Название эксперта- внутренние дни

Торговый терминал МТ5

Брокер Альфа форекс

ВД – внутренний день

ПД – предыдущий день

Определяем на графике Внутренний день (ВД )для этого – дожидаемся конца дня

ВД – max ВД ниже max ПД

Min ВД выше min ПД

Далее – выставляем ордера на покупку и продажу:

- Ордер на покупку выше max ВД на 3 пипса

- Ордер на продажу ниже min ВД на 3 пипса

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Выставляем условные приказы тэйк профит(ТP) и стоп лосс(SL) вместе с приказами на вход

- по длинной позиции – TP на 5 пипсов выше max ПД

- SL на 5 пипсов ниже min ВД

· - по короткой позиции – TP на 5 пипсов ниже min ПД

-- SL на 5 пипсов ниже min ВД

Объем сделки по умолчанию = 0,01

Срок действия выставляемого ордера – 1 сутки