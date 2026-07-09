Перевести индикатор с pine script на mql5 и сделать из него советник. MQL5 Эксперты

Техническое задание

Перевести индикатор с pine script на mql5 и сделать из него советник. Индикатор платный, поэтому одно из условий сделки не распространять его и советник. Надеюсь на честность. Советник нужно сделать самый простой, условия входа выхода уже вписаны в индикатор. Нужно вставить блок мартингейла. Мкл попросил сделать описание из 30 слов:) вот сделал.

Откликнулись 1 Разработчик 1 Оценка (9) Проекты 22 9% Арбитраж 3 0% / 67% Просрочено 3 14% Работает 2 Разработчик 2 Оценка (93) Проекты 111 17% Арбитраж 6 33% / 17% Просрочено 5 5% Свободен Опубликовал: 1 пример 3 Разработчик 3 Оценка (611) Проекты 713 33% Арбитраж 45 49% / 42% Просрочено 14 2% Занят 4 Разработчик 4 Оценка (86) Проекты 96 23% Арбитраж 0 Просрочено 0 Работает 5 Разработчик 5 Оценка (172) Проекты 186 32% Арбитраж 5 60% / 20% Просрочено 3 2% Свободен Опубликовал: 3 примера 6 Разработчик 6 Оценка (13) Проекты 31 23% Арбитраж 8 25% / 63% Просрочено 5 16% Свободен 7 Разработчик 7 Оценка (89) Проекты 254 78% Арбитраж 9 22% / 56% Просрочено 36 14% Работает Опубликовал: 3 статьи, 26 примеров 8 Разработчик 8 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 9 Разработчик 9 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 10 Разработчик 10 Оценка (645) Проекты 872 48% Арбитраж 29 38% / 17% Просрочено 63 7% Свободен 11 Разработчик 11 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 12 Разработчик 12 Оценка (203) Проекты 264 22% Арбитраж 24 50% / 17% Просрочено 0 Загружен 13 Разработчик 13 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 14 Разработчик 14 Оценка (14) Проекты 18 22% Арбитраж 1 100% / 0% Просрочено 4 22% Загружен 15 Разработчик 15 Оценка (10) Проекты 14 43% Арбитраж 0 Просрочено 3 21% Свободен 16 Разработчик 16 Оценка (298) Проекты 478 40% Арбитраж 105 40% / 24% Просрочено 82 17% Загружен Опубликовал: 2 примера 17 Разработчик 17 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 18 Разработчик 18 Оценка (25) Проекты 32 19% Арбитраж 5 40% / 40% Просрочено 4 13% Работает 19 Разработчик 19 Оценка (13) Проекты 24 75% Арбитраж 0 Просрочено 2 8% Свободен Опубликовал: 62 примера 20 Разработчик 20 Оценка (2) Проекты 3 33% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 21 Разработчик 21 Оценка (54) Проекты 102 23% Арбитраж 12 25% / 17% Просрочено 13 13% Свободен 22 Разработчик 22 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 23 Разработчик 23 Оценка (3) Проекты 4 0% Арбитраж 1 100% / 0% Просрочено 1 25% Свободен 24 Разработчик 24 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 25 Разработчик 25 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 26 Разработчик 26 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 27 Разработчик 27 Оценка Проекты 0 0% Арбитраж 0 Просрочено 0 Свободен 28 Разработчик 28 Оценка (28) Проекты 34 35% Арбитраж 0 Просрочено 2 6% Свободен