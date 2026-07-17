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Куплю прибыльный высокодоходный советник (Expert Advisor) для MT4 / MT5

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Техническое задание

Куплю стабильный, высокоприбыльный торговый советник для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Для любых доступных активах:

  • Валютные пары (Forex)
  • Металлы (XAUUSD, XAGUSD и др.)
  • Энергоносители (нефть, газ)
  • Индексы
  • Криптовалюты
  • Деривативы и другие CFD-инструменты

2. Ключевые требования к стратегии

Запрещено:

  • Martingale
  • Grid / сетка / усреднение

Риск-менеджмент (строго обязательно):

  • Максимальная просадка
  • Риск на одну сделку

3. Требования к результатам

  • Реальные результаты торговли

Стоимость и все детали обсуждаются в личных сообщениях.


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(272)
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343
29%
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36
28% / 64%
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10
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0
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0
Просрочено
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Информация о проекте

Бюджет
30 USD
Сроки выполнения
от 1 до 15 дн.

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