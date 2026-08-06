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Робот который открывает позицию на новой свече МТ5

MQL5 Эксперты

Работа завершена

Время выполнения 2 дня
Отзыв от заказчика
Great programmer. I hope he does a miracle with my new order.
Отзыв от исполнителя
Great customer. Fast communication. Good specifications. I look forward to working with you again.

Техническое задание

Рынок форекс. Робот который открывает позицию на новой свече строго по тренду и закрывает ордер если он ушел в минус на окончании свечи. Если в плюс то по безубытку или тралу. Терминал МТ5.

Жду от ваших предложений какой индикатор, индикаторы применить дабы наиболее точно определять тренд на текущей свече. Процент попадания не 90. Если ордер закрылся с убытком анализ по какой причине произошел убыток, ИИ.

Тайфрем свечи current т.е. на том таймфреме на котором установлен робот или установка таймфрема в настройках, оба варианта.

На новой свече робот открывает позицию по тренду.

Настройки

1.Начальный лот  от 0,01

2.Безубыток - при прохождении энного расстояния робот выставляется безубыток.

3. Расстояние которая должна пройти цена чтобы выставился безубыток.

4. Расстояние безубытка.

5. Трал, простой трал в пунктах

6. Стоп лоссом будет является время жизни свечи.  По окончании жизни свечи ордер однозначно закрывается будь то в плюс или минус. Но новой свеча открывается новый.

7. Проскальзывание.

8.Мейджик

9.Коммент.

10.Фильтр проверки тренда на более старших таймфреймах (true/false)

11. Текстовое информационное окно в левом верхнем углу.

12.Время работы робота – по времени терминала

Профит убыток по открытой позиции

Профит сегодня

Профит 3 дня

Профит неделя

Профит месяц

Всего профит/убыток

Цвет текста и размер шрифта настраиваются.

 

 

Важно робот должен тестироватся в тестере МТ5.

Настройки робота понятны и просты. Код пишется блоками. Каждый блок комментируется.

Важно 22 торговых сессий на тестирование. 12 месяцев гарантия на программный продукт. В случае этого периода выявляются ошибки – они исправляются по гарантии бесплатно!!!


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Бюджет
30+ USD
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от 1 до 3 дн.