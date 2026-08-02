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Необходимо разработать полностью нового советника для MT4 с исходным кодом MQ4.

MQL5 Эксперты Forex

Техническое задание

Советник должен быть:

  • мультивалютным;
  • мультифреймовым;
  • работать на любом символе;
  • поддерживать несколько экземпляров одновременно;
  • иметь современную информационную панель;
  • корректно работать в тестере стратегий MT4.
  • Также называться ALEXCAPITAL
Основная идея

Советник должен уметь одновременно сопровождать две независимые сетки:

  • BUY;
  • SELL.

При этом противоположная сетка НЕ должна запускаться сразу.

Она должна запускаться только после достижения основной сеткой заданного пользователем уровня.

Логика работы 

П


ример.

Появился сигнал BUY.

Советник открывает:

BUY 0.01

Если цена пошла против позиции, открываются следующие ордера:

BUY 0.02

BUY 0.04

BUY 0.08

BUY 0.16

и так далее.

После открытия указанного пользователем ордера (например 5-го) разрешается запуск противоположной SELL-сетки.

Первая SELL-сделка открывается стартовым лотом.

Например:

SELL 0.01

SELL-сетка строится по собственным правилам.

После достижения Take Profit SELL-сетка полностью закрывается.

BUY-сетка при этом НЕ закрывается.

Если BUY-сетка продолжает существовать и по-прежнему соответствует условию активации (например в ней уже есть 5 ордеров), советник снова открывает новую SELL-сетку, начиная опять со стартового лота.

Аналогичная логика должна работать зеркально для SELL.


Настройки активации противоположной сетки

Пользователь должен самостоятельно выбирать, после какого ордера основной сетки запускается противоположная.

Например:

Opposite Grid Activation Order = 5

Это означает, что противоположная сетка может начать работу только после открытия пятого ордера основной сетки.


Управление лотом

Советник должен иметь два режима.

Fixed Lot

Фиксированный стартовый лот.

Например:

0.01

Dynamic Lot

Автоматический расчёт стартового лота от Balance


Настройки сетки

Необходимо вынести во входные параметры:

  • стартовый лот;
  • множитель лота;
  • расстояние между ордерами;
  • максимальное количество ордеров;
  • максимальный суммарный лот;
  • Take Profit BUY;
  • Take Profit SELL;
  • Stop Loss (при необходимости);
  • максимальный спред;
  • Magic Number;
  • проскальзывание.
Ограничения торговли

Во входных параметрах должны быть:

  • время начала торговли;
  • время окончания торговли
  • максимальный спред;
  • максимальная просадка;
  • возможность остановить открытие новых ордеров при достижении заданной просадки в процентах от общего депозита

  • Панель

    На графике должна отображаться современная панель.

    На панели необходимо вывести:

  • баланс;
  • Equity
  • количество BUY-ордеров;
  • количество SELL-ордеров;
  • состояние торговли.
  • также профит за день,неделю и месяц в процентах от депозита 

  • Входы в рынок

    Вход первой сделки должен осуществляться по торговому сигналу.


  • Сигнал BUY

    Первая BUY-сделка открывается, когда одновременно выполнены условия: 

    • цена находится выше EMA 200 — основной тренд вверх


    RSI пересёк уровень 50 снизу вверх;

  • спред и торговое время соответствуют настройкам.

  • Сигнал SELL

    Первая SELL-сделка открывается зеркально

  • цена находится ниже EMA 200;

  • SI пересёк уровень 50 сверху вниз;

  • спред и торговое время соответствуют настройкам.

  • 1. Как считается шаг сетки

  • Нужно указать два режима:

    • фиксированный шаг в пунктах;
    • динамический шаг по ATR.

Следующий ордер сетки должен открываться:

  • На расстаянние например 50 пунктов
  • Take Profit считается от средневзвешенной цены всей сетки;
  • BUY и SELL закрываются отдельно;
  • прибыль одной стороны не закрывает другую сторону;
  • комиссии и своп должны учитываться.

3 Повторный запуск противоположной сетки

  • новая противоположная сетка начинается со стартового лота;
  • перезапуск возможен только при отсутствии ордеров этого направления;
  • основная сетка должна всё ещё иметь минимум заданное количество ордеров;


    • Ограничение количества ордеров и лотов

  • максимум BUY-ордеров;
  • максимум SELL-ордеров;


    • Мягкая остановка

    При определённой просадке робот перестаёт открывать новые ордера, но старые продолжает сопровождать.


    Очень важный пункт.

    После перезапуска MT4, отключения VPS или интернета робот должен:

    • найти свои открытые ордера по Magic Number;
    • восстановить BUY- и SELL-сетки;
    • продолжить сопровождение;
    • не открывать повторно начальную сделку;
    • сохранить информацию, какая сетка является основной.


    Работа со временем

    Использывать серверное время брокера;

    Также добавить время остановки перед выходными;Тоесть в пятницу 15:00  и ждать понедельника.


    Совместимость с брокерами

    Разработчик должен учитывать:

    • 3-, 4-, 5-значные котировки;
    • разные суффиксы символов;
    • минимальный лот;
    • шаг лота;
    • Stop Level;
    • Freeze Level;
    • ECN-счета;
    • возможные реквоты и ошибки открытия ордеров.

    После окончание работы

  • MQ4;
  • EX4;
  • файл настроек .set ;
  • краткую инструкцию;
  • список всех параметров;
  • тест без ошибок компиляции;
  • исправление обнаруженных ошибок после проверки;
  • запрет использования DLL без отдельного согласования.


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    Информация о проекте

    Бюджет
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    Сроки выполнения
    от 1 до 50 дн.

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