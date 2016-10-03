Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 19

Реter Konow:
Действительно) Послушайте Задорнова, - их язык от нашего произошел)))

Ну тут Я сомневаюсь)

Вот оригинал и переводчик гугл)

В общем, даже после оригинального перевода, Я всё-равно ничего не понял 

 
Nikolay Demko:
Развивая тему дальше: все они это бывший наш народ. Так что у меня вызывает когнитивный диссонанс противопоставление запад и мы. Это как змея кусающая себя за хвост.
Возможно... Кто его знает.
 
Vitaly Muzichenko:

Если в английском варианте еще больше ошибок сделать, переводчик и не такое придумает.

 
Реter Konow:

Это хорошо что вы обозначили что ваши выводы вы берёте из личного опыта.

Вы несколько раз призывали попробовать. И удивляетесь что на этот призыв никто не отвечает.

Поясню: все кто вам тут оппонирует на самом деле пробовали, именно поэтому и оппонируют. Просто их опыт был неудачен, а об неудачах как то не приятно говорить.

ЗЫ ну и если говорить об анкетных данных которые я опустил при начале беседы, то программировать я начинал на автокодах, это которые были до ассемблера. Поэтому посчитать сколько лет не могу. Короче давно пишу. 

 
Мое дело было предложить. Я это сделал. Конечно, не всем это подходит. Сейчас я это понял. Ну ничего, пусть революции не будет для всех, но для кого то она все таки может случится. Рад был этому поспособствовать.
 
Революция вообще не очень хорошое дело. Революция как выход из тупика, но попадая на новое поле велика вероятность зайти в новый тупик.

Если рассматривать стратегии поиска оптимальных решений, то есть такая интересная стратегия у акул...

если за какой то определённый промежуток времени акула не нашла добычу в данном квадрате, то она делает бросок сразу через несколько квадратов в случайном направлении,

при этом не реагирует на внешние раздражители, типа справа больше запах крови чем слева. А уже попав в новый квадрат включает все свои рецепторы и ведёт поиск в квадрате.

По сути это и есть революция. Всё поменяем а там видно будет. 

 
С точки зрения человека поведение акулы нерационально, однако она прошла естественный отбор длящийся десятки миллионов лет, и если бы ее поведение было бы нерационально в ее среде, мы бы сейчас об акулах ничего не знали. Однако, согласен что революция дело не очень хорошее. Лучше Эволюция.
Вам тяжело, что написано не на вашем языке, а я начинал с этого:

P.S. Cпециально для вас перевод нашел, а в оригинале осваивали на английском. 

Спасибо, утром посмотрю.
