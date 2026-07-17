Техническое задание
Куплю стабильный, высокоприбыльный торговый советник для платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Для любых доступных активах:
- Валютные пары (Forex)
- Металлы (XAUUSD, XAGUSD и др.)
- Энергоносители (нефть, газ)
- Индексы
- Криптовалюты
- Деривативы и другие CFD-инструменты
2. Ключевые требования к стратегии
Запрещено:
- Martingale
- Grid / сетка / усреднение
Риск-менеджмент (строго обязательно):
- Максимальная просадка
- Риск на одну сделку
3. Требования к результатам
- Реальные результаты торговли
Стоимость и все детали обсуждаются в личных сообщениях.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
343
29%
Арбитраж
36
28% / 64%
Просрочено
10
3%
Работает
2
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
3
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
4
Оценка
Проекты
74
20%
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0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
5
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Проекты
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Арбитраж
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Просрочено
0
Свободен
6
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Проекты
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Арбитраж
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Просрочено
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Проекты
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Арбитраж
0
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8
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Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
4
22%
Загружен
9
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Проекты
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Свободен
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Арбитраж
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Оценка
Проекты
478
40%
Арбитраж
105
40% / 24%
Просрочено
82
17%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
12
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
13
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
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Свободен
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Оценка
Проекты
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Арбитраж
0
Просрочено
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Свободен
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Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
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Просрочено
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Свободен
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Проекты
0
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Арбитраж
0
Просрочено
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Свободен
17
Оценка
Проекты
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Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
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Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
19
Оценка
Проекты
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Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
Информация о проекте
Бюджет
30 USD
Сроки выполнения
от 1 до 15 дн.
Заказчик
Размещено заказов6
Количество арбитражей0