Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нарушу свой трехмесячный обет молчания ради ответа вам 😇
давай поясню почему это полная туфта :
1. максимальная просадка по балансу и средствам мягко говоря больше начального депо.
Есть такое правило эксплуатации - денег на счету должно быть в 2 раза больше максимальной предполагаемой просадки. У вас 38тыс в просадке - то есть сажать надо на депозит в 76000.
Зачем было обманывать и ставить 3000 ?
2. относительная просадка 13.7% в 900 у.е.- была где-то в самом-самом-самом начале. И максимальная тоже явно не в конце :-)
Это явным образом просто подобрано.
Без спец.подбора просадки почти всегда приходятся где-то на первую или последнюю треть и они видны в графике (если нарочито их не прятать и не выглаживать).
И с максимальная vs относительная не бьётся ну никак, расхождение на порядки. То есть в рынке объём наращивался по мере роста средств, зачем лгать ?
3. соотношения среднего и максимального трейдов - в 62 раза. соотношения максимальных прибыльного и убыточного - почти ровно 2 раза. Это звоночек мартингейла. (2^6: шесть раз удваялся)
(3 с половиной) средний бар vs максимальный - максимум в 10. 60 крат без игрищь с объёмами не натянуть
4. торговля по 5-ти минуткам, сделки проводятся каждые 2 бара. (70к баров за год - это 5-ти минутки, и на сделано 30 тысяч сделок).
Невзирая день/ночь и пляски спреда - просто постоянно тарабанят. При такой плотности высока вероятность просто тестерного грааля.
А скорее они просто идут пачками и маскируют п.2,3 (локируют, наращивают,удваивают,перевёртывают etc)
а дальше следуют такое :
чтобы торговать в ln() средств должно быть очень дофига, чтобы логарифм чуствовался.
Поэтому начальный разгон, нестандартно большой депо, лихое плечо, фантастичные лоты и/или кол-во открытых позиций: подгоняют чтобы несколько раз в тестере впёрло, а дальше сам чёрт не брат - будет прямая в графике..до времени конечно
а дальше следуют такое :
чтобы торговать в ln() средств должно быть очень дофига, чтобы логарифм чуствовался.
Поэтому начальный разгон, нестандартно большой депо, лихое плечо, фантастичные лоты и/или кол-во открытых позиций: подгоняют чтобы несколько раз в тестере впёрло, а дальше сам чёрт не брат - будет прямая в графике..до времени конечно
По порядку.
1. Касаемо просадки. Тут всё просто: Просадка показана за весь период по отношению к балансу, верно? А если учесть скорость и динамику роста депо, то почему нет?
2. Опять просадка. У тебя увиденное не вкладывается в закономерные математические рамки. Моё мнение: Ты пытаешься всё объяснить шаблонно, упуская момент, что смотришь на график работы сразу 5-ти советников на своих ТФ. Тут стандартная схема расчёта относительности не применима.
И по поводу лжи. Обидно. Очень.
Я не торгаш. Не барыга, который пытается впихнуть кому-то свою шляпу. Я обыкновенный чайник, который на эмоциях (сам о..уел от увиденного) поделился результатом теста с сообществом, быть может, более знающих людей, с целью получения совета. (И такие люди нашлись в ветке. Низкий им поклон!)
3. Мартин.
Мартина в привычном понимании здесь нет. Есть %-ный от депозита автолот. Но его логику сейчас пробую доработать (умерить). В космос стремится.... И если честно, смысла этой строки -"... 60 крат без игрищь с объёмами не натянуть" - вообще понять не могу.
4. По поводу ТФ писал выше. А блок сигналов переписываю прямо сейчас. Было (почему так много), каждый тие. Делаю: каждый бар....
Что касается: Тарабанят день/ночь)))) В нём есть (не включал) - Фильтры: Время суток. Новостной. Поэтому когда доработается и "пойдёт" на работу, будет и спать (не факт что ночью) и перекуры устраивать на новости....
Вроде ничего не упустил.
Здравствуй Максим.
По порядку.
1. Касаемо просадки. Тут всё просто: Просадка показана за период, верно? А если учесть скорость и динамику роста депо, то почему нет?
2. Опять просадка. У тебя увиденное не вкладывается в закономерные математические рамки. Моё мнение: Ты пытаешься всё объяснить шаблонно, упуская момент, что смотришь на график работы сразу 5-ти советников на своих ТФ. Тут стандартная схема расчёта относительности не применима.
И по поводу лжи. Обидно. Очень.
Я не торгаш. Не барыга, который пытается впихнуть кому-то свою шляпу. Я обыкновенный чайник, который на эмоциях (сам о..уел от увиденного) поделился результатом теста с сообществом, быть может, более знающих людей, с целью получения совета. (И такие люди нашлись в ветке. Низкий им поклон!)
3. Мартин.
Мартина в привычном понимании здесь нет. Есть %-ный от депозита автолот. Но его логику сейчас пробую доработать (умерить). В космос стремится.... И если честно, смысла этой строки -"... 60 крат без игрищь с объёмами не натянуть" - вообще понять не могу.
4. По поводу ТФ писал выше. А блок сигналов переписываю прямо сейчас. Было (почему так много), каждый тие. Делаю: каждый бар....
Что касается: Тарабанят день/ночь)))) В нём есть (не включал) - Фильтры: Время суток. Новостной. Поэтому когда доработается и "пойдёт" на работу, будет и спать (не факт что ночью) и перекуры устраивать на новости....
Вроде ничего не упустил.
я в общем-то описал КАК РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ
у вас по всем отчётам и графикам то-же самое.
Это сугубо на вашей совести, кодов и описаний тут нет, поверим по джентельменски. Положим что это не реклама
PS/ хотя осадочек то остался, фиксированный лот всё таки превратился в %-ный процент. Хотя очевидно тоже не так
я в общем-то описал КАК РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ
у вас по всем отчётам и графикам то-же самое.
Это сугубо на вашей совести, кодов и описаний тут нет, поверим по джентельменски. Положим что это не реклама
PS/ хотя осадочек то остался, фиксированный лот всё таки превратился в %-ный процент. Хотя очевидно тоже не так
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
А автолот имеет ограничения по росту, регулируемые тем-же % от депо.
И прибыль фиксируется каждый раз, достигая определённого уровня (всё закрывается и начинается сначала)....
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
как только объём зависит от чего-то кроме вероятности win/loss это вот прямо сразу обратная связь и мартин во всей красе
как только объём зависит от чего-то кроме вероятности win/loss это вот прямо сразу обратная связь и мартин во всей красе
Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......