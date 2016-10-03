Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 4
Без проблем, 47-я хромосома это сила.
ООП создавали умнейшие люди, профессора. Годами оттачивали, изменяли под потребности программистов так чтоб написание программ было наиболее удобно.
ООП от MQ доработан ещё и на предмет безопасности использования кода.
Хотите стать пророком новой религии? нет проблем, в конце концов это ваше время.
Раз мир кривой, значит кривы мои мозги, но не вижу я в этой относительной суете не идеологию, не мировоззрение
а образовавшимся вокруг голожопикам, розги, дабы смирились с учестью своей. )))))))
Имена переменных на русском могут в один прекрасный момент обратиться в абракодабру и ничего с этим уже может не получиться сделать. Таким образом разобраться где какая переменная будет невозможно. Использовать имена переменных на кириллице мне кажется очень опасно.
Но вот на днях я с удивлением обнаружил что комментарий после переменной отображается не только у input переменных. Если после объявления переменной поставить комментарий на родном русском языке, то при наборе этой переменной будет видна подсказка что это означает.
Как-то вот так
вот что видим
Может лучше не рисковать?
Принцип моего подхода в следующем:
1. Индексируем вызовы программных функций. Сами функции делим на те, которые проверяют события (логические функции, - возвращают да/нет), процедурные функции (исполнительные), и расчетные.
2. Создаем логическое ядро в виде глобального трехмерного массива. Прописывам в нем индексы логических функций в определенной иерархии (разделение по значимости событий которые они проверяют: глобальные и локальные события). Создаем как бы периметры из этих событий в поле ядра.
3. Ставим индексы процедурных и расчетных функций в концах логических цепочек.
4. Создаем логический движок, которые делает цикл по периметру событий в ядре на частоте таймера и вызывает нужные функции через их индексы.
5. Перестройка программы будет заключатся только в перестройке конкретных логических цепочек или построении новых.
Представьте как будет выглядеть вот этот код на вашем ядре:
Вы не совсем правильно поняли. Функции вообще не будут упорядочены. Упорядочены будут индексы их вызовов в ядре, и будут находится в логических цепочках, по которым будет двигаться движок.
Пример: Пишем все нужные нам функции и сваливаем их в кучу. Нам нужно организовать только их вызовы. В ядре. В логических цепочках. Вся организация программы будет создаваться не в классах которые наследуются один от другого, а в массиве в виде цепочек индексов вызовов конкретных функций.
Сами функции будут делится на три типа: Логические (проверяющие собятия), процедурные и расчетные...
Странно... Я три года программирую исключительно на русском языке и никогда не было подобного... Может какой то старый билд?
Однажды я устанавливал другу программу "Математика", он работал на ней, всё было прекрасно, но вот пришлось её переставлять на новый комп, а она потерялась. Как-то сложно она была взломана и ставилась копированием некоторых папок и файлов. Но зато в сети появилась более новая версия с генератором ключей... Всё нормально поставилась, запустилась, понимает кириллицу, а вот работы из старой версии, не понимала кириллицу. Как я не старался ничего не получилось.
И вторая причина, если код размещается в CodeBase или продукт в маркете, то код или продукт дублируется на других площадках, а там предпочтительней аглицкий.
Вы не совсем правильно поняли. Альтернатива ООП в виде ядра будет только в организации программы. Вместо разделения функций и переменных по классам, они будут расфасованы по своим функциям. Функции вообще не будут упорядочены. Упорядочены будут индексы их вызовов в ядре, и будут находится в логических цепочках, по которым будет двигаться движок.
Пример: Пишем все нужные нам функции и сваливаем их в кучу. Нам нужно организовать только их вызовы. В ядре. В логических цепочках. Вся организация программы будет создаваться не в классах которые наследуются один от другого, а в массиве в виде цепочек индексов вызовов конкретных функций.
Сами функции будут делится на три типа: Логические (проверяющие собятия), процедурные и расчетные...
А за эти три года не приходилось видеть декомпилированный код?
Я боюсь что цепочки индексов будут так-же тугочитаемы как и переменные декомпила.
Интересный случай.
Насчет маркета, то ведь там код закрытый у программ?
