Техническое задание
Название эксперта- внутренние дни
Торговый терминал МТ5
Брокер Альфа форекс
ВД – внутренний день
ПД – предыдущий день
Определяем на графике Внутренний день (ВД )для этого – дожидаемся конца дня
ВД – max ВД ниже max ПД
Min ВД выше min ПД
Далее – выставляем ордера на покупку и продажу:
- Ордер на покупку выше max ВД на 3 пипса
- Ордер на продажу ниже min ВД на 3 пипса
-
Выставляем условные приказы тэйк профит(ТP) и стоп лосс(SL) вместе с приказами на вход
- по длинной позиции – TP на 5 пипсов выше max ПД
- SL на 5 пипсов ниже min ВД
· - по короткой позиции – TP на 5 пипсов ниже min ПД
-- SL на 5 пипсов ниже min ВД
Объем сделки по умолчанию = 0,01
Срок действия выставляемого ордера – 1 сутки