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Доработать сеточного советника

MQL5 Эксперты Отладка робота/индикатора

Техническое задание

Цель доработки

Исправить механизм пробойной защиты сетки.

Пробойный механизм должен:

  • защищать открытые хвосты при выходе цены из диапазона;

  • рассчитывать объём только по текущему плавающему убытку хвостов;

  • закрывать корзину около нуля или с небольшим плюсом;

  • корректно переживать ложные пробои;

  • повторять попытки защиты до закрытия корзины;

  • не останавливать работу основной сетки;

  • не создавать серию бессистемных убыточных входов.

Накопленная закрытыми сеточными сделками прибыль не используется при расчёте пробойного объёма.


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Информация о проекте

Бюджет
30 - 50 USD
Сроки выполнения
до 5 дн.

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