Техническое задание
Я ищу не просто программиста MQL, а разработчика торговых систем, который понимает рынок и логику трейдинга.
Последние годы я работал с профессиональным разработчиком (15+ лет опыта в трейдинге и программировании), поэтому хорошо понимаю, какой уровень специалиста мне нужен.
За предыдущие годы я сталкивался с типичными проблемами, которые хочу сразу исключить:
• Срывы сроков (10 дней превращаются в месяц и больше)
• Игнорирование требований заказчика и реализация «по-своему»
• Медленные, плохо оптимизированные советники (тестер работает в 10 раз дольше, чем должен)
• Отсутствие понимания торговли (когда приходится объяснять, что такое SL, TP, фильтры, логика входов)
Мне нужен человек, который:
-
Имеет реальный опыт создания торговых систем
-
Понимает Forex/CFD и логику рынка
-
Умеет писать быстрые, оптимизированные советники
-
Способен обсуждать логику, а не только писать код
-
Готов общаться по аудио или видео
Как мы будем работать
Я умею подробно объяснять стратегию словами.
Далее мы вместе формируем техническое задание (оплачиваю отдельно через MQL5)
После того как ТЗ полностью согласовано:
-
оно публикуется на MQL5
-
используется как официальный договор
-
по нему выполняется разработка
Мне нужно долгосрочное сотрудничество, а не разовая «быстрая работа».