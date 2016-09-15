Глюки в тестере МТ5 - страница 2
В MT5 спреды хранятся в минутных барах в истории, которая хранится на торговом сервере брокера.
Откройте соответствующие минутки и пройдитесь по барам, посмотрите на спреды. Потом ответьте на вопрос, при чём тут тестер.
Тестер работает исключительно с теми данными, которые ему дают. И никакие спреды не придумывает
проверил сейчас на другом брокере. реальный спред соответствует спреду в тестере.
придется с вами согласиться,я думаю, что тестер показывает корректно. что ж,одной проблемой меньше.
у предыдущего брокера все было ок с историей до прошедших выходных. у меня обновился мт5 до 1395, а брокер,видно,либо обновил сервер ,либо поменял его,т.к. тиковой истории, накопленной у него, теперь нет,начинается лишь с понедельника этого. отсюда началась и чехарда такая.
С добрым утром. :) Смотрел я Ваши картинки ВНИМАТЕЛЬНО, и если Вы верите в сказки про нулевой спред, то может показывать эту картинку своим детям на ночь, чтоб сны слаще снились. :)
Успехов в торговле. :)
Тогда посмотриье картинки из той самой сказки.
MT4 не способен показывать отрицательный спред. А MT5?
Наверное, нет. Т.к. сложно представить во что превратится визуальный стакан MT5 (даже с нулевым).
Если торгуются, то в соседней ветке человек жалуется, что ему спреды весь трейдинг убивают. Покажите ему эту картинку - обнадёжьте человека. :)
А что с комиссиями? Я видел счета с официальными нулевыми спредами, но там все компенсировалось большой комиссией. Или взять "мусульманские" счета со своп-фри, та же песня.
Алексей, тебе проще посмотреть набор символов. Их нету только на демках и Affiliate на которых, надеюсь, ты не торгуешь.
А вообще комиссия в пунктах
И как? Торгуются инструменты? :) Или это просто картинки из книги сказок, в которой реально ни одной сделки совершить невозможно? :)
Если торгуются, то в соседней ветке человек жалуется, что ему спреды весь трейдинг убивают. Покажите ему эту картинку - обнадёжьте человека. :)
Торгуются на ура. А если спред убивает весь трейдинг, значит надо совсем бросить это поганое занятие. Бесплатно только сыр... Если не спред, то комиссия убьёт всю торговлю. Ещё из сказки интересный факт, в этой компании комиссия только на валютах без спреда и соответственно наоборот, есть спред - нет комиссии.
Название можно найти в теме https://www.mql5.com/ru/forum/94624
По оформлению скрина я понял, о ком идёт речь. :) У меня тоже счёт там, только нормальный: со спредами, свопами и прочими атрибутами приличия. :) А нулевой спред - это замануха. :) По факту на бирже его не может быть, потому-что если в "стакан" попадут два встречных ордера с одинаковой ценой, то они взаимоперекроют друг-друга. Останется лишь тот, у кого объём был больше. А если объёмы были равны, то оба моментально исчезнут. Как тестер эту ситуацию разруливает - я не знаю. Раньше (в МТ4) спред брался из свойств символа. А теперь стала доступна тиковая история с актуальными рыночными спредами. Возможно поэтому свойства символа показывают одно, а тестер в моделировании использует фактические данные, взятые из тиковой истории.
Согласен с Вами, не спред губит. Он влияет, конечно, но если лезешь в рынок не в то время и не в том месте, то даже нулевой спред не спасёт.
По оформлению скрина я понял, о ком идёт речь. :) У меня тоже счёт там, только нормальный: со спредами, свопами и прочими атрибутами приличия. :) А нулевой спред - это замануха. :) По факту на бирже его не может быть, потому-что если в "стакан" попадут два встречных ордера с одинаковой ценой, то они взаимоперекроют друг-друга. Останется лишь тот, у кого объём был больше. А если объёмы были равны, то оба моментально исчезнут. Как тестер эту ситуацию разруливает - я не знаю. Раньше (в МТ4) спред брался из свойств символа. А теперь стала доступна тиковая история с актуальными рыночными спредами. Возможно поэтому свойства символа показывают одно, а тестер в моделировании использует фактические данные, взятые из тиковой истории.
Да счёт тут не при делах, на всех почти счетах есть валюты с нулевым спредом перечисленные на скрине, на каких нету я перечислил.
Тестер МТ4 при установке "Спред: Текущий" тоже работает без спреда, но я не обратил внимание снимает-ли комиссию, а МТ5 ... что-то я вообще не вижу выбора спреда, но если запустить тестер на валюте без спреда, в названии присутствует суффикс .z то так и работает без спреда. Вообще я тестером пользуюсь только для поиска ошибок в коде. Никаких оптимизаций или раскатывания губ по показаниям торговли в тестере.
Шутки ради прогонял сов с подбором минимального депозита с 01.01.2011 и получил такую картинку. Стартовый депозит 6000, плечо 1:500 на счёте MQ-Demo со спредом. при депозите меньше не выдерживает, сливает.