Binance Futures Risk Calculator

Binance Futures Risk Calculator — бесплатная утилита для расчёта размера позиции и торгового риска при работе с Binance USD-M Futures.

Калькулятор помогает заранее оценить основные параметры фьючерсной сделки перед тем, как вручную открыть позицию.





Binance Futures Risk Calculator — настройка и инструкция по использованию

Основные возможности

Расчёт Long и Short сделок

Расчёт размера позиции

Расчёт риска в USDT или процентах

Планирование Entry, Stop Loss и Take Profit

Расчёт Risk/Reward

Настройка кредитного плеча

Расчёт необходимой маржи

Оценка использования маржи

Расчёт примерных торговых комиссий

Расчёт потенциальной прибыли и убытка

Расчёт приблизительной цены ликвидации

Расстояние до ликвидации

Проверка риска и кредитного плеча

Поддержка инструментов Binance USD-M Futures

Получение публичных рыночных цен

API-ключ Binance не требуется

Торговые разрешения не требуются

Как работает калькулятор

Укажите:

размер торгового счёта;

допустимый риск;

цену входа;

Stop Loss;

Take Profit;

кредитное плечо.

После этого калькулятор автоматически определит:

объём позиции;

стоимость позиции;

потенциальный убыток;

потенциальную прибыль;

соотношение Risk/Reward;

необходимую маржу;

примерные комиссии;

необходимое кредитное плечо;

приблизительный уровень ликвидации.

Утилита не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Все торговые решения и исполнение ордеров остаются полностью под контролем пользователя.

Для работы не требуется подключать Binance-аккаунт. Утилита не запрашивает и не хранит API-ключи.

Для кого предназначена утилита

Binance Futures Risk Calculator может быть полезен трейдерам, которые хотят:

контролировать риск до открытия сделки;

рассчитывать размер позиции исходя из фиксированного процента риска;

понимать влияние расстояния до Stop Loss на объём позиции;

заранее оценивать необходимую маржу;

сравнивать потенциальный риск и прибыль;

избегать чрезмерно больших фьючерсных позиций.

Важно

Все расчёты являются приблизительными.

Фактические значения на Binance Futures могут отличаться в зависимости от рыночной цены, спецификации контракта, комиссий, funding fee, цены исполнения, maintenance margin и других условий биржи.

Перед открытием реальной сделки рекомендуется дополнительно проверить основные параметры непосредственно на бирже.

Настройка и инструкция

Подробная инструкция по настройке, объяснение расчётов и практические примеры доступны в моём блоге MQL5: