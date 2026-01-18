ФрилансРазделы

Нужен советник, чтобы транслировал действия на мастер терминале и мог транслировать с высокой частотой на другие терминалы приемники. Приемников может быть много. Нужно обсудить самый оптимальный вариант и я выберу программиста. Цену установлю любую, потом можем договорится о другой цене.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(392)
Проекты
544
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(9)
Проекты
21
10%
Арбитраж
2
0% / 50%
Просрочено
2
10%
Работает
3
Разработчик 3
Оценка
(37)
Проекты
51
20%
Арбитраж
15
27% / 67%
Просрочено
7
14%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
4
Разработчик 4
Оценка
(223)
Проекты
284
20%
Арбитраж
5
0% / 100%
Просрочено
4
1%
Свободен
5
Разработчик 5
Оценка
(20)
Проекты
19
11%
Арбитраж
22
5% / 82%
Просрочено
3
16%
Работает
Опубликовал: 7 примеров
6
Разработчик 6
Оценка
(13)
Проекты
31
23%
Арбитраж
7
29% / 57%
Просрочено
5
16%
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
(1)
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
8
Разработчик 8
Оценка
(1)
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
0
Работает
9
Разработчик 9
Оценка
(6)
Проекты
7
29%
Арбитраж
0
Просрочено
1
14%
Загружен
10
Разработчик 10
Оценка
(40)
Проекты
41
7%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Работает
Опубликовал: 2 статьи, 23 примера
11
Разработчик 11
Оценка
(294)
Проекты
470
39%
Арбитраж
102
40% / 24%
Просрочено
78
17%
Занят
Опубликовал: 2 примера
12
Разработчик 12
Оценка
(37)
Проекты
57
61%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
6
11%
Работает
13
Разработчик 13
Оценка
(30)
Проекты
32
22%
Арбитраж
2
0% / 0%
Просрочено
1
3%
Свободен
14
Разработчик 14
Оценка
(21)
Проекты
35
54%
Арбитраж
8
63% / 38%
Просрочено
1
3%
Свободен
15
Разработчик 15
Оценка
(83)
Проекты
154
29%
Арбитраж
1
100% / 0%
Просрочено
27
18%
Свободен
16
Разработчик 16
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
1
100%
Свободен
