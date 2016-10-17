Кто против публичной информации о количестве подписчиков на сигнале.

Здравствуйте. Предлагаю вам представить ситуацию, вы  обычный человек не умеющий торговать  мечтающий о пассивном доходе. Я думаю, что когда перед этим человеком встанет вопрос выбора сигнала, то он в первую очередь обратит внимание на тот сигнал, у которого больше всего подписчиков, решив что толпа уже определилась и они правы и соответственно так же подпишется там где большинство. Это как раньше при СССР когда в магазин будет три очереди, одна коротка, другая по больше и третья совсем большая, так вот вновь подошедший обязательно станет в самую большую, предполагая что там продают самый лучший товар. Не кажется ли вам, что справедливо было бы значение – количество подписчиков , сделать не видимым для обозрения тех, кто ищет себе сигнал? Тогда оценка сигнала была бы более объективной исходя из прироста, длительности, просадки т.п. Может быть стоит рассмотреть вопрос об  отключении трансляции значения количество подписчиков ну или как вариант, что бы было два значения до 100 или более 100 человек. Мне интересно что Вы думаете по этому поводу.

 

Тогда и "Средства подписчиков".

Благими намерениями...

 
Тоже верно, согласен полностью.
 
Не согласен. Сомневаюсь что у подписчика решающую роль в выборе играет "длинна очереди". В СССР становились в очередь не потому что она большая, а потому что больше негде купить (помню с вечера занимал). А здесь "свободная касса".
 

А в чём проблема? Может к окулисту сходить:)))) без обид...


Да проблема не у меня, а у вас как продавца сигнала, вы даже если и выйдете в топы, то подписчиков не будет пока вы не наберете их более 100, что бы привлечь внимание остальных. А набирать их негде они уже у одного человека.)))) без обид....

 
А кто вам сказал что подписчиков целая толпа? На моём скрине сигналы отсортированы по количеству подписчиков. Как видите их максимум 2, следующий сигнал мой с одним подписчиком. Да на демке детей много, играют помаленьку в фантики. Там и подписчиков навалом... Хотя надо посмотреть на МТ4 количество подписчиков. В общем у меня проблем нет. Я сигнал разместил не ради заработка, а поиграть на старости лет.
 
Средства подписчиков и правда не нужна, какой в ней смысл. Не говоря уже об этических соображениях - по сути mql выставляет на показ личную финансовую информацию подписчиков.
 
Нужны ! По одной простой причине - для определения стоимости подписки , к примеру когда подписано 5 человек ,а их сумма переваливает за 50.000$ , можно и цену за сигнал поднимать . Про какие вы этические соображения говорите :) ,никакой личной информации нет )
 
Личная информация есть - провайдеру сигналов доступна статистика по странам и городам своих подписчиков (эта инфа нужная) + теперь видит суммы на их счетах. Слишком много информации. Вообще интересно, в договоре "сервиса сигналов" есть пункт по которому они раскрывают информацию по счету подписчика? 
Отображение информации о количестве подписчиков необходимо ограничить, например если больше 100 подписчиков так и писать об этом. Количество подписчиков более 100, и не писать что их 728. Не однократно было что в топы вырывались сомнительные сигналы, туда набирались человек 100, а потом эффект толпы собирал туда еще больше народу. А потом такой сигнал сливался, и все 400 подписчиков теряли деньги и вполне возможно больше не использовали данный сервис. И эти 400 подписчиков больше е попадут ни к кому. Подписчики с точки безопасности данного сервиса должна равномерно распределяться по разным провайдерам.

Резюме: не надо писать точную цифру о количестве подписчиков когда из более 100 

