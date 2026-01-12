ФрилансРазделы

Нужен программист для написания советника.

MQL5 Эксперты Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Статистика и математика Сбор данных из интернета

Техническое задание

Принцип торговли. Торговля происходит от уровней в автоматическом режиме, без участия человека при открытии и закрытии сделок. Первую сделку он открывает при получении сигнала с применением VSA анализа. Сигнал по объемам поступает с биржи СМЕ. Если первая торговая позиция закрывается в плюс, то робот открывает новую сделку. Если котировки пошли в обратную от открытой позиции сторону, то робот включает свой алгоритм выхода в прибыль, добавляя в рынок новые сделки, размер которых увеличивается по методу усреднения.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(392)
Проекты
544
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(172)
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
3
Разработчик 3
Оценка
(327)
Проекты
392
52%
Арбитраж
20
55% / 15%
Просрочено
28
7%
Загружен
4
Разработчик 4
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
5
Разработчик 5
Оценка
(617)
Проекты
1427
59%
Арбитраж
31
81% / 0%
Просрочено
10
1%
Свободен
6
Разработчик 6
Оценка
(8)
Проекты
12
33%
Арбитраж
0
Просрочено
3
25%
Работает
7
Разработчик 7
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
0
Работает
8
Разработчик 8
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
9
Разработчик 9
Оценка
(294)
Проекты
469
39%
Арбитраж
102
40% / 24%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
10
Разработчик 10
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
1
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
11
Разработчик 11
Оценка
(588)
Проекты
1061
50%
Арбитраж
39
28% / 41%
Просрочено
49
5%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 8 примеров
12
Разработчик 12
Оценка
(473)
Проекты
1139
44%
Арбитраж
51
31% / 33%
Просрочено
501
44%
Свободен
13
Разработчик 13
Оценка
(265)
Проекты
595
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
Информация о проекте

Бюджет
100 - 300 USD
Сроки выполнения
до 10 дн.

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0