Революционное решение. Нужны умные руки. - страница 8
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Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......
Но не критично.
Предлагаю показать мне, где у меня тут Мартингейл.
Может я действительно не просто чайник, но и...?......
...Блок фильтров почему-то не влез.
Но не критично.
Вы тесты в каком режиме делаете?
мартин абсолютно точно
вся замечательная кривуля сделана игрой объёмов. Хотя возможно вы этого не осознаёте
ставлю что не мартин, по графику не похоже. Просто торговля с реинвестированием прибыли.
Но так как сделок много и там скальпер, то есть предположения где проблема
Может в вашем случае (дабы осадка не было), проще задать конкретные вопросы?
Что касается %-ного (автолота от баланса), то это прям совсем не Мартин. Не так ли?
Я задам пару вовпросов, чтобы уточнить нет ли тут ошибки.
- С какими комиссиями и спредами тестировалось?
- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам?
- Какой таймфрейм?
- что делает советник внутри бара?
- на каких торговых инструментах тестировалось?
- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест?
Вы тесты в каком режиме делаете?
Я задам пару вовпросов, чтобы уточнить нет ли тут ошибки.
- С какими комиссиями и спредами тестировалось?
- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам?
- Какой таймфрейм?
- что делает советник внутри бара?
- на каких торговых инструментах тестировалось?
- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест?
- С какими комиссиями и спредами тестировалось? - Не смотрю. Цель - механику отладить.
- Какой режим тестирования был, OHLC или по всем тикам? - Каждый тик на основе реального.
- Какой таймфрейм? - Серьёзно?)))).... На 5-ти, одновременно.
- что делает советник внутри бара? - Не пойму вопроса...
- на каких торговых инструментах тестировалось? - XAUUSD
- оптимизация параметров происходит на том же временном отрезке, на котором идет тест? - Нет.
Каждый тик на основе реального. И форвард...
Это хорошо. На демо также работает в профит?
Пару дней назад был у него в профиле сигнал, не публичный. Сейчас уже его нет. ....
Однако,
Я сам когда то оч прибыльно торговал на том, что использовал два ТФма
Старший для подтверждения, младший для сигнала
Пару дней назад был у него в профиле сигнал, не публичный. Сейчас уже его нет. ....
Однако,
Я сам когда то оч прибыльно торговал на том, что использовал два ТФма
Старший для подтверждения, младший для сигнала.
У меня все 5 самостоятельные.