Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 7

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Igor Shchepilov #:
Нарушу свой трехмесячный обет молчания ради ответа вам 😇

Желание высказаться-обсудить-показать и тд очень понимаю)

"Да ты просто себе наруби и все" © Aleksander

Успехов!
 
John Shugurov #:
Нарушу свой трехмесячный обет молчания ради ответа вам 😇

Желание высказаться-обсудить-показать и тд очень понимаю)

"Да ты просто себе наруби и все" © Aleksander

Успехов!
))Спасибо.
 

давай поясню почему это полная туфта :

1. максимальная просадка по балансу и средствам мягко говоря больше начального депо.

   Есть такое правило эксплуатации - денег на счету должно быть в 2 раза больше максимальной предполагаемой просадки. У вас 38тыс в просадке - то есть сажать надо на депозит в 76000.
   Зачем было обманывать и ставить 3000 ? 

2. относительная просадка 13.7% в 900 у.е.- была где-то в самом-самом-самом начале. И максимальная тоже явно не в конце :-) 
   Это явным образом просто подобрано.
   Без спец.подбора просадки почти всегда приходятся где-то на первую или последнюю треть и они видны в графике (если нарочито их не прятать и не выглаживать).
   И с максимальная vs относительная не бьётся ну никак, расхождение на порядки. То есть в рынке объём наращивался по мере роста средств, зачем лгать ? 

3. соотношения среднего и максимального трейдов - в 62 раза. соотношения максимальных прибыльного и убыточного - почти ровно 2 раза. Это звоночек мартингейла.  (2^6: шесть раз удваялся)

    (3 с половиной) средний бар vs максимальный - максимум в 10.  60 крат без игрищь с объёмами не натянуть

4. торговля по 5-ти минуткам, сделки проводятся каждые 2 бара. (70к баров за год - это 5-ти минутки, и на сделано 30 тысяч сделок).
   Невзирая день/ночь и пляски спреда - просто постоянно тарабанят. При такой плотности высока вероятность просто тестерного грааля.
   А скорее они просто идут пачками и маскируют п.2,3 (локируют, наращивают,удваивают,перевёртывают etc)

 

а дальше следуют такое :

чтобы торговать в ln() средств должно быть очень дофига, чтобы логарифм чуствовался.

Поэтому начальный разгон, нестандартно большой депо, лихое плечо, фантастичные лоты и/или кол-во открытых позиций: подгоняют чтобы несколько раз в тестере впёрло, а дальше сам чёрт не брат - будет прямая в графике..до времени конечно


 
Maxim Kuznetsov #:

а дальше следуют такое :

чтобы торговать в ln() средств должно быть очень дофига, чтобы логарифм чуствовался.

Поэтому начальный разгон, нестандартно большой депо, лихое плечо, фантастичные лоты и/или кол-во открытых позиций: подгоняют чтобы несколько раз в тестере впёрло, а дальше сам чёрт не брат - будет прямая в графике..до времени конечно


Здравствуй Максим. 
По порядку.
1. Касаемо просадки. Тут всё просто: Просадка показана за весь период по отношению к балансу, верно? А если учесть скорость и динамику роста депо, то почему нет?
2. Опять просадка. У тебя увиденное не вкладывается в закономерные математические рамки. Моё мнение: Ты пытаешься всё объяснить шаблонно, упуская момент, что смотришь на график работы сразу 5-ти советников на своих ТФ. Тут стандартная схема расчёта относительности не применима. 
И по поводу лжи. Обидно. Очень. 
Я не торгаш. Не барыга, который пытается впихнуть кому-то свою шляпу. Я обыкновенный чайник, который на эмоциях (сам о..уел от увиденного) поделился результатом теста с сообществом, быть может, более знающих людей, с целью получения совета. (И такие люди нашлись в ветке. Низкий им поклон!)
3. Мартин. 
Мартина в привычном понимании здесь нет. Есть %-ный от депозита автолот. Но его логику сейчас пробую доработать (умерить). В космос стремится.... И если честно, смысла этой строки -"... 60 крат без игрищь с объёмами не натянуть" - вообще понять не могу.
4. По поводу ТФ писал выше. А блок сигналов переписываю прямо сейчас. Было (почему так много), каждый тие. Делаю: каждый бар....
Что касается: Тарабанят день/ночь)))) В нём есть (не включал) - Фильтры: Время суток. Новостной. Поэтому когда доработается и "пойдёт" на работу, будет и спать (не факт что ночью) и перекуры устраивать на новости....
Вроде ничего не упустил.
 
Igor Shchepilov #:
Здравствуй Максим. 
По порядку.
1. Касаемо просадки. Тут всё просто: Просадка показана за период, верно? А если учесть скорость и динамику роста депо, то почему нет?
2. Опять просадка. У тебя увиденное не вкладывается в закономерные математические рамки. Моё мнение: Ты пытаешься всё объяснить шаблонно, упуская момент, что смотришь на график работы сразу 5-ти советников на своих ТФ. Тут стандартная схема расчёта относительности не применима. 
И по поводу лжи. Обидно. Очень. 
Я не торгаш. Не барыга, который пытается впихнуть кому-то свою шляпу. Я обыкновенный чайник, который на эмоциях (сам о..уел от увиденного) поделился результатом теста с сообществом, быть может, более знающих людей, с целью получения совета. (И такие люди нашлись в ветке. Низкий им поклон!)
3. Мартин. 
Мартина в привычном понимании здесь нет. Есть %-ный от депозита автолот. Но его логику сейчас пробую доработать (умерить). В космос стремится.... И если честно, смысла этой строки -"... 60 крат без игрищь с объёмами не натянуть" - вообще понять не могу.
4. По поводу ТФ писал выше. А блок сигналов переписываю прямо сейчас. Было (почему так много), каждый тие. Делаю: каждый бар....
Что касается: Тарабанят день/ночь)))) В нём есть (не включал) - Фильтры: Время суток. Новостной. Поэтому когда доработается и "пойдёт" на работу, будет и спать (не факт что ночью) и перекуры устраивать на новости....
Вроде ничего не упустил.

я в общем-то описал КАК РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ

у вас по всем отчётам и графикам то-же самое.

Это сугубо на вашей совести, кодов и описаний тут нет, поверим по джентельменски. Положим что это не реклама

PS/ хотя осадочек то остался, фиксированный лот всё таки превратился в %-ный процент. Хотя очевидно тоже не так

 
Maxim Kuznetsov #:

я в общем-то описал КАК РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ

у вас по всем отчётам и графикам то-же самое.

Это сугубо на вашей совести, кодов и описаний тут нет, поверим по джентельменски. Положим что это не реклама

PS/ хотя осадочек то остался, фиксированный лот всё таки превратился в %-ный процент. Хотя очевидно тоже не так

Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
 
Igor Shchepilov #:
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
...но изначально, лот фиксированный.
А автолот имеет ограничения по росту, регулируемые тем-же % от депо.
И прибыль фиксируется каждый раз, достигая определённого уровня (всё закрывается и начинается сначала)....
 
Igor Shchepilov #:
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?

как только объём зависит от чего-то кроме вероятности win/loss это вот прямо сразу обратная связь и мартин во всей красе

 
Maxim Kuznetsov #:

как только объём зависит от чего-то кроме вероятности win/loss это вот прямо сразу обратная связь и мартин во всей красе

Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......

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