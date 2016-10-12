В замок - страница 6
Это просто теория, на практике все иначе...
Имея залокированный ордер мы можем сократить сумму убытка, или вообще выйти в двойную прибыль.
Со стоп лоссом такого не будет никогда, не тешьте себя ложными надеждами, не рассказывайте что вы счастливы от того что закрыли БЕЗВОЗВРАТНО сделку в минус.
Потому что просто в легкую отдать свои деньги по стопу брокеру, ну это иначе называется...
Каким образом? Пожалуйста на примере, с цифрами.
Это в идеале
Посмотрите, даже в Вашем "идеале" на истории не всё гладко, что уж говорить про реалтайм, когда ничего не известно что будет дальше.
Как только закрыли sell, то просадка станет ещё больше и не факт, что цена не продолжит движение вниз. Посмотрите что произошло сегодня по фунтовым парам....
Ок. Теперь посмотрите ещё раз на свою картину. Там, где красная стрелка "залокировались" нужно было закрыть buy с минусом. Всё, депозиту ничего больше не грозит. Далее в месте красной стрелки "открыли лок" нужно было открыть сделку buy и закрыть её на месте синего "закрыть бай". Посчитайте, финансовый результат будет один в один, после этого делайте выводы...
Вот смотрите. Приведу два примера, равнозначные исходные ситуации в торговле гипотетических Васи и Пети.
1. У Васи образовалась просадка 10%. Сделку он закрыл получив -10% к депо. Для восстановления депо к предыдущему за убыточной сделкой значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 11% к текущему депо.
Андрей, ну вот почему же 11 то процентов?
Если не изменяется рабочий лот, то и нет фиксации убытка. Убыток есть, да однозначно, но он не зафиксирован, плавающий, так сказать.
Пока рабочий лот стабильный, то и заработать нужно ровно столько же, сколько потеряли.
Проблема здесь в том, что имеет место быть абсолютизация торгового депозита. Торговый депозит - это всего лишь залоговые средства для покрытия маржинальных требований, не больше. Сколько вы их туда положите - это ваше личное дело. И они не тождественны! торговому капиталу.
Например. Торговый капитал 10000 у.е. На торговый депозит трейдер положил 1000 у.е. И, допустим, его депо просело на 10% (на 100 у.е.). Это значит, что его торговый капитал просел всего лишь на 1%. И что, это может служить поводом для уменьшения на 10% рабочего лота. Да даже и 1% это было бы глупо. Или даже пусть депо просело бы на 50% (500 у.е.), все равно в запасе остается еще 9500 у.е. (95%). Продолжаем торговать стабильным лотом, "и никаких гвоздей", как говорится.
1. Потому что потеряв 10% от депозита закрыв убыточную позицию нужно добавить около 11% что бы востановить уровень депозита ДО убыточной сделки.
2. Я привел математику, пример того, что при прочих равных в случае с локом трейдер находится в менее выгодном положении, потому что ему приходится платить свопы. Математика упрямая тварь, с ней спорить бесполезно.
Извините я ошибся темой.
Есть торговая тактика = поведение трейдера = условия открытия и закрытия сделок есть строгие правила, что вы сейчас налету сочиняете. Есть правила и если им четко следовать будет плюс или ноль..
Я использую стратегию в которой 70 % сделок имеют риск и 30 % риска не имею. Каждая третья сделка закрывается в плюс. Форекс высоко волатильный и цена часто возвращается, не использовать этот эффект все равно что быть без одной руки.
И еще, локи, стопы, хеджи это все инструменты. Если человек не умеет торговать, не соблюдает дисциплину, нарушает правила, занимается скальпингом, и начинает торговлю со 100 рублей бонусных то тут хоть локи хоть не локи тут ни что не поможет.
Не нужно мне верить на слово, сами посчитайте, математика на уровне 2-го класса потребуется для этого. После того как проверите подумайте ещё раз и окажется, что Ваша замечательная система может быть ещё лучше и безопаснее и без локов.
Просто посчитайте, больше ничего не требуется для понимания.
