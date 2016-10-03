Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 4

Nikolay Demko:

Без проблем, 47-я хромосома это сила.

ООП создавали умнейшие люди, профессора. Годами оттачивали, изменяли под потребности программистов так чтоб написание программ было наиболее удобно.

ООП от MQ доработан ещё и на предмет безопасности использования кода.

Хотите стать пророком новой религии? нет проблем, в конце концов это ваше время. 

Каждый волен программировать как душе угодно. Просто хотел выяснить то, что в течении долгого времени было для меня непонятно...
 
Alexander Antoshkin:

Раз мир кривой, значит кривы мои мозги, но не вижу я в этой относительной суете не идеологию, не мировоззрение

 а образовавшимся вокруг голожопикам, розги, дабы смирились с учестью своей. )))))))

Это Вы о чем?
 

Имена переменных на русском могут в один прекрасный момент обратиться в абракодабру и ничего с этим уже может не получиться сделать. Таким образом разобраться где какая переменная будет невозможно. Использовать имена переменных на кириллице мне кажется очень опасно.

Но вот на днях я с удивлением обнаружил что комментарий после переменной отображается не только у input переменных. Если после объявления переменной поставить комментарий на родном русском языке, то при наборе этой переменной будет видна подсказка что это означает.

Как-то вот так

int ticket1 = 0; // Это тикет ордеров на покупку.

вот что видим


Может лучше не рисковать?

 
Alexey Viktorov:

Странно... Я три года программирую исключительно на русском языке и никогда не было подобного... Может какой то старый билд?
 
Реter Konow:

Принцип моего подхода в следующем:

1. Индексируем вызовы программных функций. Сами функции делим на те, которые проверяют события (логические функции, - возвращают да/нет), процедурные функции (исполнительные), и расчетные.

2. Создаем логическое ядро в виде глобального трехмерного массива. Прописывам в нем индексы логических функций в определенной иерархии (разделение по значимости событий которые они проверяют: глобальные и локальные события). Создаем как бы периметры из этих событий в поле ядра.

3. Ставим индексы процедурных и расчетных функций в концах логических цепочек.

4. Создаем логический движок, которые делает цикл по периметру событий в ядре на частоте таймера и вызывает нужные функции через их индексы.

5. Перестройка программы будет заключатся только в перестройке конкретных логических цепочек или построении новых.

Представьте как будет выглядеть вот этот код на вашем ядре:

#include <Math\Alglib\complex.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   complex a; a.re=3; a.im=2;
   complex b; b.re=1; b.im=4;

   a+=b; // тут мы складываем два комплексных числа а и b, и присваиваем результат в а

   Print("a(",a.re,":",a.im,")");
   Print("a(re:im)");
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Nikolay Demko:

Представьте как будет выглядеть вот этот код на вашем ядре:

Вы не совсем правильно поняли.  Функции вообще не будут упорядочены. Упорядочены будут индексы их вызовов в ядре, и будут находится в логических цепочках, по которым будет двигаться движок.

Пример: Пишем все нужные нам функции и сваливаем их в кучу. Нам нужно организовать только их вызовы. В ядре. В логических цепочках. Вся организация программы будет создаваться не в классах которые наследуются один от другого, а в массиве в виде цепочек индексов вызовов конкретных функций.

Сами функции будут делится на три типа: Логические (проверяющие собятия), процедурные и расчетные...

 
Реter Konow:
Странно... Я три года программирую исключительно на русском языке и никогда не было подобного... Может какой то старый билд?

Однажды я устанавливал другу программу "Математика", он работал на ней, всё было прекрасно, но вот пришлось её переставлять на новый комп, а она потерялась. Как-то сложно она была взломана и ставилась копированием некоторых папок и файлов. Но зато в сети появилась более новая версия с генератором ключей... Всё нормально поставилась, запустилась, понимает кириллицу, а вот работы из старой версии, не понимала кириллицу. Как я не старался ничего не получилось.

И вторая причина, если код размещается в CodeBase или продукт в маркете, то код или продукт дублируется на других площадках, а там предпочтительней аглицкий.

 
Реter Konow:

Вы не совсем правильно поняли. Альтернатива ООП в виде ядра будет только в организации программы. Вместо разделения функций и переменных по классам, они будут расфасованы по своим функциям. Функции вообще не будут упорядочены. Упорядочены будут индексы их вызовов в ядре, и будут находится в логических цепочках, по которым будет двигаться движок.

Пример: Пишем все нужные нам функции и сваливаем их в кучу. Нам нужно организовать только их вызовы. В ядре. В логических цепочках. Вся организация программы будет создаваться не в классах которые наследуются один от другого, а в массиве в виде цепочек индексов вызовов конкретных функций.

Сами функции будут делится на три типа: Логические (проверяющие собятия), процедурные и расчетные...

А за эти три года не приходилось видеть декомпилированный код?

Я боюсь что цепочки индексов будут так-же тугочитаемы как и переменные декомпила.

 
Alexey Viktorov:

Однажды я устанавливал другу программу "Математика", он работал на ней, всё было прекрасно, но вот пришлось её переставлять на новый комп, а она потерялась. Как-то сложно она была взломана и ставилась копированием некоторых папок и файлов. Но зато в сети появилась более новая версия с генератором ключей... Всё нормально поставилась, запустилась, понимает кириллицу, а вот работы из старой версии, не понимала кириллицу. Как я не старался ничего не получилось.

И вторая причина, если код размещается в CodeBase или продукт в маркете, то код или продукт дублируется на других площадках, а там предпочтительней аглицкий.

Интересный случай.

Насчет маркета, то ведь там код закрытый у программ?

 
Реter Konow:

Интересный случай.

Насчет маркета, то ведь там код закрытый у программ?

А принты и алерты? И комментарии к input переменным.
