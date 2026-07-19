Требуется опытный разработчик,для доработки и глубокого аудита торгового робота!Ключевые задачи: Аудит безопасности, полная проверка исходного кода на баги, уязвимости,и скрытые угрозы,а также передачи данных.Максимизация прибыли,и снижение рисков: Доработка логики для извлечения максимум профита и минимизации потерь и присадок.Штормоустойчивость:Критически важно,чтобы алгоритм и код, корректно и без сбоев