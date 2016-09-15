Глюки в тестере МТ5
вопрос такого плана- что за ерунда происходит со спредом в тестере МТ5,если у брокера нет реальной истории тиков? если поставить тестирование по всем тикам на основе реальных, то спред показывается просто конский и взят с потолка. см. пикчу 1. если поставить просто по всем тикам,ситуация такая же.см.пикчу 2. конский спред с потолка. откуда он берется? если нет реальных тиков,почему нельзя выставить руками спред тогда,как в мт4? сам спред у брокера см.на пикче 3. какой смысл тестировать тогда в мт5,если результаты из-за такого спреда просто мусор.
По картинкам на экране нельзя судить о спредах, уже об этом неоднократно писали. Там и в МТ4 и в МТ5 может всякая чушь показываться. Только запись в файл или вывод реального спреда на экран.
Можете мой индюк запустить, он реальные показывает. Правда, только для МТ4, но хотя бы там можно сравнить реальные и то, что на экране рисуется.
ок,не знаю,откуда такое недоверие к картинкам. там и так все видно. добавлю еще одну.
слева в обзоре рынка видно,что спред =50, смотрим справа на картинку на разницу красной и серой линий ,спред = 50.
дальше смотрим в левый верхний угол, 2 значения спреда ,одно как SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD) = 50, второе как SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) = 50. не вижу никаких разночтений визуальной информации со всей остальной,полученной другими способами. тогда почему это чушь? к тестеру в этом отношении никаких нареканий нет. визуально он показывает все верно. вопрос - откуда на смоделированных тиках такой спред берется.
з.ы. добавлю - это картинка с тестера мт5 при тестировании на реальных тиках,которых у брокера нет. реальный спред можно посмотреть постом выше.
Да ладно вам... :) 50 пунктов на пятизнаке = 5 пунктов на 4-х знаке. Для EURGBP в былые времена это был вполне обычный спред.
слышу звон-не знаю,где он? по такому принципу что ли коммент оставлен?
неужели никто тестер мт5 в глаза не видел на форе и не смотрел ,какие он спреды считает?
Не по такому. Если Вы никогда спреда в 5 пунктов (на 4-х знаке) по EURGBP не видели, то не надо на других свои проблемы перекладывать.
а если бы ВЫ читали ВНИМАТЕЛЬНО, а не по диагонали,то увидели еще в даааалеком первом посте на этой странице РЕАЛЬНЫЙ спред по брокеру,который и хотелось бы видеть в тестере,а не взятый с потолка. . а свои воспоминания о 4хзнаке и толстом спреде оставьте внукам. тема поста не о ваших ностальгиях.
Успехов в торговле. :)
