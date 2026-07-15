Техническое задание
Нужно доработать существующий робот. Робот торгует по стратегии сетка, нужно добавить тралл, т.е. чтобы последний ордер сетки закрывался по траллу, при этом первый ордер сетки должен закрыться в убыток за счет одного или нескольких прибыльных ордеров
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1
Оценка
Проекты
556
41%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Оценка
Проекты
111
17%
Арбитраж
6
33% / 17%
Просрочено
5
5%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
3
Оценка
Проекты
117
24%
Арбитраж
13
54% / 46%
Просрочено
15
13%
Свободен
Опубликовал: 2 примера
4
Оценка
Проекты
12
0%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
5
Оценка
Проекты
264
22%
Арбитраж
24
50% / 17%
Просрочено
0
Загружен
6
Оценка
Проекты
3
33%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
7
Оценка
Проекты
45
38%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
8
Оценка
Проекты
105
30%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
40
38%
Свободен
9
Оценка
Проекты
478
40%
Арбитраж
105
40% / 24%
Просрочено
82
17%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
10
Оценка
Проекты
22
9%
Арбитраж
3
0% / 67%
Просрочено
3
14%
Работает
11
Оценка
Проекты
92
42%
Арбитраж
4
0% / 100%
Просрочено
3
3%
Работает
12
Оценка
Проекты
18
22%
Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
4
22%
Загружен
13
Оценка
Проекты
19
42%
Арбитраж
5
40% / 20%
Просрочено
2
11%
Загружен
Опубликовал: 7 статей, 35 примеров
14
Оценка
Проекты
142
13%
Арбитраж
11
55% / 18%
Просрочено
3
2%
Свободен
15
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
16
Оценка
Проекты
233
61%
Арбитраж
3
33% / 33%
Просрочено
6
3%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
17
Оценка
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0
0%
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0
Просрочено
0
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18
Оценка
Проекты
1461
72%
Арбитраж
122
29% / 48%
Просрочено
356
24%
Работает
Опубликовал: 3 статьи
19
Оценка
Проекты
446
54%
Арбитраж
23
57% / 17%
Просрочено
30
7%
Работает
20
Оценка
Проекты
14
43%
Арбитраж
0
Просрочено
3
21%
Свободен
21
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
22
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
23
Оценка
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31
23%
Арбитраж
8
25% / 63%
Просрочено
5
16%
Свободен
24
Оценка
Проекты
32
22%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
1
3%
Свободен
25
Оценка
Проекты
872
48%
Арбитраж
29
38% / 17%
Просрочено
63
7%
Свободен
26
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Проекты
0
0%
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0
Просрочено
0
Свободен
27
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
28
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Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
29
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
30
Оценка
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
31
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
32
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
33
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
34
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
35
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
36
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
37
Оценка
Проекты
285
42%
Арбитраж
19
63% / 5%
Просрочено
29
10%
Свободен
Опубликовал: 2 примера
38
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
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Бюджет
31 - 150 USD
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