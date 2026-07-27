Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 8

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Igor Shchepilov #:

Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......


...Блок фильтров почему-то не влез.
Но не критично.
 
Igor Shchepilov #:

Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......


в коде, отчётах и результатах. 
 
Igor Shchepilov #:
...Блок фильтров почему-то не влез.
Но не критично.

Вы тесты в каком режиме делаете?


 
Maxim Kuznetsov #:

мартин абсолютно точно

вся замечательная кривуля сделана игрой объёмов. Хотя возможно вы этого не осознаёте

ставлю что не мартин, по графику не похоже. Просто торговля с реинвестированием прибыли. 

Но так как сделок много и там скальпер, то есть предположения где проблема

 
Igor Shchepilov #:
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?

Я задам пару вовпросов, чтобы уточнить нет ли тут ошибки.

- С какими комиссиями и спредами тестировалось?

- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам?

- Какой таймфрейм?

- что делает советник внутри бара?

- на каких торговых инструментах тестировалось?

- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест?

 
Vitaly Muzichenko #:

Вы тесты в каком режиме делаете?


Каждый тик на основе реального. И форвард...
 
Maxim Romanov #:

Я задам пару вовпросов, чтобы уточнить нет ли тут ошибки.

- С какими комиссиями и спредами тестировалось?

- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам?

- Какой таймфрейм?

- что делает советник внутри бара?

- на каких торговых инструментах тестировалось?

- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест?

- С какими комиссиями и спредами тестировалось? - Не смотрю. Цель - механику отладить.

- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам? - Каждый тик на основе реального.

- Какой таймфрейм? - Серьёзно?)))).... На 5-ти, одновременно.

- что делает советник внутри бара? - Не пойму вопроса...

- на каких торговых инструментах тестировалось? - XAUUSD

- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест? - Нет.

 
Igor Shchepilov #:
Каждый тик на основе реального. И форвард...
Это хорошо. На демо также работает в профит?
 
Vitaly Muzichenko #:
Это хорошо. На демо также работает в профит?

Пару дней назад был у него в профиле  сигнал, не публичный. Сейчас уже его нет. ....

Однако,

Я сам когда то оч прибыльно торговал на том, что использовал два ТФма

Старший для подтверждения, младший для сигнала

 
Renat Akhtyamov #:

Пару дней назад был у него в профиле  сигнал, не публичный. Сейчас уже его нет. ....

Однако,

Я сам когда то оч прибыльно торговал на том, что использовал два ТФма

Старший для подтверждения, младший для сигнала.

У меня все 5 самостоятельные.

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