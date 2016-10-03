Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 16
Самое страшное что может произойти, так это если кто нибудь попросит что-то подредактировать в таком коде. Вот тут и начнётся. Переменные на кириллице - это просто неуважение к родному языку, а правки такого кода - вырвиглаз.
Представляю какой будет код, если его будет писать украинец на своём языке, и после этого его в дальнейшем будет править китаец и комментировать тоже на своём языке )
Ничего страшного не произойдёт. С просьбами что0то подправить надо обращаться к автору. Если-же автор несколько раз откажется, его репутация стремительно покатится на юг... Тут и произойдёт пропадание с просторов тырнета такого кода и все забудут о таком программисте... О чём волноваться... Но для начинающих, для лучшего понимания, особенно в ответах на вопросы даже полезно использовать кириллицу.
Я уже говорил что я одинаково не знаю как аглицкий так и китайский с корейским. Пробовал давать переменным русские слова латиницей... ещё хуже. А писать кириллицей боюсь потерять все наработки...
Да нет, меня ничего не напрягает. Вы попробывали написать эксперт на русском? Если еще нет, советую попробывать. После этого поделитесь впечатлениями. Кстати, предлагаю это сделать всем.
Пробовал, с этого и начинал, но потом понял что это некомпетентность и примитив и перешел на английский, что бы быть на международном уровне.
Вы слегка утрируете)) Конечно код должен быть на английском в том случае, если его будут смотреть программисты говорящие на других языках. Кстати, насчет неуважения к родному языку, - у англоязычных такого комплекса нет. Пишут программы на родном языке и не парятся)
Пробовал, с этого и начинал, но потом понял что это некомпетентность и примитив и перешел на английский, что бы быть на международном уровне.
Даже не знал, что есть люди которые тоже поддерживают такой подход среди тех, кто пишет книги по программированию. Здорово и приятно. )) Я тоже согласен, что открытый код должен быть на английском. Правда если он скажем распостроняется в русскоязычной среде, то почему бы и не на русском?
Продолжать не буду.
Вот взято отсюда
Неужели красиво и читабельно?
А почему так изберательно выбрали пример? Там еще один есть:
(И посмотрите на первой странице)
Я по учебникам программирования часто это встречал . Вольный пересказ. Как можно чаще включайте в код комментариев на родном языке. И до и после и в самой функции. И лучше называйте переменные на родном языке. Одна минута комментария избавит вас от часов непонимания собственного кода после недельного перерыва или пьянки. Не будете смотреть на свой же код как баран на новые ворота.
Ну действительно, комментарии допускаются на любом языке, в чем проблема то ?
А почему так изберательно выбрали пример? Там еще один есть:
Вот не избирательно, но это частный случай:
Комментарии в коде, это как абзацы в стихотворении, без них получается неразрывная портяка.