Binance Futures Risk Calculator
- Утилиты
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Sergey BatudayevПривет!
Меня зовут Сергей, я торгую на финансовых рынках с 2014 года. С 2018 года разрабатываю приложения и утилиты которые сам использую в своей торговле.
Имею магистерскую степень по финансам.
- Версия: 1.33
Binance Futures Risk Calculator — бесплатная утилита для расчёта размера позиции и торгового риска при работе с Binance USD-M Futures.
Калькулятор помогает заранее оценить основные параметры фьючерсной сделки перед тем, как вручную открыть позицию.
Binance Futures Risk Calculator — настройка и инструкция по использованию
Основные возможности
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Расчёт Long и Short сделок
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Расчёт размера позиции
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Расчёт риска в USDT или процентах
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Планирование Entry, Stop Loss и Take Profit
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Расчёт Risk/Reward
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Настройка кредитного плеча
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Расчёт необходимой маржи
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Оценка использования маржи
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Расчёт примерных торговых комиссий
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Расчёт потенциальной прибыли и убытка
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Расчёт приблизительной цены ликвидации
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Расстояние до ликвидации
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Проверка риска и кредитного плеча
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Поддержка инструментов Binance USD-M Futures
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Получение публичных рыночных цен
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API-ключ Binance не требуется
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Торговые разрешения не требуются
Как работает калькулятор
Укажите:
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размер торгового счёта;
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допустимый риск;
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цену входа;
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Stop Loss;
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Take Profit;
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кредитное плечо.
После этого калькулятор автоматически определит:
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объём позиции;
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стоимость позиции;
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потенциальный убыток;
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потенциальную прибыль;
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соотношение Risk/Reward;
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необходимую маржу;
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примерные комиссии;
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необходимое кредитное плечо;
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приблизительный уровень ликвидации.
Утилита не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Все торговые решения и исполнение ордеров остаются полностью под контролем пользователя.
Для работы не требуется подключать Binance-аккаунт. Утилита не запрашивает и не хранит API-ключи.
Для кого предназначена утилита
Binance Futures Risk Calculator может быть полезен трейдерам, которые хотят:
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контролировать риск до открытия сделки;
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рассчитывать размер позиции исходя из фиксированного процента риска;
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понимать влияние расстояния до Stop Loss на объём позиции;
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заранее оценивать необходимую маржу;
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сравнивать потенциальный риск и прибыль;
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избегать чрезмерно больших фьючерсных позиций.
Важно
Все расчёты являются приблизительными.
Фактические значения на Binance Futures могут отличаться в зависимости от рыночной цены, спецификации контракта, комиссий, funding fee, цены исполнения, maintenance margin и других условий биржи.
Перед открытием реальной сделки рекомендуется дополнительно проверить основные параметры непосредственно на бирже.
Настройка и инструкция
Подробная инструкция по настройке, объяснение расчётов и практические примеры доступны в моём блоге MQL5: