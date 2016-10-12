В замок - страница 2
Вот расскажите мне,в чем "большой" плюс страховки ордеров при развороте цены,путем открытия встречного ордера..
Смотрел разную информацию все вдруг начали писать ,что лучше сделать замок ,чем ордера сработают по стопу.Ну типа передержим потом встречный закроем. Но ведь это глупо,либо это связано с просадкой по эквити.Что нельзя просто новый ордер открыть(даже если брать в учет спред)Так получиться выгодней ведь,чем открывать встречку
Если цена пошла против вас и вы знаете что делать, то надо открывать противоположный ордер, другим объемом. Лок надо ставить, если надо время. чтобы понять что делать.
Откройте два противоположных ордера, через некоторое время закройте положительный, а минусовой разрулите. Вероятность того, что разрулите почти 100%.
Если закроете по СЛ, то разруливать будет нечего .))
Когда других будет выносить по СЛ - вы будете зарабатывать.
Так как описано выше могут рассуждать только теоретики, аналитики и все не торгующие около рыночные знатоки.
На практике стоп лосс это фиксация убытка.
Замок это некое время что бы обдумать ситуацию, возможны стратегии с использование замков.
При использовании стоп лоссов из 10 убыточных сделок 10 будут убыточными.
При использовании замков в идеале из 10 убыточных может стать 10 прибыльных.
Продвигают и впаривают стоп лоссы рекламные компании брокеров. Ваш стоп лосс это прибыль кухни или брокера.
Ваш замок это потенциальный убыток для брокера и даже двойной убыток.
По этому все эти компании, разговоры, заявления типа "замки это бред" от лукавого...
Если трейдер не умеет пользоваться замками это проблема трейдера.
Статистика говорит что 97 % трейдеров не умеют пользоваться даже элементарными стоп лоссами в плане торговой стратегии, а Вы уже о замках говорите...
Поддерживаю это мнение.
Обманул себя и заработал. Обманул свои жадность, гнев и невежество, и получил прибыль. Некоторые не могут без обмана. Это их право. А почему нет, если это им приносит прибыль? (вопрос риторический).
Велика сила самовнушения. Если лок отрицательный, то создается видимость, что деньги еще не потеряны. Но они уже потеряны, и с этим уже ничего не поделаешь, т.к., устанавливая лок, мы фактически признаем убыток, но делаем вид, что ничего такого не произошло.
По сути, чем лок отличается от простого закрытия? Ни чем. Таким образом, закрывая позицию, мы признаем убыток. А дальше начинается самогипноз.
Ведь, пока мы не закрыли позицию, это всего лишь просадка (по эквити). Но как только закрыли, то просадка тут же превращается в убыток. Но мы не желаем признавать этот очевидный факт.
А дальше, в результате прогрессирующего состояния самогипноза, возникают такие "мистические" понятия как "Разруливание", "Передышка", "Схлопывание залоченных ордеров", ... ну и т.д. и т.п.
А можно привести пример, где бы замок оказался "прибыльннее", чем стоплосс и дальнейшее переоткрытие, когда цена пойдет обратно ?
Торговая система показала возможность купить : открыли бай, ошиблись через 50 пп открыли селл. цена проползла от бая на в общей сумме на 150 пп, по селу +100. Система показывает повторную возможность покупки, открыли бай, сел закрыли на +100 пунктов.
Даже если система дает 4-5 ошибочных сигнала подряд и следующий верный это всегда лучше чем тупо фиксировать минусы и тем самым деморализовывать себя.
В моем примере еще не использованы маневры с объемами ордеров.
Даже если система дает 4-5 ошибочных сигнала подряд и следующий верный это всегда лучше
В этом разе проблема будет та же, что и у мартингейла - если хватит депозита. Каждый новый лок парализует очередной кусок депо и когда/если таки придётся закрывать убыточную сделку/сделки, бо депо уже парализовано и на новый лок денег нет, то потеря будет несравнима с потерями от стопов
Я не считаю что от локов надо шарахаться, но для каждого конкретного лока должно быть рыночное основание, а не надежда на статистику как в казино
Считать, что локк - это комфортный убыток и в принципе одно и то же - мысль сильная. Не будем забывать, что если зафиксирован убыток в 50% баланса, то для покрытия этого убытка (без доливки) потребуется 100% прибыли!
Так что локк и фиксация убытка - это совершенно разные вещи и за бабки надо бороться до последнего.
А теперь о локке. Гуглим и получаем огромный список "за" и "против".
Но когда мы рассуждаем о локке не будем забывать на форе не бывает грааля. Так и с локком. Да есть такой инструмент, но надо уметь им пользоваться.
А умение пользоваться упирается в торговую стратеги.
Если торговая стратегия состоит только из локков и усреднений, то слив гарантирован.
Если имеется прибыльная торговая стратегия, которая без локов и усреднений прибыльна, то локк вместе с усреднением окажется ВНУТРИ такой прибыльной стратегии очень полезным инструментом.
Рассмотрим вариант.
Имеется ТС,которая естественно открывает позиции на основании некоторого предсказания движения цены.
Вы открываете позицию и через некоторое время выясняется, что рынок идет против позиции. Сигнал был ошибочный.
А теперь самое главное.
Если Ваша торговая стратегия показывает, что надо открывать противоположную позицию, то открываем размером в уже открытую. Просадака фиксируется. Это локк.
Так как ТС все-таки в основном прибыльная, то пойдет в плюс новая позиция - локк. Когда закрывать этот локк? Очевидно, когда придет сигнал разворота. Закрываем прибыльную позицию-локк и открываем дополнительную позицию к имеющейся убыточной - усредняем. Ждем прибыльности.
Все, что написано выше, упирается в наличие прибыльной стратегии. Если у Вас нет таковой, то никакой локк не спасет от слива счета.
Открывая встречный ордер (т.е. имеется плюсовая позиция) например двойным объёмом , если цена пойдёт в сторону двойного объёма вы будете иметь увеличенную позицию, если цена идет против , рассчитывайте уровень
безубытка по обоим позициям.
Всегда есть возможность открыть два противоположных ордера , по одному получить прибыль , а другой взять в замок .