В замок - страница 5

Ibragim Dzhanaev:

Если начинается просадка, то лок можно просто закрыть - убыток будет тот же, что и при СЛ+спред.

Но в отличии от невозвратного убытка при СЛ, в случае с локом. у вас  будет время и возможности разрулить ситуацию.

Есть разница, или нет ???

Как называют того. кто сразу сдается ? 

Вот смотрите. Приведу два примера, равнозначные исходные ситуации в торговле гипотетических Васи и Пети.

1. У Васи образовалась просадка 10%. Сделку он  закрыл получив -10% к депо. Для восстановления депо к предыдущему за убыточной сделкой значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 11% к текущему депо. 

2. У Пети образовалась просадка 10%. Сделку он залочил встречной позицией, к которой прибавился минус спред и минус комиссия, получится заведомо больше просадка чем 10%, к примеру 12%, и требуется оплачивать свопы.  Для восстановления депо к предыдущему за созданием лока значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 14% к значению оставшихся свободнгых средств. И только после того, как прибыль от последующих сделок перекроет или сравняется с локом, то лок можно открыть.

В то время как Вася закрыл свою убыточную сделку -10% к депо он может спать спокойно, он знает, что его депозит не содержит открытых позиций и не требуется платить свопы. Он может отдохнуть, напиться и снять стресс, а после отдыха на Канарах он может спокойно вернуться к торговле, ему нужно восполнить депозит прибыльными сделками всего лишь на 11% до уровня до убыточной сделки.

А как поживает Петя? Он не может спать спокойно, время Петин враг, ведь каждый упущенный день сулит лишь убытки, смерть свопы и налоги неизбежны, каждый упущенный день означает что ему потребуется всё больше усилий и времени. что бы вернуться к уровню депозита до "возникновения" лока. Ему нужно шевелится, иначе потребуется для восстановления зарабатывать больше чем 14%.

В то время, как Петя думает над тем, как называют тех кто сразу сдается, Вася отдыхает на Канарах и щупает девок. Петя не знает как называют сразу сдавшихся людей, но зато знает как называют не сдавшихся - он герой! Но почему то ему всё равно грустно, ведь свопы продолжают капать с каждым днём приближая момент когда закончатся свободные средства, после чего все сделки будут закрыты брокером в принудительном порядке. Петя начинает думать, как он будет возвращать кредит, ему приходят в голову очень нехорошие мысли в которых фигурирует верёвка, начинают снится злые и волосатые инвесторы с утюгами в руках.... 

[Удален]  
Andrey Dik:

На счет веревок и утюгов. ничего не знаю. это уж вам видней ))

Теперь по делу:

  1. Если вы думаете, что математика имеет отношение к зарабатыванию денег, то ошибаетесь. Это как спорт и здоровье - ничего общего.
  2. С чего вы взяли, что если не использовать стопы, то человек нервничает и у него портится настроение ? Это странно. потому что, когда у тебя нет стопов и тебя не может вынести с рынка, а любая движуха на пользу, то чего нервничать.
  3. Из-за слова "лок" постоянно подменяются понятия, ведь чтобы заработать, надо выйти из лока. Тогда вопрос - зачем в него входить ? Если есть стратегия торговли без стопов, то лок в принципе и не нужен.
Ну и воконцовке скажу, что собираюсь делать робота, который будет работать без стопов и даже без ТЕЙКА как такового.

[Удален]  
Andrey Dik:

Представьте, что ориентиром на вход, и выставление противоположных ордеров, сформированные вершины ЗигЗага и расскажите как можно слить ? 

Интересно послушать знающего. 


 
Ibragim Dzhanaev:

1). На счет веревок и утюгов. ничего не знаю. это уж вам видней ))

2). Теперь по делу:

  1. Если вы думаете, что математика имеет отношение к зарабатыванию денег, то ошибаетесь. Это как спорт и здоровье - ничего общего.
  2. С чего вы взяли, что если не использовать стопы, то человек нервничает и у него портится настроение ? Это странно. потому что, когда у тебя нет стопов и тебя не может вынести с рынка, а любая движуха на пользу, то чего нервничать.
  3. Из-за слова "лок" постоянно подменяются понятия, ведь чтобы заработать, надо выйти из лока. Тогда вопрос - зачем в него входить ? Если есть стратегия торговли без стопов, то лок в принципе и не нужен.
Ну и воконцовке скажу, что собираюсь делать робота, который будет работать без стопов и даже без ТЕЙКА как такового.

1). Мне не видней, отнюдь. Я понимаю абсурдность намеренного лока, поэтому не страдаю наличием во снах верёвок, утюгов и волосатых злых инвесторов.

2). Понятно. Наверное я не испытаю удивления, если окажется, что для Вас между математикой и здравым смыслом нет ничего общего - тогда извольте меня простить, не смею больше Вам мешать фантазировать дальше...

[Удален]  

И это все? Думал будет конкретика и вы покажете мастер класс. Если знаете как, то покажите, а не пустые слова.

Я ведь сказал, что лок ставить не надо. Вы что не русский ? 

 
Ibragim Dzhanaev:

И это все? Думал будет конкретика и вы покажете мастер класс. Если знаете как, то покажите, а не пустые слова.

Я ведь сказал, что лок ставить не надо. Вы что не русский ? 

Так и я говорю - не надо!

Ваш вопрос звучал так:

 Ibragim Dzhanaev:

Представьте, что ориентиром на вход, и выставление противоположных ордеров, сформированные вершины ЗигЗага и расскажите как можно слить ?  

 Я не торгую по вершинам ZZ на истории, поэтому Вам нужно обратиться к другому соответствующему "специалисту" со своим вопросом.

Хотя, я тоже сомневаюсь, что можно слить в тестере депо при входах на вершинах ZZ, поэтому мой ответ - да, торговля по вершинам ZZ в тестере это самая надёжная из всех видов торговли в тестере, несомненно!

Я не русский, и Вы, как я погляжу, тоже не шибко русский. 

[Удален]  
Andrey Dik:

Так и я говорю - не надо!

Ваш вопрос звучал так:

 Я не торгую по вершинам ZZ на истории, поэтому Вам нужно обратиться к другому соответствующему "специалисту" со своим вопросом.

Хотя, я тоже сомневаюсь, что можно слить в тестере депо при входах на вершинах ZZ, поэтому мой ответ - да, торговля по вершинам ZZ в тестере это самая надёжная из всех видов торговли в тестере, несомненно!

Я не русский, и Вы, как я погляжу, тоже не шибко русский. 

ЗигЗаг всегда история.

Что вы такой злой, я не пойму ? Слетайте еще раз на канары - подобреете.

 
Ibragim Dzhanaev:

1. ЗигЗаг всегда история.

2. Что вы такой злой, я не пойму ? Слетайте еще раз на канары - подобреете.

1. Ну так а зачем тогда нужны фантази на тему "Какая классная у меня ТС по входам ZZ в тестере!"? 

2. Не злой я. На Канары летал гипотетический Вася, а я туда не хочу. Друг зовет в январе в Индию, отведать папаю и маракую. У него в штате сухой закон, я его научил ставить вино (в мае ставил из манго), приеду - будем дегустировать манговое вино. Одна бутыль у него взорвалась - врёт наверное, походу уже выпил.   

 
Andrey Dik:

1. Ну так а зачем тогда нужны фантази на тему "Какая классная у меня ТС по входам ZZ в тестере!"? 

2. Не злой я. На Канары летал гипотетический Вася, а я туда не хочу. Друг зовет в январе в Индию, отведать папаю и маракую. У него в штате сухой закон, я его научил ставить вино (в мае ставил из манго), приеду - будем дегустировать манговое вино. Одна бутыль у него взорвалась - врёт наверное, походу уже выпил.   

Папайя, маракуйя - это конечно здорово, но главное, не забудьте отведать дуриан, потом впечатлениями поделитесь...
 
Andrey Dik:

Это просто теория, на практике все иначе...

 

Имея залокированный ордер мы можем сократить сумму убытка, или вообще выйти в двойную прибыль.

Со стоп лоссом такого не будет никогда, не тешьте себя ложными надеждами, не рассказывайте что вы счастливы от того что закрыли БЕЗВОЗВРАТНО сделку в минус.

Потому что  просто в легкую отдать свои деньги по стопу брокеру, ну это иначе называется...

