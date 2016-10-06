Возврат средств подписчикам при неудачном копировании - страница 6
Должно быть так: либо платите, и получаете сигналы, либо не платите, и ничего не получаете.
А эквити - вообще вещь интересная. Может быть выше баланса, а может быть и ниже, причём в следующую же минуту. А потом опять выше. Пока позиции не закрыты - эквити гуляет вокруг баланса.
Ситуация: время оплачивать сигнал. (Пусть оплата идёт по эквити) - а средства ниже баланса - платить не нужно. Время оплаты за сигнал закончилось, а эквити выросло выше баланса. Провайдер закрыл сделки - эквити равно балансу, прибыль есть и у провайдера, и у получателя, но оплаты за трансляцию сигнала провайдер не получил (ведь на момент оплаты эквити не было в профите).
Нормально, чё...
Факт в том, что на момент прекращения подписки подписчик в минусе. А закрыть в профит - откладывается по вашему описанию на следующий период и неизвестно что там будет. Если целый месяц висят позиции в минусах - не многие здесь захотят такого копирования. Ролловер в момент продолжения подписки(или её отмены) дает ответ на вопрос - профитное копирование было или убыточное, списывать плату или нет. Это считается не сложно.
Артем, Вы сами себя запутали )) В том случае, который Вы описываете, эквити нужно сравнивать не с текущим балансом, а с тем балансом, который был на момент начала отчетного периода. Если сравнивать с текущим балансом, то, действительно, ерунда получается - совокупная позиция трейдера должна быть в плюсе. Но такое случается редко, т. к. либо трейдер ее тут же закрывает (и нет позиции), либо позиция открыта, но пока еще не вошла в плюс.
Та неее... Не запутал вродь.
В позатом месяце баланс 50, эквити 50 (начало).
В том месяце баланс 100, эквити 120 - заработали за месяц или нет?
В этом месяце баланс 100, эквити 100 - заработали за месяц?
В следующем месяце баланс 500, эквити 51 - заработали?
Если мы хотим понять друг друга надо ориентироваться на понятия, которые используются здесь в сервисе сигналы - во вкладке средства. Там только баланс и средства. Рассмотрим простой вариант, начало копирования, нет открытых сделок - баланс равен средствам. Если средства на момент продления/окончания подписки больше баланса на начало подписки - период считать профитным и плату списывать в счет провайдера.
Это равносильно тому, что он сам торгует, и не вовремя закрыл свои позиции (не продлил подписку) - в минусе. А назавтра они все в профите (но он вчерась всё закрыл (не продлил подписку зажав оплату), а сегодня облысел собственноручно в различных местах своего жадного организму ).
Так ведь при таком раскладе, можно постоянно поддерживать средства выше начального баланса, и всегда получать оплату за сигнал.
Смысл - сравнивать эти показания в начале и конце подписки, между "ролловерами", так сказать. Как еще объяснить?
Сравнения по "средствам".
Тем не менее - 70% воплощение идеи не приведет к улучшению сервиса ,по опросу