Ищу опытного разработчика советников с глубоким пониманием трейдинга (долгосрочное сотрудничество)

MQL5 Эксперты Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Статистика и математика Панели и диалоги Пользовательская графика

Техническое задание

Я ищу не просто программиста MQL, а разработчика торговых систем, который понимает рынок и логику трейдинга.

Последние годы я работал с профессиональным разработчиком (15+ лет опыта в трейдинге и программировании), поэтому хорошо понимаю, какой уровень специалиста мне нужен.

За предыдущие годы я сталкивался с типичными проблемами, которые хочу сразу исключить:

• Срывы сроков (10 дней превращаются в месяц и больше)
• Игнорирование требований заказчика и реализация «по-своему»
• Медленные, плохо оптимизированные советники (тестер работает в 10 раз дольше, чем должен)
• Отсутствие понимания торговли (когда приходится объяснять, что такое SL, TP, фильтры, логика входов)

Мне нужен человек, который:

  • Имеет реальный опыт создания торговых систем

  • Понимает Forex/CFD и логику рынка

  • Умеет писать быстрые, оптимизированные советники

  • Способен обсуждать логику, а не только писать код

  • Готов общаться по аудио или видео

Как мы будем работать

Я умею подробно объяснять стратегию словами.
Далее мы вместе формируем техническое задание (оплачиваю отдельно через MQL5)

После того как ТЗ полностью согласовано:

  • оно публикуется на MQL5

  • используется как официальный договор

  • по нему выполняется разработка

Мне нужно долгосрочное сотрудничество, а не разовая «быстрая работа».



Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(392)
Проекты
544
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(223)
Проекты
284
20%
Арбитраж
5
0% / 100%
Просрочено
4
1%
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(28)
Проекты
45
49%
Арбитраж
2
50% / 50%
Просрочено
0
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(35)
Проекты
55
60%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
6
11%
Загружен
5
Разработчик 5
Оценка
(265)
Проекты
595
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
6
Разработчик 6
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
7
Разработчик 7
Оценка
(71)
Проекты
254
53%
Арбитраж
16
50% / 38%
Просрочено
83
33%
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(86)
Проекты
246
80%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
35
14%
Работает
Опубликовал: 3 статьи, 26 примеров
9
Разработчик 9
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
10
Разработчик 10
Оценка
(44)
Проекты
74
20%
Арбитраж
1
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
11
Разработчик 11
Оценка
(37)
Проекты
50
20%
Арбитраж
15
27% / 67%
Просрочено
7
14%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
Информация о проекте

Бюджет
30 - 300 USD

Заказчик

(1)
Размещено заказов8
Количество арбитражей1