Аудит Python- bota,защита кода, настройка панели управления, оптимизация доходности и стабильность на волатильности!
Техническое задание
Требуется опытный разработчик,для доработки и глубокого аудита торгового робота!Ключевые задачи: Аудит безопасности, полная проверка исходного кода на баги, уязвимости,и скрытые угрозы,а также передачи данных.Максимизация прибыли,и снижение рисков: Доработка логики для извлечения максимум профита и минимизации потерь и присадок.Штормоустойчивость:Критически важно,чтобы алгоритм и код, корректно и без сбоев отрабатывали при резких, экстремальных колебаниях рынка.Интерфейс(панель управления/мониторинга): вынести все настройки параметры и управления в удобную визуальную панель, чтобы абсолютно все настройки можно было менять через неё,не залезая в исходный код.Защита доступа к интерфейс панели:запаролить систему/внедрить авторизацию так,чтоб доступ к управлению и панели имел исключительно владелец.Деплой и запуск:помощь с развертыванием и стартом.Условия оплаты: расчет с разработчиком производится строго после запуска на реальном счёте с уверенностью исполнителя на двухнедельный срок работы.Если предложение вам интересно, напишите пожалуйста,сроки реализации и примерное видение того,как будете решать задачу по данным пунктам.
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Информация о проекте
Бюджет
300 - 500 USD
Сроки выполнения
от 20 до 30 дн.
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