Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 6
Set_calling_window_number_for_taskar_button
Я Достоевского на английском читал. Дело совсем не в этом...
А зачем Достоевского читать на английском? ) я кажется начинаю понимать почему вы пишете ваши программы на русском )
Впрочем, ваша воля, пишите как удобно. И про ООП тоже не слушайте. Абы толк был, это самое главное.
Пишете для своей аудитории и не смотрите дальше. Английский понимает около миллиарда человек.
Достоевского читал на английском потому что увидел в магазине книгу. Купил и стал читать...
Вот толк мне и нужен. Все только ради этого, поверьте.) Если бы мне на русском хуже писалось, никогда бы на него не перешел (начинал то с англ.). Но, каждому свое...
В общем ясно, что тема никому не нравится... Ну хоть понятно, что статью на эту тему писать не стоит...) Ладно, буду сам использовать свой метод, наслаждаясь его преимуществами и мирясь с его недостатками. )
Segui il tuo corso ed lascia dir la gente - это по-итальянски
Fais se que dois adviegne que peut. - это по-французски
а по русски
Имена переменных на русском могут в один прекрасный момент обратиться в абракодабру и ничего с этим уже может не получиться сделать. Таким образом разобраться где какая переменная будет невозможно. Использовать имена переменных на кириллице мне кажется очень опасно.
Но вот на днях я с удивлением обнаружил что комментарий после переменной отображается не только у input переменных. Если после объявления переменной поставить комментарий на родном русском языке, то при наборе этой переменной будет видна подсказка что это означает.
Как-то вот так
вот что видим
Может лучше не рисковать?
Установить_лейбл_окна_на_кнопке_таскбара(Номер_кнопки + 1,G_CORE[_TASKBAR][_W_Properties][a]);то мне как-то обидно становится за русский язык. Чуть волосы дыбом не встали. За что Вы так его? Пушкин и Есенин с гораздо большим толком пользовались его величием и могуществом, чем Вы.
то мне как-то обидно становится за русский язык. Чуть волосы дыбом не встали. За что Вы так его? Пушкин и Есенин с гораздо большим толком пользовались его величием и могуществом, чем Вы.
Вы правы, когда я пишу программу, я как то забываю про литературный стиль и рифму. Непростительно.
В какие то моменты, что то на меня находит и в коментариях я пишу "Зову я смерть, мне видить невтерпеж, достоинство что просит подаяние....", потом спохватываюсь, стираю и снова продолжаю "В этом цикле мы ищем значение....".
Следущая моя тема "Давайте писать программы стихами!"