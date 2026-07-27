Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 9
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Это хорошо. На демо также работает в профит?
ставлю что не мартин, по графику не похоже
а вот это вот что, совпадение ?
самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5 и непрерывных убытков 7
вообще-то это портрет мартингейла в его чистоте и самобытности : 6 раз приходилось удваивать пока наконец-то не повезло.
в отчёте проявилась самая дорогая цепочка.
А так их очевидно много было - в том-же графике в самом начале делался разгон во все тяжкие.
Из-за масштаба (сделок много и всё слилось) типичные для мартингейла запилы визуально слились в отдельные столбики и всё стало похоже на расчёстку:
У меня все 5 самостоятельные.
Все равно самый старший решает
Сам посуди
самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5 и непрерывных убытков 7
Там 5 независимых советников. Иногда они все могут в одну сторону входить и все проигрывать или выигрывать. Вот и получается 5 непрерывных + несколько от предыдущих входов.
про 5 (чего не 10?) не зависимых алгоритмов внутри может только гадать. Автор несколько раз соврал, поэтому доверять его словам нельзя.
смотрим представленную объёктивку:
в тестере советник 1 штука :-) он явно подогнан и внутри у него разгон, мартингейл, динамические лоты и всякое такое. Частый скальпер с эпичными лотами.
а вот это вот что, совпадение ?
самый прибыльный трейд в два раза больше самого убыточного и примерно в 2^6 больше среднего, самый убыточный примерно в 2^5 и непрерывных убытков 7
вообще-то это портрет мартингейла в его чистоте и самобытности : 6 раз приходилось удваивать пока наконец-то не повезло.
в отчёте проявилась самая дорогая цепочка.
А так их очевидно много было - в том-же графике в самом начале делался разгон во все тяжкие.
Из-за масштаба (сделок много и всё слилось) типичные для мартингейла запилы визуально слились в отдельные столбики и всё стало похоже на расчёстку:
- С какими комиссиями и спредами тестировалось? - Не смотрю. Цель - механику отладить.
- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам? - Каждый тик на основе реального.
- Какой таймфрейм? - Серьёзно?)))).... На 5-ти, одновременно.
- что делает советник внутри бара? - Не пойму вопроса...
- на каких торговых инструментах тестировалось? - XAUUSD
- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест? - Нет.
На скальперах часто такое бывает, что комиссии очень сильно влияют на итоговый результат. Получить прибыль без комиссий в бектестере достаточно легко.
про 5 (чего не 10?) не зависимых алгоритмов внутри может только гадать. Автор несколько раз соврал, поэтому доверять его словам нельзя.
смотрим представленную объёктивку:
в тестере советник 1 штука :-) он явно подогнан и внутри у него разгон, мартингейл, динамические лоты и всякое такое. Частый скальпер с эпичными лотами.
Может обоснуешь?
Зачем попусту на человека клеветать?
Скрин для невнимательных: "...в тестере советник 1 штука :-) "...