В замок - страница 5
Если начинается просадка, то лок можно просто закрыть - убыток будет тот же, что и при СЛ+спред.
Но в отличии от невозвратного убытка при СЛ, в случае с локом. у вас будет время и возможности разрулить ситуацию.
Есть разница, или нет ???
Как называют того. кто сразу сдается ?
Вот смотрите. Приведу два примера, равнозначные исходные ситуации в торговле гипотетических Васи и Пети.
1. У Васи образовалась просадка 10%. Сделку он закрыл получив -10% к депо. Для восстановления депо к предыдущему за убыточной сделкой значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 11% к текущему депо.
2. У Пети образовалась просадка 10%. Сделку он залочил встречной позицией, к которой прибавился минус спред и минус комиссия, получится заведомо больше просадка чем 10%, к примеру 12%, и требуется оплачивать свопы. Для восстановления депо к предыдущему за созданием лока значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 14% к значению оставшихся свободнгых средств. И только после того, как прибыль от последующих сделок перекроет или сравняется с локом, то лок можно открыть.
В то время как Вася закрыл свою убыточную сделку -10% к депо он может спать спокойно, он знает, что его депозит не содержит открытых позиций и не требуется платить свопы. Он может отдохнуть, напиться и снять стресс, а после отдыха на Канарах он может спокойно вернуться к торговле, ему нужно восполнить депозит прибыльными сделками всего лишь на 11% до уровня до убыточной сделки.
А как поживает Петя? Он не может спать спокойно, время Петин враг, ведь каждый упущенный день сулит лишь убытки, смерть свопы и налоги неизбежны, каждый упущенный день означает что ему потребуется всё больше усилий и времени. что бы вернуться к уровню депозита до "возникновения" лока. Ему нужно шевелится, иначе потребуется для восстановления зарабатывать больше чем 14%.
В то время, как Петя думает над тем, как называют тех кто сразу сдается, Вася отдыхает на Канарах и щупает девок. Петя не знает как называют сразу сдавшихся людей, но зато знает как называют не сдавшихся - он герой! Но почему то ему всё равно грустно, ведь свопы продолжают капать с каждым днём приближая момент когда закончатся свободные средства, после чего все сделки будут закрыты брокером в принудительном порядке. Петя начинает думать, как он будет возвращать кредит, ему приходят в голову очень нехорошие мысли в которых фигурирует верёвка, начинают снится злые и волосатые инвесторы с утюгами в руках....
На счет веревок и утюгов. ничего не знаю. это уж вам видней ))
Теперь по делу:
Ну и воконцовке скажу, что собираюсь делать робота, который будет работать без стопов и даже без ТЕЙКА как такового.
- Если вы думаете, что математика имеет отношение к зарабатыванию денег, то ошибаетесь. Это как спорт и здоровье - ничего общего.
- С чего вы взяли, что если не использовать стопы, то человек нервничает и у него портится настроение ? Это странно. потому что, когда у тебя нет стопов и тебя не может вынести с рынка, а любая движуха на пользу, то чего нервничать.
- Из-за слова "лок" постоянно подменяются понятия, ведь чтобы заработать, надо выйти из лока. Тогда вопрос - зачем в него входить ? Если есть стратегия торговли без стопов, то лок в принципе и не нужен.
Представьте, что ориентиром на вход, и выставление противоположных ордеров, сформированные вершины ЗигЗага и расскажите как можно слить ?
Интересно послушать знающего.
На счет веревок и утюгов. ничего не знаю. это уж вам видней ))

Теперь по делу:
2). Теперь по делу:
Ну и воконцовке скажу, что собираюсь делать робота, который будет работать без стопов и даже без ТЕЙКА как такового.
- Если вы думаете, что математика имеет отношение к зарабатыванию денег, то ошибаетесь. Это как спорт и здоровье - ничего общего.
- С чего вы взяли, что если не использовать стопы, то человек нервничает и у него портится настроение ? Это странно. потому что, когда у тебя нет стопов и тебя не может вынести с рынка, а любая движуха на пользу, то чего нервничать.
- Из-за слова "лок" постоянно подменяются понятия, ведь чтобы заработать, надо выйти из лока. Тогда вопрос - зачем в него входить ? Если есть стратегия торговли без стопов, то лок в принципе и не нужен.
1). Мне не видней, отнюдь. Я понимаю абсурдность намеренного лока, поэтому не страдаю наличием во снах верёвок, утюгов и волосатых злых инвесторов.
2). Понятно. Наверное я не испытаю удивления, если окажется, что для Вас между математикой и здравым смыслом нет ничего общего - тогда извольте меня простить, не смею больше Вам мешать фантазировать дальше...
И это все? Думал будет конкретика и вы покажете мастер класс. Если знаете как, то покажите, а не пустые слова.
Я ведь сказал, что лок ставить не надо. Вы что не русский ?
И это все? Думал будет конкретика и вы покажете мастер класс. Если знаете как, то покажите, а не пустые слова.
Я ведь сказал, что лок ставить не надо. Вы что не русский ?
Так и я говорю - не надо!
Ваш вопрос звучал так:
Ibragim Dzhanaev:
Представьте, что ориентиром на вход, и выставление противоположных ордеров, сформированные вершины ЗигЗага и расскажите как можно слить ?
Я не торгую по вершинам ZZ на истории, поэтому Вам нужно обратиться к другому соответствующему "специалисту" со своим вопросом.
Хотя, я тоже сомневаюсь, что можно слить в тестере депо при входах на вершинах ZZ, поэтому мой ответ - да, торговля по вершинам ZZ в тестере это самая надёжная из всех видов торговли в тестере, несомненно!
Я не русский, и Вы, как я погляжу, тоже не шибко русский.
Так и я говорю - не надо!
Ваш вопрос звучал так:
Я не торгую по вершинам ZZ на истории, поэтому Вам нужно обратиться к другому соответствующему "специалисту" со своим вопросом.
Хотя, я тоже сомневаюсь, что можно слить в тестере депо при входах на вершинах ZZ, поэтому мой ответ - да, торговля по вершинам ZZ в тестере это самая надёжная из всех видов торговли в тестере, несомненно!
Я не русский, и Вы, как я погляжу, тоже не шибко русский.
ЗигЗаг всегда история.
Что вы такой злой, я не пойму ? Слетайте еще раз на канары - подобреете.
1. ЗигЗаг всегда история.
2. Что вы такой злой, я не пойму ? Слетайте еще раз на канары - подобреете.
1. Ну так а зачем тогда нужны фантази на тему "Какая классная у меня ТС по входам ZZ в тестере!"?
2. Не злой я. На Канары летал гипотетический Вася, а я туда не хочу. Друг зовет в январе в Индию, отведать папаю и маракую. У него в штате сухой закон, я его научил ставить вино (в мае ставил из манго), приеду - будем дегустировать манговое вино. Одна бутыль у него взорвалась - врёт наверное, походу уже выпил.
1. Ну так а зачем тогда нужны фантази на тему "Какая классная у меня ТС по входам ZZ в тестере!"?
2. Не злой я. На Канары летал гипотетический Вася, а я туда не хочу. Друг зовет в январе в Индию, отведать папаю и маракую. У него в штате сухой закон, я его научил ставить вино (в мае ставил из манго), приеду - будем дегустировать манговое вино. Одна бутыль у него взорвалась - врёт наверное, походу уже выпил.
Это просто теория, на практике все иначе...
Имея залокированный ордер мы можем сократить сумму убытка, или вообще выйти в двойную прибыль.
Со стоп лоссом такого не будет никогда, не тешьте себя ложными надеждами, не рассказывайте что вы счастливы от того что закрыли БЕЗВОЗВРАТНО сделку в минус.
Потому что просто в легкую отдать свои деньги по стопу брокеру, ну это иначе называется...