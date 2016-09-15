Глюки в тестере МТ5

Новый комментарий
 

вопрос такого плана- что за ерунда происходит со спредом в тестере МТ5,если у брокера нет реальной истории тиков? если поставить тестирование по всем тикам на основе реальных, то спред показывается просто конский и взят с потолка. см. пикчу 1. если поставить просто по всем тикам,ситуация такая же.см.пикчу 2. конский спред с потолка. откуда он берется? если нет реальных тиков,почему нельзя выставить руками спред тогда,как в мт4? сам спред у брокера см.на пикче 3. какой смысл тестировать тогда в мт5,если результаты из-за такого спреда просто мусор.


Файлы:
111.png  42 kb
222.png  32 kb
333.png  24 kb
 
ivanivan_11:

вопрос такого плана- что за ерунда происходит со спредом в тестере МТ5,если у брокера нет реальной истории тиков? если поставить тестирование по всем тикам на основе реальных, то спред показывается просто конский и взят с потолка. см. пикчу 1. если поставить просто по всем тикам,ситуация такая же.см.пикчу 2. конский спред с потолка. откуда он берется? если нет реальных тиков,почему нельзя выставить руками спред тогда,как в мт4? сам спред у брокера см.на пикче 3. какой смысл тестировать тогда в мт5,если результаты из-за такого спреда просто мусор.


По картинкам на экране нельзя судить о спредах, уже об этом неоднократно писали. Там и в МТ4 и в МТ5 может всякая чушь показываться. Только запись в файл или вывод реального спреда на экран.

Можете мой индюк запустить, он реальные показывает. Правда, только для МТ4, но хотя бы там можно сравнить реальные и то, что на экране рисуется.

https://www.mql5.com/ru/code/15808/112612#!tab=code 

 
Alexey Volchanskiy:

По картинкам на экране нельзя судить о спредах, уже об этом неоднократно писали. Там и в МТ4 и в МТ5 может всякая чушь показываться. Только запись в файл или вывод реального спреда на экран.

Можете мой индюк запустить, он реальные показывает. Правда, только для МТ4, но хотя бы там можно сравнить реальные и то, что на экране рисуется.

https://www.mql5.com/ru/code/15808/112612#!tab=code 

ок,не знаю,откуда такое недоверие к картинкам. там и так все видно. добавлю еще одну.

слева в обзоре рынка видно,что спред =50, смотрим справа на картинку на разницу красной и серой линий ,спред = 50.

дальше смотрим в левый верхний угол, 2 значения спреда ,одно как SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD) = 50, второе как SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) = 50. не вижу никаких разночтений визуальной информации со всей остальной,полученной другими способами. тогда почему это чушь? к тестеру в этом отношении никаких нареканий нет. визуально он показывает все верно. вопрос - откуда на смоделированных тиках такой спред берется.

з.ы. добавлю - это картинка с тестера мт5 при тестировании на реальных тиках,которых у брокера нет. реальный спред можно посмотреть постом выше.


Файлы:
444.png  39 kb
 
ivanivan_11:

ок,не знаю,откуда такое недоверие к картинкам. там и так все видно. добавлю еще одну.

слева в обзоре рынка видно,что спред =50, смотрим справа на картинку на разницу красной и серой линий ,спред = 50.

дальше смотрим в левый верхний угол, 2 значения спреда ,одно как SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD) = 50, второе как SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) = 50. не вижу никаких разночтений визуальной информации со всей остальной,полученной другими способами. тогда почему это чушь?

з.ы. добавлю - это картинка с тестера мт5 при тестировании на реальных тиках,которых у брокера нет. реальный спред можно посмотреть постом выше.


Я на МТ4 реально видел, как различаются спреды в обзоре, на графике и те, что я реально писал в файл из советника. И на форуме тарод тоже это подтверждал. Кстати, это от ДЦ зависит, у некоторых все совпадало.
 
И спреды реально гигантские, у меня на EURGBP 0.85045/085060, и это центовик!
 
Да ладно вам... :) 50 пунктов на пятизнаке = 5 пунктов на 4-х знаке. Для EURGBP в былые времена это был вполне обычный спред.
 
BlackTomcat:
Да ладно вам... :) 50 пунктов на пятизнаке = 5 пунктов на 4-х знаке. Для EURGBP в былые времена это был вполне обычный спред.

слышу звон-не знаю,где он? по такому принципу что ли коммент оставлен?


неужели никто тестер мт5 в глаза не видел на форе и не смотрел ,какие он спреды считает?

 
ivanivan_11:

слышу звон-не знаю,где он? по такому принципу что ли коммент оставлен?


неужели никто тестер мт5 в глаза не видел на форе и не смотрел ,какие он спреды считает?

Не по такому. Если Вы никогда спреда в 5 пунктов (на 4-х знаке) по EURGBP не видели, то не надо на других свои проблемы перекладывать.
 
BlackTomcat:
Не по такому. Если Вы никогда спреда в 5 пунктов (на 4-х знаке) по EURGBP не видели, то не надо на других свои проблемы перекладывать.
а если бы ВЫ читали ВНИМАТЕЛЬНО, а не по диагонали,то увидели еще в даааалеком первом посте на этой странице РЕАЛЬНЫЙ спред по брокеру,который и хотелось бы видеть в тестере,а не взятый с потолка. . а свои воспоминания о 4хзнаке и толстом спреде оставьте внукам. тема поста не о ваших ностальгиях.
 
ivanivan_11:
а если бы ВЫ читали ВНИМАТЕЛЬНО, а не по диагонали,то увидели еще в даааалеком первом посте на этой странице РЕАЛЬНЫЙ спред по брокеру,который и хотелось бы видеть в тестере,а не взятый с потолка. . а свои воспоминания о 4хзнаке и толстом спреде оставьте внукам. тема поста не о ваших ностальгиях.
С добрым утром. :) Смотрел я Ваши картинки ВНИМАТЕЛЬНО, и если Вы верите в сказки про нулевой спред, то может показывать эту картинку своим детям на ночь, чтоб сны слаще снились. :)
Успехов в торговле. :)
[Удален]  
Подтверждаю, у меня тоже был такой конский спред в тестере
12
Новый комментарий