Советник Risk Controller, программа позволяющая контролировать общий риск ваших торговых советников на счету. С помощью данной программы вы можете контролировать максимальный риск, который будет допустим на счете для всех советников. К примеру, вы поставили риск 30% максимальной просадки, значит если ваши торговые роботы по equity превысят риск в 30%, Risk Controller закроет все позиции советников, а так же может закрыть все открытые графики, тем самым не позволив советникам далее работать. Сове
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