MQL5 Индикаторы Эксперты
Техническое задание
Кто может добавить alert при пробитии последнего фрактала. из 3 баров. Flexible Fractal
// Как и в стандартном индикаторе текущий бар сравнивается с барами стоящими справа на графике строго - текущий бар должен быть выше (для верхнего фрактала) или ниже (для нижнего фрактала), если же он равен - тогда фрактал не рисуется. А вот сравнение текущего бара с барами стоящими слева на графике не строгое - допускается сравнение '>=' и '<='. На рисунке ниже это показан Спасибо
c notification с ценой и валютной парой / и чтоб звучало 1 раз.
// Как и в стандартном индикаторе текущий бар сравнивается с барами стоящими справа на графике строго - текущий бар должен быть выше (для верхнего фрактала) или ниже (для нижнего фрактала), если же он равен - тогда фрактал не рисуется. А вот сравнение текущего бара с барами стоящими слева на графике не строгое - допускается сравнение '>=' и '<='. На рисунке ниже это показан
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
544
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Оценка
Проекты
108
18%
Арбитраж
6
33% / 17%
Просрочено
5
5%
Работает
Опубликовал: 1 пример
3
Оценка
Проекты
620
33%
Арбитраж
36
39% / 53%
Просрочено
11
2%
Загружен
4
Оценка
Проекты
50
20%
Арбитраж
15
27% / 67%
Просрочено
7
14%
Работает
Опубликовал: 1 пример
5
Оценка
Проекты
595
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
6
Оценка
Проекты
394
53%
Арбитраж
20
55% / 15%
Просрочено
28
7%
Загружен
7
Оценка
Проекты
79
35%
Арбитраж
3
67% / 33%
Просрочено
7
9%
Свободен
8
Оценка
Проекты
227
19%
Арбитраж
20
40% / 20%
Просрочено
0
Работает
9
Оценка
Проекты
12
33%
Арбитраж
0
Просрочено
3
25%
Работает
10
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
11
Оценка
Проекты
843
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Работает
12
Оценка
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
13
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
14
Оценка
Проекты
470
39%
Арбитраж
102
40% / 24%
Просрочено
78
17%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
15
Оценка
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
16
Оценка
Проекты
1427
59%
Арбитраж
31
81% / 0%
Просрочено
10
1%
Свободен
17
Оценка
Проекты
254
53%
Арбитраж
16
50% / 38%
Просрочено
83
33%
Работает
18
Оценка
Проекты
57
4%
Арбитраж
7
0% / 57%
Просрочено
5
9%
Работает
Информация о проекте
Бюджет
30 - 50 USD
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0