Техническое задание
Советник должен быть:
- мультивалютным;
- мультифреймовым;
- работать на любом символе;
- поддерживать несколько экземпляров одновременно;
- иметь современную информационную панель;
- корректно работать в тестере стратегий MT4.
- Также называться ALEXCAPITAL
Советник должен уметь одновременно сопровождать две независимые сетки:
- BUY;
- SELL.
При этом противоположная сетка НЕ должна запускаться сразу.
Она должна запускаться только после достижения основной сеткой заданного пользователем уровня.Логика работы
П
ример.
Появился сигнал BUY.
Советник открывает:
BUY 0.01
Если цена пошла против позиции, открываются следующие ордера:
BUY 0.02
BUY 0.04
BUY 0.08
BUY 0.16
и так далее.
После открытия указанного пользователем ордера (например 5-го) разрешается запуск противоположной SELL-сетки.
Первая SELL-сделка открывается стартовым лотом.
Например:
SELL 0.01
SELL-сетка строится по собственным правилам.
После достижения Take Profit SELL-сетка полностью закрывается.
BUY-сетка при этом НЕ закрывается.
Если BUY-сетка продолжает существовать и по-прежнему соответствует условию активации (например в ней уже есть 5 ордеров), советник снова открывает новую SELL-сетку, начиная опять со стартового лота.
Аналогичная логика должна работать зеркально для SELL.
Настройки активации противоположной сетки
Пользователь должен самостоятельно выбирать, после какого ордера основной сетки запускается противоположная.
Например:
Opposite Grid Activation Order = 5
Это означает, что противоположная сетка может начать работу только после открытия пятого ордера основной сетки.
Управление лотом
Советник должен иметь два режима.
Fixed Lot
Фиксированный стартовый лот.
Например:
0.01
Dynamic Lot
Автоматический расчёт стартового лота от Balance
Настройки сетки
Необходимо вынести во входные параметры:
- стартовый лот;
- множитель лота;
- расстояние между ордерами;
- максимальное количество ордеров;
- максимальный суммарный лот;
- Take Profit BUY;
- Take Profit SELL;
- Stop Loss (при необходимости);
- максимальный спред;
- Magic Number;
- проскальзывание.
Во входных параметрах должны быть:
- время начала торговли;
- время окончания торговли
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- максимальный спред;
- максимальная просадка;
- возможность остановить открытие новых ордеров при достижении заданной просадки в процентах от общего депозита
- Панель
На графике должна отображаться современная панель.
На панели необходимо вывести:
- баланс;
- Equity
- количество BUY-ордеров;
- количество SELL-ордеров;
- состояние торговли.
- также профит за день,неделю и месяц в процентах от депозита
- Входы в рынок
Вход первой сделки должен осуществляться по торговому сигналу.
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Сигнал BUY
Первая BUY-сделка открывается, когда одновременно выполнены условия:
- цена находится выше EMA 200 — основной тренд вверх
RSI пересёк уровень 50 снизу вверх;
- цена находится выше EMA 200 — основной тренд вверх
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спред и торговое время соответствуют настройкам.
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Сигнал SELL
Первая SELL-сделка открывается зеркально
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цена находится ниже EMA 200;
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SI пересёк уровень 50 сверху вниз;
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спред и торговое время соответствуют настройкам.
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1. Как считается шаг сетки
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Нужно указать два режима:
- фиксированный шаг в пунктах;
- динамический шаг по ATR.
Следующий ордер сетки должен открываться:
- На расстаянние например 50 пунктов
- Take Profit считается от средневзвешенной цены всей сетки;
- BUY и SELL закрываются отдельно;
- прибыль одной стороны не закрывает другую сторону;
- комиссии и своп должны учитываться.
3 Повторный запуск противоположной сетки
Ограничение количества ордеров и лотов
Мягкая остановка
При определённой просадке робот перестаёт открывать новые ордера, но старые продолжает сопровождать.
Очень важный пункт.
После перезапуска MT4, отключения VPS или интернета робот должен:
- найти свои открытые ордера по Magic Number;
- восстановить BUY- и SELL-сетки;
- продолжить сопровождение;
- не открывать повторно начальную сделку;
- сохранить информацию, какая сетка является основной.
Работа со временем
Использывать серверное время брокера;
Также добавить время остановки перед выходными;Тоесть в пятницу 15:00 и ждать понедельника.
Совместимость с брокерами
Разработчик должен учитывать:
- 3-, 4-, 5-значные котировки;
- разные суффиксы символов;
- минимальный лот;
- шаг лота;
- Stop Level;
- Freeze Level;
- ECN-счета;
- возможные реквоты и ошибки открытия ордеров.
После окончание работы