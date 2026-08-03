Техническое задание
После пробоя N количества свечей и откате на установленное в настройках количество процентов(от 0 до 99) от величины последней свечи S осуществляется вход в рынок (открытие позиции) на MT5 по тренду с указанным обьёмом лота (в настройках).За направление тренда принимается направление пробития свечей.Для защиты установленного ордера от отрицательного пробоя устанавливается минимальный положительный стоп лосс в количестве Z пунктов при достижении ценой профита в Y пунктов.При достижении уровня профита в X пунктов происходит закрытие позиции (выход из рынка). В случае , если цена идёт не по тренду,а в противоположную сторону, то позиция закрывается при пробитии F количества свечей(в настройках от 1 до 9) с соответствующим убытком.Изначально планирую использовать советник на таймфрейме М15.На рублёвом счёте.Проверю работоспособнось на демо-счёте.Затем согласование с программистом.Доработка нюансов по советнику.Проверка.Оплата продукта.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
20
15%
Арбитраж
5
40% / 40%
Просрочено
0
Свободен
2
Оценка
Проекты
343
29%
Арбитраж
36
28% / 64%
Просрочено
10
3%
Работает
3
Оценка
Проекты
111
17%
Арбитраж
6
33% / 17%
Просрочено
5
5%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
4
Оценка
Проекты
264
22%
Арбитраж
24
50% / 17%
Просрочено
0
Загружен
5
Оценка
Проекты
4
0%
Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
1
25%
Свободен
6
Оценка
Проекты
872
48%
Арбитраж
29
38% / 17%
Просрочено
63
7%
Свободен
7
Оценка
Проекты
478
40%
Арбитраж
105
40% / 24%
Просрочено
82
17%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
8
Оценка
Проекты
12
0%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
9
Оценка
Проекты
74
20%
Арбитраж
1
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
10
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
11
Оценка
Проекты
446
54%
Арбитраж
23
57% / 17%
Просрочено
30
7%
Работает
12
Оценка
Проекты
77
58%
Арбитраж
6
67% / 17%
Просрочено
1
1%
Работает
13
Оценка
Проекты
186
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
14
Оценка
Проекты
134
57%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
15
Оценка
Проекты
1429
59%
Арбитраж
31
81% / 0%
Просрочено
10
1%
Свободен
16
Оценка
Проекты
31
23%
Арбитраж
8
25% / 63%
Просрочено
5
16%
Свободен
17
Оценка
Проекты
713
33%
Арбитраж
45
49% / 42%
Просрочено
14
2%
Занят
18
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
19
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
20
Оценка
Проекты
14
43%
Арбитраж
0
Просрочено
3
21%
Свободен
21
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
22
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
23
Оценка
Проекты
144
46%
Арбитраж
20
40% / 20%
Просрочено
32
22%
Свободен
24
Оценка
Проекты
506
23%
Арбитраж
60
57% / 25%
Просрочено
59
12%
Работает
25
Оценка
Проекты
1
100%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Похожие заказы
Советник для МТ5: ВХОД НА ОТКАТЕ ПОСЛЕ ПРОБОЯ 30 - 40 USDПосле пробоя N количества свечей и откате на установленное в настройках количество процентов(от 0 до 99) от величины последней свечи S осуществляется вход в рынок (открытие позиции) на MT5 по тренду с указанным обьёмом лота (по умолчанию 0.01).За направление тренда принимается направление пробития свечей.Для защиты установленного ордера от отрицательного пробоя устанавливается минимальный положительный стоп лосс в
Доработка робота-сетки 31 - 150 USDНужно доработать существующий робот. Робот торгует по стратегии сетка, нужно добавить тралл, т.е. чтобы последний ордер сетки закрывался по траллу, при этом первый ордер сетки должен закрыться в убыток за счет одного или нескольких прибыльных ордеров
Информация о проекте
Бюджет
30 - 60 USD
Сроки выполнения
до 30 дн.
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0