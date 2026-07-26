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Внутренние дни

MQL5 Эксперты

Техническое задание

Название эксперта- внутренние дни

Торговый терминал МТ5

Брокер Альфа форекс

ВД – внутренний день

ПД – предыдущий день

Определяем на графике Внутренний день (ВД )для этого – дожидаемся конца дня

ВДmax ВД ниже max ПД

     Min ВД выше min ПД

Далее – выставляем ордера на покупку и продажу:

-          Ордер на покупку выше max ВД на 3 пипса

-          Ордер на продажу ниже min ВД на 3 пипса

-           

Выставляем условные приказы тэйк профит(ТP) и стоп лосс(SL) вместе с приказами на вход

        - по длинной позиции – TP на 5 пипсов выше max ПД

                               - SL на 5 пипсов ниже min ВД

·                  - по короткой позиции – TP на 5 пипсов ниже min ПД

                                    -- SL на 5 пипсов ниже min ВД

Объем сделки по умолчанию = 0,01

Срок действия выставляемого ордера – 1 сутки


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1
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Бюджет
50+ USD
Сроки выполнения
от 5 до 15 дн.

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