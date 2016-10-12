В замок - страница 4
Вообще: фиксация убытка - это последнее, что надо делать. Не будем забывать, что стопаут - это тоже фиксация убытка.
Еще раз: для восполнения 50% убытка необходимо 100% прибыли. А это несколько месяцев работы хорошей ТС. Так может стоит подождать удобного момента?
СанСаныч Фоменко:
Локки крайне удачны при быстрых вертикальных движениях рынка
Контротренд - это как правило коррекционная волна A-B-C и наверное эта структура оптимальна для таких действии , но тут без знания материала (волнового , да и не только волнового) ??, отличить волновой импульс от ложного и тут истину можно искать до М1)). А кто сказал, что будет просто - реклама ))))
Контр тренд идет по основным волнам - надежда на глубокую коррекцию и формирование нового тренда с противоположным вектором. Так как мои изыскания говорят об отсутствии идеальных моделей волн, то я их в эксперименте не учитываю.
Это все. Это все. Значит, нет положительного мо в пунктах. Иначе все эти извороты не нужны. А раз нет положительного МО, то это и не стратегия, а тактика по разруливанию.
Смотря ЧТО обсуждаем, а главное ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ обсуждаем это ЧТО.
С самого начала я выставил условие применение локка - это наличие прибыльной торговой стратегии. А локк - это попытка нивелировать ошибок предсказания движения цены. Но и в этом случае не все хорошо. Если, к примеру, ошибка предсказания идет серией, при общем хорошем проценте на истории?
Если нет прибыльной стратегии, то вообще обсуждать нечего...
На сегодня я применяю локки ручками. За год было несколько случаев. Успех 50/50. Говорить о статистике не приходится и поэтому автоматизировать у меня нечего. Просто некоторое умение. Но не будем забывать, что НЕ успех - это просто фиксация убытка. И в качестве бонуса пока стоит локк просадка не растет. Более того, пока стоит локк никто не запрещает продолжать торговать.
И сколько таких "ошибок" можете залочить?
И повторю вопрос:
Просевшую маржу заблокированную локами не нужно восстанавливать в отличии от просто убыточных позиций?
Ответ в лоб: маржа вернется при закрытии позиций.
Но проблема имеется.
Дело в размере лота, которыми вы играете. Если у Вас большие лоты и Вы берете прибыль при небольших движениях рынка, то проблема маржи будет во всей красе, размер маржи запросто может быть сравним с размером убытка.
А вот при небольших лотах и отслеживаемых движениях котировок в несколько десятков пипсов маржой можно пренебречь. На практике правда посередке: маржу надо учитывать и за просадку считать "убыток+маржа". В противном запросто может не хватить денег для открытия локка при просадке в 20%.
Делаем вывод - нафиг не нужно такое колдунство. Всегда проще и дешевле закрыть убыточную позицию, чем замораживать её локом при той же просадке депо. В обоих случаях придется восстанавливать упущенное эквити для обеспечения роста депо, но при локах это обойдется всегда дороже!
Намеренный лок - это форма рыночного мазохизма с замесом различных фобий в придачу.
Если начинается просадка, то лок можно просто закрыть - убыток будет тот же, что и при СЛ+спред.
Но в отличии от невозвратного убытка при СЛ, в случае с локом. у вас будет время и возможности разрулить ситуацию.
Есть разница, или нет ???
Как называют того. кто сразу сдается ?