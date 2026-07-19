Техническое задание
Цель доработки
Исправить механизм пробойной защиты сетки.
Пробойный механизм должен:
-
защищать открытые хвосты при выходе цены из диапазона;
-
рассчитывать объём только по текущему плавающему убытку хвостов;
-
закрывать корзину около нуля или с небольшим плюсом;
-
корректно переживать ложные пробои;
-
повторять попытки защиты до закрытия корзины;
-
не останавливать работу основной сетки;
-
не создавать серию бессистемных убыточных входов.
Накопленная закрытыми сеточными сделками прибыль не используется при расчёте пробойного объёма.
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Бюджет
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