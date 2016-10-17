Кто против публичной информации о количестве подписчиков на сигнале. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня другое мнение - надо публиковать график прибыли подписчиков, если это возможно технически. И график текучки кадров, то есть подписчиков. По аналогии с обычными фирмами, с хороших мест люди не уходят, с плохих бегут сломя голову.
Если у сигнала среднее время жизни подписчика месяц - это Г
А на каком основании Metaquotes раскрывает информацию о средствах подписчиков? Это же не памм и не ДУ, провайдер - копирует сделки и платит только за это, деньги находятся на его личном счете. Смысла в этой графе нет, в отличии от количества подписчиков - она вроде как влияет на рейтинг сигнала.
Речь не о сумме подписчиков, а о показе количества самих подписчиков.
Я имел в виду показывать среднее время жизни подписчиков. Если это месяц, значит сигнал плохой и народ с него уходит.
Хорошая идея.
И я бы еще не убирал информацию о количестве текущих подписчиков, как предлагает топикстартер, а наоборот, добавил бы вкладку с графиком текущего количества подписчиков по датам. Интересно было бы посмотреть в среднем по сигналам, когда и при каких условиях подписчики начинают массово подписываться или сбегать.
Речь не о сумме средств подписчиков, а о показе количества самих подписчиков.
Речь в том числе и об этом. ТС очень упростил ситуацию с потенциальным подписчиком, который смотрит только (или в основном) на количество подписавшихся на конкретный сигнал. Но это не так, цели у всех разные - кто то смотрит на небольшую просадку, кто то на высокую доходность и т.д. И все это можно фильтровать. По умолчанию сигналы отсортированные по рейтингу, который рассчитывается на основе всех этих параметров и количество подписчиков один из них. Подписчик сам решит на кого подписаться с помощью сортировки и фильтров.
Теперь о "Середствах подписчиков" - это графа не влияет на рейтинг, ее нет в фильтрах выбора сигналов и непонятно как она вообще считается, конвертируются ли в доллары центовые счета и счета открытые в других валютах. + Не ясно почему MQ раскрывает личную финансовую информацию подписчиков, в соглашении об этом вроде ничего нет.
Можно много рассказывать про: а) рейтинг, б) сортировку и выбор, в) другие параметры и возможности сервиса сигналов.
Но! Не надо себя дурить. Подавляющее большинство смотрит на: а) прирост и б) количество подписчиков.
Все остальные факторы, будь-то рейтинг, возможности фильтра и прочее-прочее -- это безусловно круто. Но! Это для тех кому нечего делать. Потому что если изучить это всё, то подписаться не захочется ни на один сигнал.
Задайте сами себе вопрос, вы что-нибудь понимаете в параметрах сигнала "профит. фактор", "мат. ожидание" и прочее. Сколько человек смотрят и реально вдупляются в статистику сигнала?
Ради прикола отсортируйте и посмотрите -- какой номер у сигнала с самым большим числом подписчиков? Номер 1 или номер 2? Или может номер 20?
Либо параметр "прирост", но "подписчики" -- самый важный параметр. Потому что народ идёт туда, куда идут все. Попробуйте в метро идти против толпы. Или в час пик повернуть назад от турникета.
Задайте сами себе вопрос: вы обратите внимание на сигнал с самым большим числом подсчиков? И конечно же будут ответы: "Нет, я умный, за толпой не пойду. Только глазком гляну и уйду к сигналу, где нет подписчиков"
Зайдите в рейтинг маркета. Какой продукт самый первый в рейтинге? Какая у него цена? А посмотрите число скачек триала по этому продукту. Почему его качают и качают? Потому что он в рейтинге первый? Нет. Потому что у него цена заоблачная. И каждый говорит: "Нет, только скачаю и даже смотреть не буду".
p.s. По теме топика. Ничего скрывать нельзя. Никакой параметр. "Подписчики"? Пусть будет. Когда подписчик сольёт, ему будет приятно осознавать, что ещё пару сотен тоже слили.
p.s.2. вот чтобы я добавил к статистике -- это запретил бы скрывать те сигналы, где были подписчики и сигнал слился или закрылся. Подписчики должны знать про своего "успешного" поставщика всё.
А давай ты свое мнение будешь озвучивать как свое мнение а не истину в последней инстанции.
Прирост с просадкой самый важный параметр, все остальное влияет гораздо меньше. Именно поэтому наверное все нормальные мониторинги и рейтинги сортируют по приросту по умолчанию.
Не кажется ли вам, что справедливо было бы значение – количество подписчиков , сделать не видимым для обозрения тех, кто ищет себе сигнал?
А давай ты свое мнение будешь озвучивать как свое мнение а не истину в последней инстанции.
а ты относись к моему мнению, как к моему мнению -- а не как к истине в последней инстанции -- и тогда у тебя получится счастливое восприятие действительности и мнений окружающих.
... Именно поэтому наверное все нормальные мониторинги и рейтинги ...
ключевое слово в твоей фразе "наверное" -- надо к себе прислушиваться (ой, высказал своё мнение, как совет тебе, извини)
Прирост с просадкой самый важный параметр, все остальное влияет гораздо меньше. Именно поэтому наверное все нормальные мониторинги и рейтинги сортируют по приросту по умолчанию.
По скрину понятно о каком сервисе мониторинга идёт речь:
Что идёт рядышком с параметром "прирост"? Не об этом ли параметре постоянно говорят при обсуждении о нереальности "прироста" и что реальный прирост другой?
Не могу найти этот параметр в статистике сервиса сигналов. Он там есть?
Что идёт рядышком с параметром "прирост"?
Рядышком.
Он там есть?