Кто против публичной информации о количестве подписчиков на сигнале. - страница 4
Хорошая идея.
И я бы еще не убирал информацию о количестве текущих подписчиков, как предлагает топикстартер, а наоборот, добавил бы вкладку с графиком текущего количества подписчиков по датам. Интересно было бы посмотреть в среднем по сигналам, когда и при каких условиях подписчики начинают массово подписываться или сбегать.
добавил бы вкладку с графиком текущего количества подписчиков по датам.
Да это интересно было бы. Но информация о количестве подписчиков провоцирует новых подписчиков выбрать именно тот где большинство. Эффект сарафанного радио. И данный эффект негативный для других провайдеров.
Речь в том числе и об этом. ТС очень упростил ситуацию с потенциальным подписчиком, который смотрит только (или в основном) на количество подписавшихся на конкретный сигнал. Но это не так, цели у всех разные - кто то смотрит на небольшую просадку, кто то на высокую доходность и т.д. И все это можно фильтровать. По умолчанию сигналы отсортированные по рейтингу, который рассчитывается на основе всех этих параметров и количество подписчиков один из них. Подписчик сам решит на кого подписаться с помощью сортировки и фильтров.
Теперь о "Середствах подписчиков" - это графа не влияет на рейтинг, ее нет в фильтрах выбора сигналов и непонятно как она вообще считается, конвертируются ли в доллары центовые счета и счета открытые в других валютах. + Не ясно почему MQ раскрывает личную финансовую информацию подписчиков, в соглашении об этом вроде ничего нет.
Не ясно почему MQ раскрывает личную финансовую информацию подписчиков, в соглашении об этом вроде ничего нет.
Юридически MQ не раскрывает личную информация подписчиков потому что:
- Кроме MQ (условно) никто не знает что за человек является подписчиком. А когда подписчиков более 1 это уже группа лиц и также никто не знает кто это. Условно - подписчик может придумать любой ник, подписчик может не загружать свои реальные данные.
- Показывается общая сумма, таким образом это статистические данные, а не персональные/личные.
Можно много рассказывать про: а) рейтинг, б) сортировку и выбор, в) другие параметры и возможности сервиса сигналов.
Но! Не надо себя дурить. Подавляющее большинство смотрит на: а) прирост и б) количество подписчиков.
Все остальные факторы, будь-то рейтинг, возможности фильтра и прочее-прочее -- это безусловно круто. Но! Это для тех кому нечего делать. Потому что если изучить это всё, то подписаться не захочется ни на один сигнал.
Задайте сами себе вопрос, вы что-нибудь понимаете в параметрах сигнала "профит. фактор", "мат. ожидание" и прочее. Сколько человек смотрят и реально вдупляются в статистику сигнала?
Ради прикола отсортируйте и посмотрите -- какой номер у сигнала с самым большим числом подписчиков? Номер 1 или номер 2? Или может номер 20?
Либо параметр "прирост", но "подписчики" -- самый важный параметр. Потому что народ идёт туда, куда идут все. Попробуйте в метро идти против толпы. Или в час пик повернуть назад от турникета.
Задайте сами себе вопрос: вы обратите внимание на сигнал с самым большим числом подсчиков? И конечно же будут ответы: "Нет, я умный, за толпой не пойду. Только глазком гляну и уйду к сигналу, где нет подписчиков"
Зайдите в рейтинг маркета. Какой продукт самый первый в рейтинге? Какая у него цена? А посмотрите число скачек триала по этому продукту. Почему его качают и качают? Потому что он в рейтинге первый? Нет. Потому что у него цена заоблачная. И каждый говорит: "Нет, только скачаю и даже смотреть не буду".
p.s. По теме топика. Ничего скрывать нельзя. Никакой параметр. "Подписчики"? Пусть будет. Когда подписчик сольёт, ему будет приятно осознавать, что ещё пару сотен тоже слили.
p.s.2. вот чтобы я добавил к статистике -- это запретил бы скрывать те сигналы, где были подписчики и сигнал слился или закрылся. Подписчики должны знать про своего "успешного" поставщика всё.
С другой стороны если количество подписчиков влияет на нахождение в верхушках рейтинга, то по сравнению с другими успешными сигналами где нет подписчиков, провайдер с подписчиками может торговать менее успешно, потому что нахождение в рейтинге обеспечивается количеством подписчиков. А нахождение в рейтинге обеспечивает наличие новых подписчиков. Это фатальная ошибка.
Можно провести очень простой эксперимент. Откройте сигнал, который первый в рейтинге -- уберите параметр "подписчики" и сравните его с другим сигналом из этого же рейтинга.
Теперь вопрос: почему сигнал с максимум подписчиков стоял первый? по какому признаку?
Да, для рейтинга используется мульти-оценка -- где учитываются многие параметры.
Но вы бы, как подписчик, какой параметр сделали с самым большим весом?
Так и не понял как отсортировать, если по рейтингу, так все понятно, да и сортировать не надо.
Как? Или это риторика?
Но вы бы, как подписчик, какой параметр сделали с самым большим весом?
Доход за последние 3 месяца. Доход за последние 3 месяца перевешивать доходы за прошлые заслуги. А то есть такие товарищи, сделали в первый месяц +300% а потом по три копейки.
А вот почему у вас два профиля? Куда барабашка смотрит...)))