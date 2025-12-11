MQL5 Индикаторы Конвертация Forex
Техническое задание
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
542
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
11%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Оценка
Проекты
592
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
3
Оценка
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
4
Оценка
Проекты
2
0%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
0
Работает
5
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
6
Оценка
Проекты
246
80%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
35
14%
Работает
Опубликовал: 3 статьи, 26 примеров
7
Оценка
Проекты
64
28%
Арбитраж
0
Просрочено
6
9%
Свободен
8
Оценка
Проекты
842
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Свободен
9
Оценка
Проекты
384
52%
Арбитраж
19
53% / 16%
Просрочено
26
7%
Занят
10
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
11
Оценка
Проекты
627
40%
Арбитраж
2
100% / 0%
Просрочено
1
0%
Свободен
Опубликовал: 9 примеров
12
Оценка
Проекты
624
38%
Арбитраж
40
23% / 65%
Просрочено
93
15%
Свободен
Опубликовал: 4 статьи, 19 примеров
13
Оценка
Проекты
5
20%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Работает
14
Оценка
Проекты
184
33%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Работает
Опубликовал: 3 примера
15
Оценка
Проекты
620
54%
Арбитраж
29
55% / 24%
Просрочено
6
1%
Работает
16
Оценка
Проекты
618
33%
Арбитраж
35
37% / 49%
Просрочено
10
2%
Занят
17
Оценка
Проекты
41
7%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Опубликовал: 2 статьи, 23 примера
18
Оценка
Проекты
469
39%
Арбитраж
100
41% / 23%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
19
Оценка
Проекты
22
77%
Арбитраж
0
Просрочено
1
5%
Работает
Опубликовал: 62 примера
20
Оценка
Проекты
10
30%
Арбитраж
0
Просрочено
2
20%
Работает
21
Оценка
Проекты
19
11%
Арбитраж
22
5% / 82%
Просрочено
3
16%
Работает
Опубликовал: 7 примеров
22
Оценка
Проекты
45
49%
Арбитраж
2
50% / 50%
Просрочено
0
Свободен
23
Оценка
Проекты
31
23%
Арбитраж
2
0% / 100%
Просрочено
1
3%
Работает
24
Оценка
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
25
Оценка
Проекты
1139
44%
Арбитраж
51
31% / 33%
Просрочено
501
44%
Свободен
26
Оценка
Проекты
47
70%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
27
Оценка
Проекты
144
46%
Арбитраж
19
42% / 16%
Просрочено
32
22%
Свободен
28
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Похожие заказы
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USDТорговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Необходим индикатор, основанный на фрактале. 30 - 80 USD1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
Помощник размещение лимитных заявок 30 - 100 USDРазмещение до 30 лимитных заявок в мт5 с общим стоплосс и тейкпрофит на основе процентного соотношения выделенного на графике диапазона. Похожий пример коррекция фибоначчи. Должен быть доступен выбор размера лота для каждой заявки. Обязательное подтверждение перед выгрузкой в МТ5 1. Выделяю диапазон (0-100) на графике или могу внести значения макс и мин вручную. 2. Задаю нужные уровни (второй скрин) 3. Получаю
Нужно написать простенький советник 30 - 90 USDтерминал метатрейдер 5 к нему написать программу к торговле советник, программа при установке будет запускать алогоритм действий. при старте советника в 20 (настраиваемо) пунктах от цены Ask выставляется buy stop заявка вверху, и sell стоп в 20 внизу Bid пара евро доллар график минутный При активации стоп ордера ставится стоп лосс на расстоянии трейлинга пунктов - ставить при выставлении пункт а при росте на 20
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USDЗдравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Информация о проекте
Бюджет
30 - 100 USD
Сроки выполнения
от 1 до 7 дн.
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0