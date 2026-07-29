Техническое задание
Нужно написать сеточного советника который использует корреляцию валютных пар . это робот, который не просто ставит сетку ордеров на одной паре, а анализирует связь между двумя (или несколькими) инструментами и строит торговлю на их расхождении или схождении. Идея в том, чтобы ловить моменты, когда пары, которые обычно движутся синхронно (или, наоборот, в противофазе), временно расходятся, и торговать в ожидании возврата к корреляции.Допустим, у вас есть две пары с сильной положительной корреляцией — например, EUR/USD и GBP/USD. Обычно они растут и падают вместе. Но в какой-то момент одна пара резко уходит вверх, а другая стоит на месте — возникает расхождение. Сеточный советник на корреляции может счесть это сигналом: он откроет позиции (например, покупку на той паре, которая отстала, и продажу на той, что ушла вперёд) в расчёте, что со временем корреляция восстановится и цены снова сойдутся. При дальнейшем расхождении советник может добавлять новые ордера с увеличенным лотом (по принципу сетки), чтобы в момент схождения закрыть всю серию в прибыль.
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