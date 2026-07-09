MQL5 Эксперты
Техническое задание
Перевести индикатор с pine script на mql5 и сделать из него советник. Индикатор платный, поэтому одно из условий сделки не распространять его и советник. Надеюсь на честность. Советник нужно сделать самый простой, условия входа выхода уже вписаны в индикатор. Нужно вставить блок мартингейла. Мкл попросил сделать описание из 30 слов:) вот сделал.
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