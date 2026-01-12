Техническое задание
Принцип торговли. Торговля происходит от уровней в автоматическом режиме, без участия человека при открытии и закрытии сделок. Первую сделку он открывает при получении сигнала с применением VSA анализа. Сигнал по объемам поступает с биржи СМЕ. Если первая торговая позиция закрывается в плюс, то робот открывает новую сделку. Если котировки пошли в обратную от открытой позиции сторону, то робот включает свой алгоритм выхода в прибыль, добавляя в рынок новые сделки, размер которых увеличивается по методу усреднения.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
544
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Оценка
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
3
Оценка
Проекты
392
52%
Арбитраж
20
55% / 15%
Просрочено
28
7%
Загружен
4
Оценка
Проекты
21
10%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
5
Оценка
Проекты
1427
59%
Арбитраж
31
81% / 0%
Просрочено
10
1%
Свободен
6
Оценка
Проекты
12
33%
Арбитраж
0
Просрочено
3
25%
Работает
7
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
0
Работает
8
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
9
Оценка
Проекты
469
39%
Арбитраж
102
40% / 24%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
10
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
1
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
11
Оценка
Проекты
1061
50%
Арбитраж
39
28% / 41%
Просрочено
49
5%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 8 примеров
12
Оценка
Проекты
1139
44%
Арбитраж
51
31% / 33%
Просрочено
501
44%
Свободен
13
Оценка
Проекты
595
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
Похожие заказы
Информация о проекте
Бюджет
100 - 300 USD
Сроки выполнения
до 10 дн.
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0