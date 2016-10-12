В замок - страница 4

Новый комментарий
 
СанСаныч Фоменко:

Вообще: фиксация убытка - это последнее, что надо делать. Не будем забывать, что стопаут - это  тоже фиксация убытка.

 

Еще раз: для восполнения 50% убытка необходимо 100%  прибыли. А это несколько месяцев работы хорошей ТС. Так может стоит подождать удобного момента?   

 

А для восполнения просаженного эквити не нужно несколько месяцев работы? 
 
Небольшое IMHO. В споре о том, использовать или не использовать, есть один нюанс - скорость исполнения.

СанСаныч Фоменко:

Локки крайне удачны при быстрых вертикальных движениях рынка

Там, где вы не успеете открыть новый ордер после зафиксированного убытка - там легко сумеете раскрыть замок в нужную сторону.
 
СанСаныч Фоменко:


Вообще: фиксация убытка - это последнее, что надо делать. Не будем забывать, что стопаут - это  тоже фиксация убытка.

 


Это все. Это все. Значит, нет положительного мо в пунктах. Иначе все эти извороты не нужны. А раз нет положительного МО, то это и не стратегия, а тактика по разруливанию.

PS. Это вообще автоматизировано или а полуручном?
 
Veniamin Skrepkov:

    Контротренд - это как правило коррекционная волна A-B-C  и наверное эта структура оптимальна для таких действии , но тут без знания материала (волнового , да и не только волнового) ??, отличить волновой импульс от ложного  и тут    истину  можно искать до М1)). А кто сказал, что будет просто - реклама )))) 

Контр тренд идет по основным волнам - надежда на глубокую коррекцию и формирование нового тренда с противоположным вектором. Так как мои изыскания говорят об отсутствии идеальных моделей волн, то я их в эксперименте не учитываю. 

 
 
Alexey Burnakov:
Это все. Это все. Значит, нет положительного мо в пунктах. Иначе все эти извороты не нужны. А раз нет положительного МО, то это и не стратегия, а тактика по разруливанию.

PS. Это вообще автоматизировано или а полуручном?

Смотря ЧТО обсуждаем, а главное ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ обсуждаем это ЧТО. 

С самого начала я выставил условие применение локка - это наличие прибыльной торговой стратегии. А локк - это попытка нивелировать ошибок предсказания движения цены.  Но и в этом случае не все хорошо. Если, к примеру, ошибка предсказания идет серией, при общем хорошем проценте на истории?

Если нет прибыльной стратегии, то вообще обсуждать нечего... 

 

На сегодня я применяю локки ручками. За год было несколько случаев. Успех 50/50. Говорить о статистике не приходится и поэтому автоматизировать у меня нечего. Просто некоторое умение. Но не будем забывать, что НЕ успех - это просто фиксация убытка. И в качестве бонуса пока стоит локк просадка не растет. Более того, пока стоит локк никто не запрещает продолжать торговать. 

 
СанСаныч Фоменко:

А локк - это попытка нивелировать ошибок предсказания движения цены.  Но и в этом случае не все хорошо. Если, к примеру, ошибка предсказания идет серией, при общем хорошем проценте на истории?

И сколько таких "ошибок" можете залочить?

И повторю вопрос: 

Просевшую маржу заблокированную локами не нужно восстанавливать в отличии от просто убыточных позиций?

 
Andrey Dik:

И сколько таких "ошибок" можете залочить?

И повторю вопрос: 

Просевшую маржу заблокированную локами не нужно восстанавливать в отличии от просто убыточных позиций?

Ответ в лоб: маржа вернется при закрытии позиций.

Но проблема имеется.

Дело в размере лота, которыми вы играете. Если у Вас большие лоты и Вы берете прибыль при небольших движениях рынка, то проблема маржи будет во всей красе, размер маржи запросто может быть сравним с размером убытка.

А вот при небольших лотах и отслеживаемых движениях котировок в несколько десятков пипсов маржой можно пренебречь. На практике правда посередке: маржу надо учитывать и за просадку считать "убыток+маржа". В противном запросто может не хватить денег для открытия локка при просадке в 20%.

 
СанСаныч Фоменко:

Ответ в лоб: маржа вернется при закрытии позиций.

Но проблема имеется.

Дело в размере лота, которыми вы играете. Если у Вас большие лоты и Вы берете прибыль при небольших движениях рынка, то проблема маржи будет во всей красе, размер маржи запросто может быть сравним с размером убытка.

А вот при небольших лотах и отслеживаемых движениях котировок в несколько десятков пипсов маржой можно пренебречь. На практике правда посередке: маржу надо учитывать и за просадку считать "убыток+маржа". В противном запросто может не хватить денег для открытия локка при просадке в 20%.

Делаем вывод - нафиг не нужно такое колдунство. Всегда проще и дешевле закрыть убыточную позицию, чем замораживать её локом при той же просадке депо. В обоих случаях придется восстанавливать упущенное эквити для обеспечения роста депо, но при локах это обойдется всегда дороже!

Намеренный лок - это форма рыночного мазохизма с замесом различных фобий в придачу.

[Удален]  
Andrey Dik:

Делаем вывод - нафиг не нужно такое колдунство. Всегда проще и дешевле закрыть убыточную позицию, чем замораживать её локом при той же просадке депо. В обоих случаях придется восстанавливать упущенное эквити для обеспечения роста депо, но при локах это обойдется всегда дороже!

Намеренный лок - это форма рыночного мазохизма с замесом различных фобий в придачу.

Если начинается просадка, то лок можно просто закрыть - убыток будет тот же, что и при СЛ+спред.

Но в отличии от невозвратного убытка при СЛ, в случае с локом. у вас  будет время и возможности разрулить ситуацию.

Есть разница, или нет ???

Как называют того. кто сразу сдается ? 

123456789
Новый комментарий