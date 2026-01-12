Я ищу не просто программиста MQL, а разработчика торговых систем, который понимает рынок и логику трейдинга.

Последние годы я работал с профессиональным разработчиком (15+ лет опыта в трейдинге и программировании), поэтому хорошо понимаю, какой уровень специалиста мне нужен.

За предыдущие годы я сталкивался с типичными проблемами, которые хочу сразу исключить:

• Срывы сроков (10 дней превращаются в месяц и больше)

• Игнорирование требований заказчика и реализация «по-своему»

• Медленные, плохо оптимизированные советники (тестер работает в 10 раз дольше, чем должен)

• Отсутствие понимания торговли (когда приходится объяснять, что такое SL, TP, фильтры, логика входов)

Мне нужен человек, который:

Имеет реальный опыт создания торговых систем

Понимает Forex/CFD и логику рынка

Умеет писать быстрые, оптимизированные советники

Способен обсуждать логику, а не только писать код

Готов общаться по аудио или видео

Как мы будем работать

Я умею подробно объяснять стратегию словами.

Далее мы вместе формируем техническое задание (оплачиваю отдельно через MQL5)

После того как ТЗ полностью согласовано:

оно публикуется на MQL5

используется как официальный договор

по нему выполняется разработка

Мне нужно долгосрочное сотрудничество, а не разовая «быстрая работа».



