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Доработка робота-сетки

MQL4 Эксперты Forex

Техническое задание

Нужно доработать существующий робот. Робот торгует по стратегии сетка, нужно добавить тралл, т.е. чтобы последний ордер сетки закрывался по траллу, при этом первый ордер сетки должен закрыться в убыток за счет одного или нескольких прибыльных ордеров

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1
Разработчик 1
Оценка
(395)
Проекты
556
41%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(93)
Проекты
111
17%
Арбитраж
6
33% / 17%
Просрочено
5
5%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
3
Разработчик 3
Оценка
(65)
Проекты
117
24%
Арбитраж
13
54% / 46%
Просрочено
15
13%
Свободен
Опубликовал: 2 примера
4
Разработчик 4
Оценка
(11)
Проекты
12
0%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
5
Разработчик 5
Оценка
(203)
Проекты
264
22%
Арбитраж
24
50% / 17%
Просрочено
0
Загружен
6
Разработчик 6
Оценка
(2)
Проекты
3
33%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
(41)
Проекты
45
38%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(45)
Проекты
105
30%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
40
38%
Свободен
9
Разработчик 9
Оценка
(298)
Проекты
478
40%
Арбитраж
105
40% / 24%
Просрочено
82
17%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
10
Разработчик 10
Оценка
(9)
Проекты
22
9%
Арбитраж
3
0% / 67%
Просрочено
3
14%
Работает
11
Разработчик 11
Оценка
(59)
Проекты
92
42%
Арбитраж
4
0% / 100%
Просрочено
3
3%
Работает
12
Разработчик 12
Оценка
(14)
Проекты
18
22%
Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
4
22%
Загружен
13
Разработчик 13
Оценка
(13)
Проекты
19
42%
Арбитраж
5
40% / 20%
Просрочено
2
11%
Загружен
Опубликовал: 7 статей, 35 примеров
14
Разработчик 14
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(84)
Проекты
142
13%
Арбитраж
11
55% / 18%
Просрочено
3
2%
Свободен
15
Разработчик 15
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
16
Разработчик 16
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(174)
Проекты
233
61%
Арбитраж
3
33% / 33%
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6
3%
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Опубликовал: 1 пример
17
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Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
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18
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(851)
Проекты
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72%
Арбитраж
122
29% / 48%
Просрочено
356
24%
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Опубликовал: 3 статьи
19
Разработчик 19
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(366)
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446
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Арбитраж
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57% / 17%
Просрочено
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43%
Арбитраж
0
Просрочено
3
21%
Свободен
21
Разработчик 21
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Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
22
Разработчик 22
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Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
23
Разработчик 23
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(13)
Проекты
31
23%
Арбитраж
8
25% / 63%
Просрочено
5
16%
Свободен
24
Разработчик 24
Оценка
(30)
Проекты
32
22%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
1
3%
Свободен
25
Разработчик 25
Оценка
(645)
Проекты
872
48%
Арбитраж
29
38% / 17%
Просрочено
63
7%
Свободен
26
Разработчик 26
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
27
Разработчик 27
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
28
Разработчик 28
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
29
Разработчик 29
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
30
Разработчик 30
Оценка
(1)
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
31
Разработчик 31
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
32
Разработчик 32
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
33
Разработчик 33
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
34
Разработчик 34
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
35
Разработчик 35
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
36
Разработчик 36
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
37
Разработчик 37
Оценка
(144)
Проекты
285
42%
Арбитраж
19
63% / 5%
Просрочено
29
10%
Свободен
Опубликовал: 2 примера
38
Разработчик 38
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
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Бюджет
31 - 150 USD

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