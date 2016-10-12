В замок - страница 6

Vladimir Pastushak:

Это просто теория, на практике все иначе...

 

Имея залокированный ордер мы можем сократить сумму убытка, или вообще выйти в двойную прибыль.

Со стоп лоссом такого не будет никогда, не тешьте себя ложными надеждами, не рассказывайте что вы счастливы от того что закрыли БЕЗВОЗВРАТНО сделку в минус.

Потому что  просто в легкую отдать свои деньги по стопу брокеру, ну это иначе называется...

Не тешьте себя иллюзиями. Когда-то GBPUSD был по 2.11. Уверен, были люди, которые при падении до 1.96 посчитали, что это "подешевело" и "надо брать". Скажите, когда теперь можно будет продать эту пару по 1.96? :) Как долго можно держать такой замок?  Кстати, ДЦ принудительно закрывают позицию через 2 года.
 
Каким образом? Пожалуйста на примере, с цифрами.

 
 Это в идеале

 
Посмотрите, даже в Вашем "идеале" на истории не всё гладко, что уж говорить про реалтайм, когда ничего не известно что будет дальше.

Как только закрыли sell, то просадка станет ещё больше и не факт, что цена не продолжит движение вниз. Посмотрите что произошло сегодня по фунтовым парам....

Ок. Теперь посмотрите ещё раз на свою картину. Там, где красная стрелка "залокировались" нужно было закрыть buy с минусом. Всё, депозиту ничего больше не грозит. Далее в месте красной стрелки "открыли лок" нужно было открыть сделку buy и закрыть её на месте синего "закрыть бай". Посчитайте, финансовый результат будет один в один, после этого делайте выводы... 

 
Andrey Dik:

Вот смотрите. Приведу два примера, равнозначные исходные ситуации в торговле гипотетических Васи и Пети.

1. У Васи образовалась просадка 10%. Сделку он  закрыл получив -10% к депо. Для восстановления депо к предыдущему за убыточной сделкой значению требуется совершить прибыльные сделки в размере около 11% к текущему депо. 



Андрей, ну вот почему же 11 то процентов?
Если не изменяется рабочий лот, то и нет фиксации убытка. Убыток есть, да однозначно, но он не зафиксирован, плавающий, так сказать.
Пока рабочий лот стабильный, то и заработать нужно ровно столько же, сколько потеряли.
Проблема здесь в том, что имеет место быть абсолютизация торгового депозита. Торговый депозит - это всего лишь залоговые средства для покрытия маржинальных требований, не больше. Сколько вы их туда положите - это ваше личное дело. И они не тождественны! торговому капиталу.

Например. Торговый капитал 10000 у.е. На торговый депозит трейдер положил 1000 у.е. И, допустим, его депо просело на 10% (на 100 у.е.). Это значит, что его торговый капитал просел всего лишь на 1%. И что, это может служить поводом для уменьшения на 10% рабочего лота. Да даже и 1% это было бы глупо. Или даже пусть депо просело бы на 50% (500 у.е.), все равно в запасе остается еще 9500 у.е. (95%). Продолжаем торговать стабильным лотом, "и никаких гвоздей", как говорится.

 
ratnasambhava:

1. Андрей, ну вот почему же 11 то процентов?
2. Если не изменяется рабочий лот, то и нет фиксации убытка. Убыток есть, да однозначно, но он не зафиксирован, плавающий, так сказать.

1. Потому что потеряв 10% от депозита закрыв убыточную позицию нужно добавить около 11% что бы востановить уровень депозита ДО убыточной сделки.

2. Я привел математику, пример того, что при прочих равных в случае с локом трейдер находится в менее выгодном положении, потому что ему приходится платить свопы. Математика упрямая тварь, с ней спорить бесполезно. 

 
Просто пример Ваш неудачный, а по поводу свопов полностью согласен.
 
Извините я ошибся темой.

Есть торговая тактика = поведение трейдера = условия открытия и закрытия сделок есть строгие правила, что вы сейчас налету сочиняете. Есть правила и если им четко следовать будет плюс или ноль..

Я использую стратегию в которой 70 % сделок имеют риск и 30 % риска не имею. Каждая третья сделка закрывается в плюс. Форекс высоко волатильный и цена часто возвращается, не использовать этот эффект все равно что быть без одной руки.

 

И еще, локи, стопы, хеджи это все инструменты. Если человек не умеет торговать, не соблюдает дисциплину, нарушает правила, занимается скальпингом, и начинает торговлю со 100 рублей бонусных то тут хоть локи хоть не локи тут ни что не поможет.

 
Не нужно мне верить на слово, сами посчитайте, математика на уровне 2-го класса потребуется для этого. После того как проверите подумайте ещё раз и окажется, что Ваша замечательная система может быть ещё лучше и безопаснее и без локов.

Просто посчитайте, больше ничего не требуется для понимания. 

 
А вы не посчитали то что написано на моем рисунке ?? + 40 пп с локами зафиксировано или - 40 пп по стопу. 
